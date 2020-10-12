"Слуга народу" Качура анонсував зміну заступників глави фракції: "Питання назріло"
Народний депутат "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що його політсила планує перезавантаження фракції і, можливо, зміну керівництва.
Про це він сказав в інтерв'ю "Єдність", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, нині йдеться про заміну заступників керівника фракції. "Це вже питання назріло, такі зміни відбудуться", - сказав нардеп, додавши, що візьме участь у переформатуванні роботи фракції. Водночас він спростував повідомлення в ЗМІ, що його нібито планують призначити главою фракції замість Давида Арахамії: "Мені такі пропозиції не надходили".
Крім заміни частини заступників, прізвища яких Качура не називає, у фракції також планують переформатувати комунікацію. "Це коли трапляється зашквар, але його у фракції не обговорюють, немає публічної позиції фракції [...] І для того, щоб голоси були у нас під ключові законопроєкти, треба щоб заступники голови фракції до того, як виноситься в зал, проговорювали зі своїми групами. Цього не відбувається", - додав він.
Качура також зазначив, що потрібно, щоб заступники глави фракції не призначалися, а обиралися депутатами.
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Ще одна "перемога"
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Портнов-Медведчук-Бойко-Рабинович, нормально будет?
Давайте сразу скажу, что, по моему убеждению, из всех проходных парламентских партий, четкая идеология есть только у двух: проевропейская - у ЕС и пророссийская - у ОПЗЖ. Кстати, ОПЗЖ пустила свои метастазы в виде "Наш край", "Видродження", "Воля народу", "Доверяй делам", бывшие рыги - типа киваловской "Морской" и "За майбутне" (да, Коломойский сейчас ориентирован на Россию.).
Блок Кернеса - это объединение кнопок, которое позволит Кернесу продолжать пилить на пиарных проектах, типа парка Горького и зоопарка, миллиардами, при разрушающейся городской инфраструктуре. Кнопки будут получать свой кусочек пирога. Следующим мэром в Харькове будет тот, кого Кернес сделает секретарем Харьковского горсовета. Кернес не будет мешать Райнину со Светличной в области в обмен на их невмешателство в городе. При этом, вероятнее всего они будут ситуативно поддерживать друг друга. Потому что более 1,5 миллиона горожан будут голосовать за областной совет.
Такая же же ситуация с Одесской "Доверяй делам". Просто калька, но в Одессе.
Отдельной строкой хотелось бы отметить блок Светличной. Это филиал ОПЗЖс "патриотичным" камуфляжем полностью подконтрольный Райнину.
Пальчевский - это филиал России. Если ОПЗЖ и их разновидности хотят Украину в орбите России и с зависимостью от РФ, для зарабатывания денег на этом, но с условной "свободой" по использованию ресурсов, то Пальчевский - это чистая колонизация Россией.
Слуги народа. Это раковое образование агрессивной формы, которое резко напало на Украину. Идеология частично большевицкая - "все разрушим, потому что все неправильно". На дальнейшие шаги не хватает ни ума, ни знаний, ни фантазии. Сборище случайных людей от негодяев и проходимцев до идеалистов. В последнее время, количество идеалистов поддерживающих эту партию, резко сокращается, а вот количество негодяев - растет катастрофично. Социальный лифт и возможность безнаказанно урвать здесь и сейчас. Если не поборем эту пошесть, она развалит страну.
Тимошенковская "Батькивщина" - это сейчас партия чисто заробитчан, сделавших политику своим бизнесом и свой бизнес благодаря политике. За конфетку, за копеечку дадут всем и отсосут у каждого. Мастера врать в глаза избирателю. Как мне кажется, доживает свои последние годы и скоро развалится.
Голос и Пропозыция. Это сегодня реально последнее убежище патриотов на стадии отрицания. Очень много хороших людей поддерживающих политику Порошенко и его партию на стадии державотворення, пошли кандидатами от этих партий, потому что в ЕС они оказались не нужны. Но при этом ЕС «оказались нужны» очень много людей, с которыми даже здороваться не хочется.
Голос - это всем понятно. «Голос» - это проект, который топчется по тому же электоральному полю что и ЕС, декларирует те же идеи, но по сути не имеет ничего явно сформулированного. За все хорошее против всего плохого и чтобы не Порошенко. Попытка собрать всех зрадофилов-антипорошенковцев, без понимания того, что зрадофилы - это люди процесса. Им не нужен результат. Им нужна зрада. Это их цель, это же и их жизнь. Если до этих выборов была хоть какая-то надежда и иллюзия самостоятельности, то метания Притулы, который заявил, что идет в политику и пошел кандидатом в мэры, чтобы оттянуть голоса у Кличко, но при этом не подал свою кандидатуру в киевский горсовет, говорит только о том, что Притула торгует лицом, поддерживая партию тогда, когда велит Пинчук, на каналах которого держится все у Притулы.
Очень умный, прагматичный и циничный. Наверное, с ним хорошо дружить. Но иметь с ним дела - опасно.
Кидает всех, когда ему это выгодно. При сотрудничестве и союзничестве - кидает союзников, как только это становится выгодным. Не просто кидает, но и начинает с ними воевать. Сделал все что мог для победы Зеленского. Поддерживал всячески, пока его надежды не оправдались. Теперь выступает против Зеленского, потому что власть не дала карт-бланш на разграбление Днепропетровской области и Днепра. Сейчас, как враг моего врага, вполне выглядит удобным, но нужно понимать, что если люди заходят в политику от Корбана, то у них будет только один вариант - делать то, что скажет Корбан. В противном случае, возможны всякие варианты, среди которых хороших не будет. Самое плохое, что эти выборы - это война Корбана и его клана с Киевом за власть.
Если Зеленский отдаст Корбану область на разграбление, то вся "Пропозыция" мгновенно станет преданной Зеленскому сильнее, чем СН. Корбан не брезгует никакими методами для убеждения.
Поэтому, какими бы хорошими людьми не были те, кто идет от пропозыции, нужно понимать, что они будут делать все, что скажет Корбан.
Но при этом всем, понимаю, что Филатов - это вывеска для Корбана, считаю, чтона мэрских нужно голосовать за Филатова. Это наименьшее зло в данном случае. Враг моего врага - мне не враг. Тем более, что у Тани Рычковой, к сожалению, шансов практически нет. И проукраинской альтернативы Филатову - тоже нет.
Свобода требует отдельного упоминания, потому что это агонизирующая партия, которая до сих пор живет только благодаря тому, что члены партии не имеют мужества признать то, что их годами дурачили проходимцы из руководства партии, разговаривая лозунгами, но не делая ничего для достижения целей, озвученных в лозунгах. Борьба ради борьбы и содержание руководства партии за счет идейно «застегнутых» партийцев. Партия по идеологии и структуре очень напоминает КПСС, но с другими лозунгами. Основной лейтмотив «люди - говно, партия - всё». Забывая уточнить, что «партия» в их понимании - это горстка людей с коммунистическим и комсомольским прошлым.
Очень много хороших и правильных людей в низовых организациях. Людей, которые до сих пор не могут принять простого факта: руководство партии - это горстка лузеров, просравших все возможные перспективы, не брезгующие подработкой на идеологию Кремля. Руководство Свободы никогда не смирится с существованием партии, где лидером - Порошенко.
Потому что Порошенко за пару лет сделал многое из того, за что многие годы "боролись" "националисты" из Свободы, осваивая очень хорошие деньги на борьбу под лозунгами прошлого века.
Теперь - большинство идей реализованы на практике Порошенком, и руководителям Свободы уже и не за что особенно бороться. Кроме этого, партия ЕС вбила последний гвоздь в крышку гроба маргиналов, начав использовать зрадфильскую риторику и принимать в свои ряды упоротых зрадофилов.
Демократическую сокиру и Национальный корпус всерьез не рассматриваю. Хотя у НК есть шансы в некоторых городах. Как минимум в Одессе они поступили грамотно по подбору кандидатов.
По Д7 ничего конкретного писать не хочу, чтобы не обижать немногих людей, симпатичных мне, которые являются членами Д7. Их немного, но они есть. И они считают, что их рулевые все делают правильно. Я считаю наоборот. Поэтому поговорим об этом после выборов с цифрами в руках. Когда окажется, что жизнь в реале, и жизнь в ФБ - это немного разные вещи, которые между собой практически не пересекаются.
"Удар" Кличко. Партия действующего киевского мэра, который однозначно на нашей стороне. Годами проверенный союзник, который в принципе не предавал и поддерживал Порошенко в самые смутные времена. По отзывам киевлян, лучший мэр из тех, что были, при всех своих недостатках.
«Европейская Солидарность». Ну в принципе, как уже понятно - единственная партия, за которую можно и нужно голосовать, не раздумывая и не глядя на энное количество мутных и зашкваренных кандидатов в списках. Просто выбирать из списка кого-то поприличней, и голосовать.
Есть вероятность, что за несколько оставшихся до выборов в ВР лет, ЕС вырастет во что-то более стабильное. Если не вырастет, то значит исчезнет с политического горизонта. Но сейчас, однозначно, ЕС нужно поддержать хотя бы ради тех нормальных людей, которые туда пошли.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3304944.html Р.Доник
і Українського народу на сепаратистів, колаборантів, украЇнофобів таких як цей кремлівський яничара, виродок - качур.