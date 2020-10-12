У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Дуди. ВIДЕО

У Києві в Маріїнському палаці відбувається офіційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Біля Маріїнського палацу відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Дуди. На цей момент президенти проводять двосторонні переговори. Потім відбудеться церемонія підписання українсько-польських двосторонніх документів, а також спільна зустріч Президента України та Президента Республіки Польща з представниками ЗМІ.

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