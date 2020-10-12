Дуда вшанував у Києві пам'ять жертв Голодомору. ВIДЕО
Президент Польщі Анджей Дуда встановив символічний кошик з колосками пшениці біля пам'ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років.
Церемонію вшанування транслювала у фейсбуці Канцелярія Президента Республіки Польща, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар12.10.2020 13:12 Відповісти Посилання
+5 Алекс Мышкевич
показати весь коментар12.10.2020 13:10 Відповісти Посилання
+2 DARK SIDE #463014
показати весь коментар12.10.2020 12:26 Відповісти Посилання
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Кто это пишет ? Какое чествование ?
«Церемонию чествования транслировала в https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=664634844456608&id=112191058856046&refid=52&__tn__=-R Фейсбуке Канцелярия Президента Республики Польша, передаетИсточник: https://censor.net/ru/v3224321»
Это скорее церемония Памяти
переклад українською: віддати шану (пошану), вшанувати
скільки українців прийде вшанувати память наших пращурів в День Памяті,
а скільки будуть іржати в "кварталі": а нам
невсе лиравно......
Це те святе місце нашої пам'яті та майбутнього
Так має бути......