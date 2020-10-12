Зеленский в конце октября посетит Турцию, - замглавы ОП Жовква
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию. Официальный визит в эту страну запланирован на конец следующей недели.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Там (в Турции. - Ред.) будет много времени посвящено экономике. Нам в конце концов надо завершать переговоры относительно зоны свободной торговли. Важные вопросы и военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией", - сказал Жовква.
Он отметил, что запланирован еще один визит Зеленского, над которым еще продолжается работа, на многостороннее мероприятие.
"И несколько визитов будет других иностранных лидеров в Украине до конца года. Поэтому нынешняя внешнеполитическая интенсивность президента Зеленского сохранится до конца года", - добавил он.
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Сам же говорил
Онатоль и стрелять это из разных миров.
12.10.2020, 15:01 • 270 • https://uainfo.org/blognews/1602500335-kochetkov-sudya-po-kolichestvu-bryzg-glavnyy-dobytchik-u-nas.html#mc-container 0
«Меня сложно поставить в тупик вопросом, но вот позвонила журналистка, которая заставила призадуматься. Она спросила: каких министров можно считать наиболее эффективными в привлечении в страну иностранных инвестиций? Вот как можно определить наиболее эффективных в деле, которое не движется? Потому что реальные иностранные инвестиции в страну не поступают», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2632240777036179&set=a.1409023429357926&type=3&theater пишет политолог Александр Кочетков, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Рейтинг пловцов среди тех, кто плавает, как грузило? Но если судить по количеству брызг и шума, то на первом месте окажется президент Владимир Зеленский, который из каждой своей поездки привозит «миллиарды инвестиций». На втором, на мой взгляд, министр инфраструктуры Владислав Криклий, который грозится завалить Украину инвестициями на концессиях портов и прочей коммерциализации стратегических предприятий вроде «Укразализницы».
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602240629-kochetkov-chem-na-ulitse-holodnee-tem-v-politike-zharche-zelenskiy.html Кочетков: Чем на улице холоднее, тем в политике жарче. Зеленский в последнее время уже не нервничает. Он уже психует…
И замкнет призовую тройку инвестиционных лузеров, пожалуй, министр финансов Сергей Марченко, который, как и его предшественники, продолжает выдавать за иностранные инвестиции деньги, которые крутятся в пирамиде ОВГЗ, хотя это не инвестиционный, а спекулятивный капитал, пользы стране не приносящий.
Но суть в том, что имитационный подход, исповедуемый нашей властью, оказывается удобным и для журналистов, которые ухитряются разглядеть признаки жизни даже у команды «Летучего голландца», - констатирует Кочетков.
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Ведь, трудится, аки пчела!
Президентом работает, детей не видит, Ленка злится, а это не хухры-мухры!
Будуть обговорювати план як "випердолити" кацапів з Криму?
Тим паче https://ua.elenapuzatko.com/koti-v-istanbuli/ Істанбул - місто котиків ...
Байрактары на деле доказали свою эффективность, быть может что-то выпросит у Эрдогана?
Необходимо в это трудное время налаживать взаимоотношения с Турцией, поддерживать друг друга, заключить договор о защите и взаимной поддержке. Поездка президента Украины Зеленского в Турцию действительно знаковый визит и очень важна. Хочется пожелать ему всего наилучшего.