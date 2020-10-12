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Зеленский в конце октября посетит Турцию, - замглавы ОП Жовква

Зеленский в конце октября посетит Турцию, - замглавы ОП Жовква

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию. Официальный визит в эту страну запланирован на конец следующей недели.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Там (в Турции. - Ред.) будет много времени посвящено экономике. Нам в конце концов надо завершать переговоры относительно зоны свободной торговли. Важные вопросы и военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией", - сказал Жовква.

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Он отметил, что запланирован еще один визит Зеленского, над которым еще продолжается работа, на многостороннее мероприятие.

"И несколько визитов будет других иностранных лидеров в Украине до конца года. Поэтому нынешняя внешнеполитическая интенсивность президента Зеленского сохранится до конца года", - добавил он.

Автор: 

визит (3121) Зеленский Владимир (21085) Турция (3508) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+5
Любимая его Турция,заодно 95 квартал сыграет по отелям,возможно даже на пианино
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12.10.2020 16:21 Ответить
+3
загарать едет?
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12.10.2020 16:19 Ответить
+2
устал 24/7? пора отдохнуть? понимаю...
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12.10.2020 16:19 Ответить
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загарать едет?
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12.10.2020 16:19 Ответить
небось всей семейкой
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12.10.2020 16:20 Ответить
Україну будуть схиляти до підтримки Азербайджану у вірменсько-азербайджанській війні. Туреччна щедро заплатить за те щоб Україна стала на сторону Азербайджану.
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12.10.2020 16:21 Ответить
а шо усатый полуполководец Толик Мостовой молчит по этому поводу ?
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12.10.2020 16:23 Ответить
Гриценко готується очолити хунту, після Зеленського
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12.10.2020 16:24 Ответить
хунтовод из него так себе )))
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12.10.2020 16:26 Ответить
Щоб керувати хунтой не потрібно мати високий рейтинг, головне влучно стріляти по ворогам.
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12.10.2020 16:29 Ответить
Зеленский в конце октября посетит Турцию, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1000
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12.10.2020 16:30 Ответить
так он же из-за того в АТО и не пошел, что стрелять его не научили.

Сам же говорил
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12.10.2020 16:32 Ответить
Гриценко в АТО не пішов що не пристрелити генералів-зрадників та президентамиру-порошенка!
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12.10.2020 16:35 Ответить
Пропустил приём таблеток?
Онатоль и стрелять это из разных миров.
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12.10.2020 16:58 Ответить
устал 24/7? пора отдохнуть? понимаю...
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12.10.2020 16:19 Ответить
Кочетков: Судя по количеству брызг, главный добытчик у нас - это Зеленский, который из каждой поездки привозит "миллиарды инвестиций"
12.10.2020, 15:01 • 270 • https://uainfo.org/blognews/1602500335-kochetkov-sudya-po-kolichestvu-bryzg-glavnyy-dobytchik-u-nas.html#mc-container 0

«Меня сложно поставить в тупик вопросом, но вот позвонила журналистка, которая заставила призадуматься. Она спросила: каких министров можно считать наиболее эффективными в привлечении в страну иностранных инвестиций? Вот как можно определить наиболее эффективных в деле, которое не движется? Потому что реальные иностранные инвестиции в страну не поступают», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2632240777036179&set=a.1409023429357926&type=3&theater пишет политолог Александр Кочетков, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Рейтинг пловцов среди тех, кто плавает, как грузило? Но если судить по количеству брызг и шума, то на первом месте окажется президент Владимир Зеленский, который из каждой своей поездки привозит «миллиарды инвестиций». На втором, на мой взгляд, министр инфраструктуры Владислав Криклий, который грозится завалить Украину инвестициями на концессиях портов и прочей коммерциализации стратегических предприятий вроде «Укразализницы».
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602240629-kochetkov-chem-na-ulitse-holodnee-tem-v-politike-zharche-zelenskiy.html Кочетков: Чем на улице холоднее, тем в политике жарче. Зеленский в последнее время уже не нервничает. Он уже психует…
И замкнет призовую тройку инвестиционных лузеров, пожалуй, министр финансов Сергей Марченко, который, как и его предшественники, продолжает выдавать за иностранные инвестиции деньги, которые крутятся в пирамиде ОВГЗ, хотя это не инвестиционный, а спекулятивный капитал, пользы стране не приносящий.
Но суть в том, что имитационный подход, исповедуемый нашей властью, оказывается удобным и для журналистов, которые ухитряются разглядеть признаки жизни даже у команды «Летучего голландца», - констатирует Кочетков.
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12.10.2020 16:20 Ответить
Любимая его Турция,заодно 95 квартал сыграет по отелям,возможно даже на пианино
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12.10.2020 16:21 Ответить
не...пианино уже не по статусу... на рояле...белом )))
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12.10.2020 16:25 Ответить
Стыдобища, турки с "нас" офигевают: как можно было такое выбрать???
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12.10.2020 20:15 Ответить
Устал, бубочка!
Ведь, трудится, аки пчела!
Президентом работает, детей не видит, Ленка злится, а это не хухры-мухры!
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12.10.2020 16:26 Ответить
Отсюда вопрос: Три газо-нефте-диктаторские страны -- посредине давалка Армения -- ...токо Зели там ещё не хватало -- кому это выгодно?
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12.10.2020 16:30 Ответить
Не повезло туркам! Думаю, землетрясение у них случится
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12.10.2020 16:45 Ответить
Знающие люди не поедут в летнюю жару в Турцию.
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12.10.2020 17:12 Ответить
"Зеленский в конце октября посетит Турцию..."

Будуть обговорювати план як "випердолити" кацапів з Криму?
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12.10.2020 18:24 Ответить
Квартальный дебил устал нихера не делать, теперь хоть отдохнет в турции
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12.10.2020 19:23 Ответить
Їде створити ілюзію у піпла, що хоче безпілотники купити?
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12.10.2020 19:30 Ответить
БПЛА на 1.5 ярда закупит.
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12.10.2020 22:40 Ответить
Я тепер стурбований через майбутнє Істанбула. Щоб не трапилось чого...
Тим паче https://ua.elenapuzatko.com/koti-v-istanbuli/ Істанбул - місто котиків ...

Зеленський наприкінці жовтня відвідає Туреччину, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6268
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13.10.2020 00:40 Ответить
Это знаковый и актуальный визит.
Байрактары на деле доказали свою эффективность, быть может что-то выпросит у Эрдогана?
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13.10.2020 00:49 Ответить
Эрдоган человек совести, помогает возвратить оккупированные территории Азербайджану, показал, что Россия не может вести современной войны. В российской Думе угрожают Турции войной и захватом Стамбула. Россия вечный заклятый враг Украины. Враги наших врагов наши союзники. Сегодня мы вместе с Турцией должны быть заодно в борьбе против России.
Необходимо в это трудное время налаживать взаимоотношения с Турцией, поддерживать друг друга, заключить договор о защите и взаимной поддержке. Поездка президента Украины Зеленского в Турцию действительно знаковый визит и очень важна. Хочется пожелать ему всего наилучшего.
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13.10.2020 09:53 Ответить
На корпоратив? Чи розкажеш Ердогану як ти злив кацапам українсько-американо-турецьку операцію спецслужб?
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13.10.2020 09:56 Ответить
 
 