У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Дуди. ВIДЕО
У Києві в Маріїнському палаці відбувається офіційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Топ коментарі
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показати весь коментар12.10.2020 12:42 Відповісти Посилання
+2 Senator S #201477
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показати весь коментар12.10.2020 12:46 Відповісти Посилання
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И все, может как раз кроме него - за дидофф, за совок.
И тоже трезвый?
Но по ненависти к красножопім - мі с ним как минимум - корефані. блин, раскладку не перекл, ну ті понял
тролль, - (на Путина)
Ну а че?(см. когда половина "нашего" парламента направила в Польшу кое-что - те от неожиданности сами чуть не обосрались то)
смешной марш и т.д., будто вассал принимает синьора. я не дипломат, но это выглядит однозначно....
Забирай бы уже свои с грехом пополам заработанные 50 тыс. и вали домой, в Кривой Рог.
Блондинка?
Ей надо поменять стилиста, а не за подруг держаться в этом вопросе
Не хватает французского шарма
Наживо | Прес-конференція президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди.
https://www.youtube.com/watch?v=TXGjkipDvaU