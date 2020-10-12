Санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Польщі заявив під час брифінгу з президентом України.

За словами Дуди, Польща стоїть пліч-о-пліч з Україною в питанні кордонів країни, в питанні того, що ці кордони мають бути повернуті до міжнародно визнаних.

"А це означає як повернення контролю України над частиною Луганської та Донецької областей, так і повернення контролю над Кримом. Ми стоїмо на позиції, що Крим окупований, говоримо це не тільки в Києві і Варшаві, а й на міжнародних форумах. Санкції у зв'язку з російською агресією є абсолютно натуральними і вважаємо, що доти, поки не закінчиться деоккупація, політика санкцій має тривати", - зазначив Дуда.

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