Санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Польши заявил во время брифинга с президентом Украины.

По словам Дуды, Польша стоит плечом к плечу с Украиной в вопросе границ страны, в вопросе того, что эти границы должны быть возвращены к международно признанным.

"А это значит как возврат контроля Украины над частью Луганской и Донецкой областей, а также возврат контроля над Крымом. Мы стоим на позиции, что Крым оккупирован, говорим это не только в Киеве и Варшаве, но и на международных форумах. Санкции в связи с российской агрессией являются абсолютно натуральными и считаем, что до тех пор, пока не закончится деоккупация, политика санкций должна продолжаться", - отметил Дуда.

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