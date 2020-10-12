До проєкту Держбюджету-2021 подали 2451 правку, - нардеп Железняк

До законопроєкту про Державний бюджет на 2021-й рік надійшла 2451 правка від народних депутатів.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Ради з питань фінансів, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, така кількість правок стандартна для законопроєкту про річний бюджет.

"Зазвичай депутати щороку вносять від 2-3 тисяч правок до бюджету. Тож говорити про цілеспрямований спам не варто. Якщо врахувати всі правки, то не вистачить і 3-х бюджетів", - зазначає нардеп.

За словами Железняка, бюджетний комітет ВР має до 15 жовтня визначитися з правками, які будуть враховані, а парламент вже 20 жовтня може підтримати це рішення комітету.

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