"Слуга народа" Качура анонсировал замену заместителей главы фракции: "Вопрос назрел"

Народный депутат "Слуги народа" Александр Качура заявил, что его политсила планирует перезагрузку фракции и, возможно, смену руководства.

Об этом он сказал в интервью "Єдність", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас речь идет о замене заместителей руководителя фракции. "Это уже вопрос назревший, такие изменения произойдут", - сказал нардеп, добавив, что примет участие в переформатировании работы фракции. В то же время, он опроверг сообщения в СМИ, что его якобы планируют назначить главой фракции вместо Давида Арахамии: "Мне такие предложения не поступали".

Кроме замены части заместителей, фамилии которых Качура не называет, во фракции также планируют переформатировать коммуникацию. "Это когда случается зашквар, но его во фракции не обсуждают, нет публичной позиции фракции [...] И для того, чтобы голоса были у нас под ключевые законопроекты, надо чтобы заместители председателя фракции до того, как выносится в зал, проговаривали со своими группы. Этого не происходит", - добавил он.

Качура также отметил, что нужно, чтобы заместители главы фракции не назначались, а избирались депутатами.

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