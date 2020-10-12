В Киеве состоялась официальная церемония встречи Зеленского и Дуды. ВИДЕО

В Киеве в Мариинском двоце проходит официальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Анджея Дуды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Возле Мариинского дворца состоялась официальная церемония встречи Зеленского и Дуды. На данный момент президенты проводят двухсторонние переговоры. Затем состоитсяцеремония подписания украинско-польских двусторонних документов, а также совместная встреча Президента Украины и Президента Республики Польша с представителями СМИ.

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