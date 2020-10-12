Зеленский в конце октября посетит Турцию, - замглавы ОП Жовква

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию. Официальный визит в эту страну запланирован на конец следующей недели.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Там (в Турции. - Ред.) будет много времени посвящено экономике. Нам в конце концов надо завершать переговоры относительно зоны свободной торговли. Важные вопросы и военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией", - сказал Жовква.

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Он отметил, что запланирован еще один визит Зеленского, над которым еще продолжается работа, на многостороннее мероприятие.

"И несколько визитов будет других иностранных лидеров в Украине до конца года. Поэтому нынешняя внешнеполитическая интенсивность президента Зеленского сохранится до конца года", - добавил он.