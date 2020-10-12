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Новости Санкции против России
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Санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма, - Дуда

Санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Польши заявил во время брифинга с президентом Украины.

По словам Дуды, Польша стоит плечом к плечу с Украиной в вопросе границ страны, в вопросе того, что эти границы должны быть возвращены к международно признанным.

"А это значит как возврат контроля Украины над частью Луганской и Донецкой областей, а также возврат контроля над Крымом. Мы стоим на позиции, что Крым оккупирован, говорим это не только в Киеве и Варшаве, но и на международных форумах. Санкции в связи с российской агрессией являются абсолютно натуральными и считаем, что до тех пор, пока не закончится деоккупация, политика санкций должна продолжаться", - отметил Дуда.

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Автор: 

Крым (26435) россия (96442) Дуда Анджей (777)


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Топ комментарии
+6
Санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма, - Дуда - Цензор.НЕТ 9512
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12.10.2020 14:29 Ответить
+5
С поляком Дудой всё понятно, а вот с малоросским ж.. Зеленским ещё придётся народу в этом вопросе разобраться.
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12.10.2020 14:24 Ответить
+2
буде ліпше, як санкції проти рашки будуть довічними
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12.10.2020 16:43 Ответить
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С поляком Дудой всё понятно, а вот с малоросским ж.. Зеленским ещё придётся народу в этом вопросе разобраться.
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12.10.2020 14:24 Ответить
Санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма, - Дуда - Цензор.НЕТ 9512
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12.10.2020 14:29 Ответить
это такой рузкий бунт
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12.10.2020 14:33 Ответить
Розберемося, без ватанів.
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12.10.2020 14:32 Ответить
Санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму, - Дуда - Цензор.НЕТ 4738
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12.10.2020 14:45 Ответить
Польша, ещё не та страна, которая имеет Право.

...вот исчезли польские работяги из Германии -- так токо я это заметил -- с вечера пятницы на ночь субботы -- на автобане А-9 Мюнхен -- Берлин, а было раньше тесно от панов -- домой на выходные ломились...
...ничё, переживём... *)
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12.10.2020 14:33 Ответить
Поговорили - и пошли обедать! Я думаю путину расскажут о вашем диалоге за кружечкой утреннего коФФе!!!! И все довольны!!!!!
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12.10.2020 14:35 Ответить
Санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму, - Дуда - Цензор.НЕТ 5507
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12.10.2020 14:38 Ответить
Санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму, - Дуда - Цензор.НЕТ 6132
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12.10.2020 14:43 Ответить
буде ліпше, як санкції проти рашки будуть довічними
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12.10.2020 16:43 Ответить
Вот такой должна быть позиция Зенелоха!
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12.10.2020 16:58 Ответить
 
 