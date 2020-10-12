В Киеве состоялась официальная церемония встречи Зеленского и Дуды. ВИДЕО
В Киеве в Мариинском двоце проходит официальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Анджея Дуды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Возле Мариинского дворца состоялась официальная церемония встречи Зеленского и Дуды. На данный момент президенты проводят двухсторонние переговоры. Затем состоитсяцеремония подписания украинско-польских двусторонних документов, а также совместная встреча Президента Украины и Президента Республики Польша с представителями СМИ.
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И все, может как раз кроме него - за дидофф, за совок.
И тоже трезвый?
Но по ненависти к красножопім - мі с ним как минимум - корефані. блин, раскладку не перекл, ну ті понял
тролль, - (на Путина)
Ну а че?(см. когда половина "нашего" парламента направила в Польшу кое-что - те от неожиданности сами чуть не обосрались то)
смешной марш и т.д., будто вассал принимает синьора. я не дипломат, но это выглядит однозначно....
Забирай бы уже свои с грехом пополам заработанные 50 тыс. и вали домой, в Кривой Рог.
Блондинка?
Ей надо поменять стилиста, а не за подруг держаться в этом вопросе
Не хватает французского шарма
Наживо | Прес-конференція президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди.
https://www.youtube.com/watch?v=TXGjkipDvaU