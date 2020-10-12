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В Киеве состоялась официальная церемония встречи Зеленского и Дуды. ВИДЕО

В Киеве в Мариинском двоце проходит официальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Анджея Дуды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Возле Мариинского дворца состоялась официальная церемония встречи Зеленского и Дуды. На данный момент президенты проводят двухсторонние переговоры. Затем состоитсяцеремония подписания украинско-польских двусторонних документов, а также совместная встреча Президента Украины и Президента Республики Польша с представителями СМИ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дуда почтил в Киеве память жертв Голодомора. ВИДЕО

Автор: 

визит (3121) Зеленский Владимир (21077) Польша (8541) Дуда Анджей (781)


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Топ комментарии
+3
Без пакетів АТБ бабла не дадуть.
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12.10.2020 12:42 Ответить
+2
Dzien dobry
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12.10.2020 12:38 Ответить
+2
Со словарём на пианино...
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12.10.2020 12:46 Ответить
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Dzien dobry
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12.10.2020 12:38 Ответить
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12.10.2020 12:51 Ответить
А шо это за недоразумение в голубой маске в центре двери стоит ?
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12.10.2020 12:39 Ответить
Без пакетів АТБ бабла не дадуть.
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12.10.2020 12:42 Ответить
Ну реально смешно, маскарад то, я вот не боюсь, кх-кх, ой, мне надо отлучиться(бежит к ыконкостасу)
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12.10.2020 12:47 Ответить
Всю ночь стирал и сушил перед встречей. Зпапсной то нет. Все маски проданы ещё перед началом эпидемии и деньги из фонда Ковид пустил на дороги, чтобы откат от дорожников побольше получить.Вот и приходится маску перед встречами стирать.
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12.10.2020 12:57 Ответить
Чуваки я же ваш,буржуинский из НАТО
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12.10.2020 12:42 Ответить
Уже нажрался?
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12.10.2020 12:44 Ответить
он такой и есть. тут таких несколько.
И все, может как раз кроме него - за дидофф, за совок.
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12.10.2020 12:46 Ответить
Ты тоже очень на него похож.
И тоже трезвый?
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12.10.2020 12:51 Ответить
Я одно и то же не говорю, по кр. мере то.
Но по ненависти к красножопім - мі с ним как минимум - корефані. блин, раскладку не перекл, ну ті понял
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12.10.2020 12:54 Ответить
Не нервничай так... Заболеешь....
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12.10.2020 12:56 Ответить
у тя ник должен быть - рядовой Ыфаноф, так будет лучше.
тролль, - (на Путина)
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12.10.2020 13:05 Ответить
3 мешка
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12.10.2020 13:07 Ответить
да, к вашему дому подвезли, давай там, открывай)
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12.10.2020 13:11 Ответить
Янелох шпрехає польською?
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12.10.2020 12:43 Ответить
Со словарём на пианино...
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12.10.2020 12:46 Ответить
чет на 5.38 заметил шо вроде жена гостя руки за спину завела.... видать опять "наш" обосрется.
Ну а че?(см. когда половина "нашего" парламента направила в Польшу кое-что - те от неожиданности сами чуть не обосрались то)
смешной марш и т.д., будто вассал принимает синьора. я не дипломат, но это выглядит однозначно....
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12.10.2020 12:44 Ответить
Щас опять весь мир чем-нибудь "насмешит"..
Забирай бы уже свои с грехом пополам заработанные 50 тыс. и вали домой, в Кривой Рог.
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12.10.2020 12:47 Ответить
а шо ленка
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12.10.2020 12:48 Ответить
НУ И ШО у Лены с длиной брюк ????
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12.10.2020 12:48 Ответить
Її теж попердолило як і Вовку.
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12.10.2020 12:52 Ответить
😀
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12.10.2020 12:55 Ответить
Это важно?
Блондинка?
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12.10.2020 12:52 Ответить
Важно, она споткнётся на лестнице .

Ей надо поменять стилиста, а не за подруг держаться в этом вопросе
Не хватает французского шарма
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12.10.2020 12:55 Ответить
Таки, блондинка.
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12.10.2020 12:59 Ответить
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12.10.2020 13:02 Ответить
Який шарм в задрипаному райцентрі? Ви чо?
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12.10.2020 13:09 Ответить
Не , но уже Первая леди . Пусть Украину не позорит 😀😀😀
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12.10.2020 13:18 Ответить
Навыраст)))
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12.10.2020 12:56 Ответить
😀
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12.10.2020 13:02 Ответить
Начало в 13-30
Наживо | Прес-конференція президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди.
https://www.youtube.com/watch?v=TXGjkipDvaU
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12.10.2020 12:49 Ответить
ну, і шо? підписали якусь дурню про не розголос інформації
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12.10.2020 14:01 Ответить
І там буде корчити рожі.
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12.10.2020 12:50 Ответить
Я зневажаю ЗЕлених, але це не той випадок коли потрібно висміювати очільника Української Держави... Так ми все поруйнуємо...
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12.10.2020 13:00 Ответить
отлично Зе знает что делает, в отличии от предшественников
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12.10.2020 13:03 Ответить
Исключительно выигрышная география этих двух стран позволяет перерезать континент от моря до моря и диктовать кому-угодно, ***** прежде всего, условия любого транзита. Было бы желание.
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12.10.2020 13:03 Ответить
Зеленый готовится к выборам , лапшу лохам вешает,
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12.10.2020 16:16 Ответить
почему у пшека на спине нет ляшьих гусарских крыльев а у зели шапки и булавы..не по феншую..или хотя бы шапка петрушки и балалайка
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12.10.2020 21:23 Ответить
дизайн дворца как мини версаль
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12.10.2020 21:24 Ответить
Дуда -це остання зустріч збідоносцем (він знає мову,він розуміє що означає кожне словосполучення і до чого сказане)це тестують зеленського і його інтелект взагалі...)...іншими словами:ми знаємо, що ти блєфуєш а ти продовжуєш далі....на цьому край...Для лідерів країн принизливо спілкуватись з.....такою людиною...
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12.10.2020 22:35 Ответить
 
 