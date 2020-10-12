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Дуда вшанував у Києві пам'ять жертв Голодомору. ВIДЕО

Президент Польщі Анджей Дуда встановив символічний кошик з колосками пшениці біля пам'ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Церемонію вшанування транслювала у фейсбуці Канцелярія Президента Республіки Польща, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дуда вшанував у Биківні пам'ять жертв Катині та нагадав про агресію РФ: Повернення в Україну кордонів, які мають тут бути, є спільним обов'язком. ФОТОрепортаж

Автор: 

голодомор (402) історія (1072) пам’ять (1190) Польща (8663) Дуда Анджей (793)


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Топ коментарі
+6
Цілком природньо, що порядна Людина вшановуює український народ в цьому місці.
Так має бути......
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12.10.2020 13:12 Відповісти
+5
Меморіал Голодомору - наша Стіна Плачу
Це те святе місце нашої пам'яті та майбутнього
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12.10.2020 13:10 Відповісти
+2
порядочно!
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12.10.2020 12:26 Відповісти
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Уважаемый редактор
Кто это пишет ? Какое чествование ?

«Церемонию чествования транслировала в https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=664634844456608&id=112191058856046&refid=52&__tn__=-R Фейсбуке Канцелярия Президента Республики Польша, передаетИсточник: https://censor.net/ru/v3224321»
Это скорее церемония Памяти
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12.10.2020 12:16 Відповісти
Чествование - публичное мероприятие, на котором происходит торжественное выражение уважения, оказание почестей кому-либо.

переклад українською: віддати шану (пошану), вшанувати
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12.10.2020 13:07 Відповісти
ЧЕСТВОВАНИЕ всё-таки режет глаз.
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12.10.2020 13:14 Відповісти
російська мова груба і недосконала, вона не може передати глибину почуттів та їх ньюанси
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12.10.2020 13:19 Відповісти
Не отрицаю.
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12.10.2020 13:20 Відповісти
мене турбує не досконалість української мови на сайтах - це наживне, а

скільки українців прийде вшанувати память наших пращурів в День Памяті,
а скільки будуть іржати в "кварталі": а нам не все ли равно......
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12.10.2020 13:23 Відповісти
Дуда почтил в Киеве память жертв Голодомора - Цензор.НЕТ 5714
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12.10.2020 12:16 Відповісти
порядочно!
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12.10.2020 12:26 Відповісти
Меморіал Голодомору - наша Стіна Плачу
Це те святе місце нашої пам'яті та майбутнього
показати весь коментар
12.10.2020 13:10 Відповісти
Цілком природньо, що порядна Людина вшановуює український народ в цьому місці.
Так має бути......
показати весь коментар
12.10.2020 13:12 Відповісти
 
 