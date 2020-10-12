"Слуга народу" Качура анонсував зміну заступників глави фракції: "Питання назріло"

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що його політсила планує перезавантаження фракції і, можливо, зміну керівництва.

Про це він сказав в інтерв'ю "Єдність", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нині йдеться про заміну заступників керівника фракції. "Це вже питання назріло, такі зміни відбудуться", - сказав нардеп, додавши, що візьме участь у переформатуванні роботи фракції. Водночас він спростував повідомлення в ЗМІ, що його нібито планують призначити главою фракції замість Давида Арахамії: "Мені такі пропозиції не надходили".

Крім заміни частини заступників, прізвища яких Качура не називає, у фракції також планують переформатувати комунікацію. "Це коли трапляється зашквар, але його у фракції не обговорюють, немає публічної позиції фракції [...] І для того, щоб голоси були у нас під ключові законопроєкти, треба щоб заступники голови фракції до того, як виноситься в зал, проговорювали зі своїми групами. Цього не відбувається", - додав він.

Качура також зазначив, що потрібно, щоб заступники глави фракції не призначалися, а обиралися депутатами.

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