УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3872 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 050 13

Санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму, - Дуда

Санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Польщі заявив під час брифінгу з президентом України.

За словами Дуди, Польща стоїть пліч-о-пліч з Україною в питанні кордонів країни, в питанні того, що ці кордони мають бути повернуті до міжнародно визнаних.

"А це означає як повернення контролю України над частиною Луганської та Донецької областей, так і повернення контролю над Кримом. Ми стоїмо на позиції, що Крим окупований, говоримо це не тільки в Києві і Варшаві, а й на міжнародних форумах. Санкції у зв'язку з російською агресією є абсолютно натуральними і вважаємо, що доти, поки не закінчиться деоккупація, політика санкцій має тривати", - зазначив Дуда.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Дуди. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14201) росія (66465) Дуда Анджей (797)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма, - Дуда - Цензор.НЕТ 9512
показати весь коментар
12.10.2020 14:29 Відповісти
+5
С поляком Дудой всё понятно, а вот с малоросским ж.. Зеленским ещё придётся народу в этом вопросе разобраться.
показати весь коментар
12.10.2020 14:24 Відповісти
+2
буде ліпше, як санкції проти рашки будуть довічними
показати весь коментар
12.10.2020 16:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С поляком Дудой всё понятно, а вот с малоросским ж.. Зеленским ещё придётся народу в этом вопросе разобраться.
показати весь коментар
12.10.2020 14:24 Відповісти
Санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма, - Дуда - Цензор.НЕТ 9512
показати весь коментар
12.10.2020 14:29 Відповісти
это такой рузкий бунт
показати весь коментар
12.10.2020 14:33 Відповісти
Розберемося, без ватанів.
показати весь коментар
12.10.2020 14:32 Відповісти
Санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму, - Дуда - Цензор.НЕТ 4738
показати весь коментар
12.10.2020 14:45 Відповісти
Польша, ещё не та страна, которая имеет Право.

...вот исчезли польские работяги из Германии -- так токо я это заметил -- с вечера пятницы на ночь субботы -- на автобане А-9 Мюнхен -- Берлин, а было раньше тесно от панов -- домой на выходные ломились...
...ничё, переживём... *)
показати весь коментар
12.10.2020 14:33 Відповісти
Поговорили - и пошли обедать! Я думаю путину расскажут о вашем диалоге за кружечкой утреннего коФФе!!!! И все довольны!!!!!
показати весь коментар
12.10.2020 14:35 Відповісти
Санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму, - Дуда - Цензор.НЕТ 5507
показати весь коментар
12.10.2020 14:38 Відповісти
Санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму, - Дуда - Цензор.НЕТ 6132
показати весь коментар
12.10.2020 14:43 Відповісти
буде ліпше, як санкції проти рашки будуть довічними
показати весь коментар
12.10.2020 16:43 Відповісти
Вот такой должна быть позиция Зенелоха!
показати весь коментар
12.10.2020 16:58 Відповісти
 
 