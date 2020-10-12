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У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Дуди. ВIДЕО

У Києві в Маріїнському палаці відбувається офіційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Біля Маріїнського палацу відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Дуди. На цей момент президенти проводять двосторонні переговори. Потім відбудеться церемонія підписання українсько-польських двосторонніх документів, а також спільна зустріч Президента України та Президента Республіки Польща з представниками ЗМІ.

Також дивіться: Дуда вшанував у Києві пам'ять жертв Голодомору. ВIДЕО

Автор: 

візит (1623) Зеленський Володимир (24576) Польща (8663) Дуда Анджей (793)


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Топ коментарі
+3
Без пакетів АТБ бабла не дадуть.
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12.10.2020 12:42 Відповісти
+2
Dzien dobry
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12.10.2020 12:38 Відповісти
+2
Со словарём на пианино...
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12.10.2020 12:46 Відповісти
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Dzien dobry
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12.10.2020 12:38 Відповісти
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12.10.2020 12:51 Відповісти
А шо это за недоразумение в голубой маске в центре двери стоит ?
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12.10.2020 12:39 Відповісти
Без пакетів АТБ бабла не дадуть.
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12.10.2020 12:42 Відповісти
Ну реально смешно, маскарад то, я вот не боюсь, кх-кх, ой, мне надо отлучиться(бежит к ыконкостасу)
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12.10.2020 12:47 Відповісти
Всю ночь стирал и сушил перед встречей. Зпапсной то нет. Все маски проданы ещё перед началом эпидемии и деньги из фонда Ковид пустил на дороги, чтобы откат от дорожников побольше получить.Вот и приходится маску перед встречами стирать.
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12.10.2020 12:57 Відповісти
Чуваки я же ваш,буржуинский из НАТО
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12.10.2020 12:42 Відповісти
Уже нажрался?
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12.10.2020 12:44 Відповісти
он такой и есть. тут таких несколько.
И все, может как раз кроме него - за дидофф, за совок.
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12.10.2020 12:46 Відповісти
Ты тоже очень на него похож.
И тоже трезвый?
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12.10.2020 12:51 Відповісти
Я одно и то же не говорю, по кр. мере то.
Но по ненависти к красножопім - мі с ним как минимум - корефані. блин, раскладку не перекл, ну ті понял
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12.10.2020 12:54 Відповісти
Не нервничай так... Заболеешь....
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12.10.2020 12:56 Відповісти
у тя ник должен быть - рядовой Ыфаноф, так будет лучше.
тролль, - (на Путина)
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12.10.2020 13:05 Відповісти
3 мешка
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12.10.2020 13:07 Відповісти
да, к вашему дому подвезли, давай там, открывай)
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12.10.2020 13:11 Відповісти
Янелох шпрехає польською?
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12.10.2020 12:43 Відповісти
Со словарём на пианино...
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12.10.2020 12:46 Відповісти
чет на 5.38 заметил шо вроде жена гостя руки за спину завела.... видать опять "наш" обосрется.
Ну а че?(см. когда половина "нашего" парламента направила в Польшу кое-что - те от неожиданности сами чуть не обосрались то)
смешной марш и т.д., будто вассал принимает синьора. я не дипломат, но это выглядит однозначно....
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12.10.2020 12:44 Відповісти
Щас опять весь мир чем-нибудь "насмешит"..
Забирай бы уже свои с грехом пополам заработанные 50 тыс. и вали домой, в Кривой Рог.
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12.10.2020 12:47 Відповісти
а шо ленка
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12.10.2020 12:48 Відповісти
НУ И ШО у Лены с длиной брюк ????
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12.10.2020 12:48 Відповісти
Її теж попердолило як і Вовку.
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12.10.2020 12:52 Відповісти
😀
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12.10.2020 12:55 Відповісти
Это важно?
Блондинка?
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12.10.2020 12:52 Відповісти
Важно, она споткнётся на лестнице .

Ей надо поменять стилиста, а не за подруг держаться в этом вопросе
Не хватает французского шарма
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12.10.2020 12:55 Відповісти
Таки, блондинка.
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12.10.2020 12:59 Відповісти
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12.10.2020 13:02 Відповісти
Який шарм в задрипаному райцентрі? Ви чо?
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12.10.2020 13:09 Відповісти
Не , но уже Первая леди . Пусть Украину не позорит 😀😀😀
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12.10.2020 13:18 Відповісти
Навыраст)))
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12.10.2020 12:56 Відповісти
😀
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12.10.2020 13:02 Відповісти
Начало в 13-30
Наживо | Прес-конференція президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди.
https://www.youtube.com/watch?v=TXGjkipDvaU
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12.10.2020 12:49 Відповісти
ну, і шо? підписали якусь дурню про не розголос інформації
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12.10.2020 14:01 Відповісти
І там буде корчити рожі.
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12.10.2020 12:50 Відповісти
Я зневажаю ЗЕлених, але це не той випадок коли потрібно висміювати очільника Української Держави... Так ми все поруйнуємо...
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12.10.2020 13:00 Відповісти
отлично Зе знает что делает, в отличии от предшественников
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12.10.2020 13:03 Відповісти
Исключительно выигрышная география этих двух стран позволяет перерезать континент от моря до моря и диктовать кому-угодно, ***** прежде всего, условия любого транзита. Было бы желание.
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12.10.2020 13:03 Відповісти
Зеленый готовится к выборам , лапшу лохам вешает,
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12.10.2020 16:16 Відповісти
почему у пшека на спине нет ляшьих гусарских крыльев а у зели шапки и булавы..не по феншую..или хотя бы шапка петрушки и балалайка
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12.10.2020 21:23 Відповісти
дизайн дворца как мини версаль
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12.10.2020 21:24 Відповісти
Дуда -це остання зустріч збідоносцем (він знає мову,він розуміє що означає кожне словосполучення і до чого сказане)це тестують зеленського і його інтелект взагалі...)...іншими словами:ми знаємо, що ти блєфуєш а ти продовжуєш далі....на цьому край...Для лідерів країн принизливо спілкуватись з.....такою людиною...
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12.10.2020 22:35 Відповісти
 
 