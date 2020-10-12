Дуда почтил в Киеве память жертв Голодомора. ВИДЕО
Президент Польши Анджей Дуда установил символический корзину с колосками пшеницы у памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.
Церемонию чествования транслировала в Фейсбуке Канцелярия Президента Республики Польша, передает Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+6 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий12.10.2020 13:12 Ответить Ссылка
+5 Алекс Мышкевич
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+2 DARK SIDE #463014
показать весь комментарий12.10.2020 12:26 Ответить Ссылка
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Кто это пишет ? Какое чествование ?
«Церемонию чествования транслировала в https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=664634844456608&id=112191058856046&refid=52&__tn__=-R Фейсбуке Канцелярия Президента Республики Польша, передаетИсточник: https://censor.net/ru/v3224321»
Это скорее церемония Памяти
переклад українською: віддати шану (пошану), вшанувати
скільки українців прийде вшанувати память наших пращурів в День Памяті,
а скільки будуть іржати в "кварталі": а нам
невсе лиравно......
Це те святе місце нашої пам'яті та майбутнього
Так має бути......