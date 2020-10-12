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Дуда почтил в Киеве память жертв Голодомора. ВИДЕО

Президент Польши Анджей Дуда установил символический корзину с колосками пшеницы у памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Церемонию чествования транслировала в Фейсбуке Канцелярия Президента Республики Польша, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дуда почтил в Быковне память жертв Катыни и напомнил об агрессии РФ: Возвращение в Украине границ, которые должны здесь быть, является общим долгом. ФОТОрепортаж

Автор: 

Голодомор (1055) история (2017) память (1498) Польша (8540) Дуда Анджей (777)


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Топ комментарии
+6
Цілком природньо, що порядна Людина вшановуює український народ в цьому місці.
Так має бути......
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12.10.2020 13:12 Ответить
+5
Меморіал Голодомору - наша Стіна Плачу
Це те святе місце нашої пам'яті та майбутнього
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12.10.2020 13:10 Ответить
+2
порядочно!
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12.10.2020 12:26 Ответить
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Уважаемый редактор
Кто это пишет ? Какое чествование ?

«Церемонию чествования транслировала в https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=664634844456608&id=112191058856046&refid=52&__tn__=-R Фейсбуке Канцелярия Президента Республики Польша, передаетИсточник: https://censor.net/ru/v3224321»
Это скорее церемония Памяти
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12.10.2020 12:16 Ответить
Чествование - публичное мероприятие, на котором происходит торжественное выражение уважения, оказание почестей кому-либо.

переклад українською: віддати шану (пошану), вшанувати
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12.10.2020 13:07 Ответить
ЧЕСТВОВАНИЕ всё-таки режет глаз.
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12.10.2020 13:14 Ответить
російська мова груба і недосконала, вона не може передати глибину почуттів та їх ньюанси
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12.10.2020 13:19 Ответить
Не отрицаю.
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12.10.2020 13:20 Ответить
мене турбує не досконалість української мови на сайтах - це наживне, а

скільки українців прийде вшанувати память наших пращурів в День Памяті,
а скільки будуть іржати в "кварталі": а нам не все ли равно......
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12.10.2020 13:23 Ответить
Дуда почтил в Киеве память жертв Голодомора - Цензор.НЕТ 5714
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12.10.2020 12:16 Ответить
порядочно!
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12.10.2020 12:26 Ответить
Меморіал Голодомору - наша Стіна Плачу
Це те святе місце нашої пам'яті та майбутнього
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12.10.2020 13:10 Ответить
Цілком природньо, що порядна Людина вшановуює український народ в цьому місці.
Так має бути......
показать весь комментарий
12.10.2020 13:12 Ответить
 
 