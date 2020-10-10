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Алиев подтвердил присутствие турецких истребителей F-16 в Азербайджане

Алиев подтвердил присутствие турецких истребителей F-16 в Азербайджане
Фото: АПА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые подтвердил, что на территории его страны расположены турецкие истребители F-16, но, по его словам, в боях в Нагорном Карабахе они не участвуют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Отвечая на вопрос CNN о снимках, на которых по крайней мере на одной из баз видно турецкие истребители, Алиев отметил, что истребители F-16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях.

"Турция -наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, — обычное явление", — сказал президент Азербайджана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Армении заявляет об уничтожении своего штурмовика турецким истребителем

Алиев утверждает, что из-за пандемии страны в этом году провели военных учения только двжды, тогда как в прошлом году — десять раз. По его словам, истребители F-16 расположены на земле, они "не осуществляют полеты и ни в каком виде не участвуют в боях".

"Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Это — фейк-новость. Те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это - фейк-новость. Истребители F-16 расположены здесь, но, как вы правильно заметили, - на земле", - подчеркнул Алиев.

Читайте также: Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом Су-25 Армении

Автор: 

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Турция (3508)


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Топ комментарии
+34
Ловите лапти "ихтамнет" по-турецки.
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10.10.2020 17:39 Ответить
+34
"У Израиля нет ядерного оружия, но если будет необходимо, мы его применим". Голда Меир.
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10.10.2020 17:57 Ответить
+27
просто Алиев купил их в ближайшем турецком супермаркете.
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10.10.2020 17:53 Ответить
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от и хорошо, а шо там "Осы" с ними шо?
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10.10.2020 17:39 Ответить
Нормальные такие учения в Азербайджане. Максимально приближенные к боевым.
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10.10.2020 17:39 Ответить
куда уж максимальнее
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10.10.2020 20:23 Ответить
Ловите лапти "ихтамнет" по-турецки.
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10.10.2020 17:39 Ответить
Він не чув про "їхтаманєтафь".
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10.10.2020 22:15 Ответить
Тридцять років здавалося, що у Азербайджана жодних шансів забрати свою землю у Вірменії-РФ.
Але Путін живий, РФ не розпалася і досі атомна, а вони забирають і жоден 'мінськ' їх не зупиняє.
Ось, що значить готуватись, вміти чекати момент і не плазувати перед окупантом!
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10.10.2020 17:42 Ответить
НЕ наш вариант . Построим Гром , восстановим Яд. щит тогда вперед . Все вопросы решатся тогда оочень быстро .
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10.10.2020 17:47 Ответить
Щяс. З ковідного фонду виділять ..
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10.10.2020 17:55 Ответить
Терміново переселити українців з Канади, США, Австралії, Аргентини та інших Парагваїв в Україну. Всіх місцевих депортувати в будь-яку названу країну для перевиховання. Років так на 150.
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10.10.2020 19:39 Ответить
Що тобі ті канадці зробили?
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10.10.2020 22:17 Ответить
Азербайджан проклав нам шлях по визволенню окупованих територій. Війна дронами-камікадзе-це збережені життя та чіткі враження цілей Нам потрібно повернути Українську владу та закупити цих камікадзе стільки, щоб перетворити Донбас на велику металобазу з російської техніки
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10.10.2020 17:44 Ответить
F-16 прибыли на учения. И расположены на земле. Ихтамнет. Шо неясно?
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10.10.2020 17:44 Ответить
"У Израиля нет ядерного оружия, но если будет необходимо, мы его применим". Голда Меир.
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10.10.2020 17:57 Ответить
Не они там есть...только где их применять? истребитель это как никак ПВО...а авиации в карабахе нет...а если откопают в горах, то это уже прямая агрессия армении и там будет другой разговор....
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10.10.2020 22:55 Ответить
Они там на случай если рузкая братия начнет Азербайджан ,,принуждать к русскому миру" как в Грузии в 2008 году. Алиев хитрый и сделал выводы . И у него пока выходит все по плану.Стоят в них надобности пока нет , НО и Азербайджану и Украине нужно думать про существенное обновление своих ВВС .
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10.10.2020 17:45 Ответить
F16 чтоб ***** не рыпалось.
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10.10.2020 17:47 Ответить
просто Алиев купил их в ближайшем турецком супермаркете.
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10.10.2020 17:53 Ответить
та не...просто попросил у эрдогана во временное пользование
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10.10.2020 18:05 Ответить
Просю выдать мне во временное пользование истребителей мериканских F-16 тыщу штук
Алієв підтвердив присутність турецьких винищувачів F-16 у Азербайджані - Цензор.НЕТ 5210
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10.10.2020 18:19 Ответить
... в военторге
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10.10.2020 18:14 Ответить
Они там чтобы ***** не вздумал задействовать в Карабахе своих воздушно-космобольские силы
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10.10.2020 17:53 Ответить
А если заметите над Карабахом, то они исключительно заблудились на учениях) Ведь всем известно, что турецкие компасы не только хуже российских, но и аналоговтамнет)
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10.10.2020 17:59 Ответить
А шотама з *****************??
🤣
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10.10.2020 18:05 Ответить
24.11.2015 день изменил геополитические расклады на
ближайшие десятилетия.

Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
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10.10.2020 18:06 Ответить
Ну нафига? Сказал-бы шо это местные силы самообороны
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10.10.2020 18:08 Ответить
Военторге купил.
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10.10.2020 18:15 Ответить
Минобороны Азербайджана 1 час назад: Уничтожено артиллерийское подразделение противника, умышленно нарушившее режим прекращения огня
https://youtu.be/gtmGOSP3TlQ
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10.10.2020 18:18 Ответить
Алієв підтвердив присутність турецьких винищувачів F-16 у Азербайджані - Цензор.НЕТ 6324
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10.10.2020 18:21 Ответить
Отаким повинно бути покарання за порушення перемир'я!
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10.10.2020 19:53 Ответить
Минобороны Азербайджана 35 мин. назад: Тяжелая артиллерия противника, выдвинутая на огневые точки с целью нарушить режим прекращения огня, уничтожена точными ударами

https://youtu.be/LqRIOmbZWxc
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10.10.2020 18:21 Ответить
Минобороны Азербайджана 15 мин. назад: Уничтожены приведенные в состояние боевой готовности для нарушения режима прекращения огня зенитно-ракетные комплексы противника
https://youtu.be/bNoPM5T6qoE
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10.10.2020 18:24 Ответить
Остання на відео, мені здається, РСЗО китайського виробництва. А перша - контрбатарейний радар.
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10.10.2020 19:45 Ответить
Вот нам бы так на Донбассе .Но нет -безальтернативное минское миролюбие с августа 2014 года
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10.10.2020 18:41 Ответить
Це явно підла гібридна тактика для дальніх обстрілів азербайджанського мирного населення і аж ніяк не для оборони чи підтримки піхоти.Але знайшла таки коса окупанта камінь-розлетілася в лахміття.
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10.10.2020 18:46 Ответить
Алиев способный ученик, договорился о перемирии и в ответ на провокации армян тут же расхерачил им 3 рсзо и еще одну станцию рэб. красава. в общем это будет перемирие, как у нас на Донбассе, к сожалению в роли армян на Донбассе ЗСУ. Ну ничего, бубочка не вечный, да и Байден на подходе. Дела ХЛА все хуже и хуже.
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10.10.2020 19:19 Ответить
Байдан прийде-ще 44-и тис.га окупантам відведе?
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10.10.2020 19:38 Ответить
Байден прийде, - Камалу Гаріс приведе.
А Камала Гаріс, - це така зловісна американська баба, шо всі її колишні чоловіки тільки побожно хрестяться, що змогли позбутися цієї пекельної жінки. )))
***** приготуватися, - вона йому незабаром всі кокунцели викрутить!
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10.10.2020 20:24 Ответить
Та слухав я її на дебатах з Пенсом-звичайна популістична лівацька дура-фанатка байданутого слабака,який дозволив окупацію Криму і 13200-і смертей українців.Наскільки знаю-американці вже двічі бортанули дименційного-бортануть і втретьє.
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11.10.2020 00:56 Ответить
Диктаторы всегда лгут.
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10.10.2020 21:05 Ответить
если армяне собьют такой Ф-16 это будет номер.....
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10.10.2020 21:23 Ответить
А зачем ему лететь туда где нет авиации...истребитель это ПВО...
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10.10.2020 22:57 Ответить
Они там кацапов ждут -,,миротворцев" типа , нафиг им еще нужно летать и светиться в том Карабахе
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11.10.2020 08:06 Ответить
Иран уравновесит. 100% против азеров и турок, бо там треть населения этнические азеры. Их нужно под контроль держать.

> Очень сложно дать точную оценку населения, так как сообщалось, что иранские власти вмешиваются в официальную статистику. По оценкам, 57% населения Ирана не являются персами, а азербайджанское происхождение имеют около 35-40% населения Ирана (по оценкам, около 30 миллионов).
Северо-запад современного Ирана и территория Азербайджанской Республики является родиной азербайджанцев. Однако в соответствии с иранским правлением Южный Азербайджан был разделен на несколько разных регионов, чтобы отделить народы региона друг от друга, от их родных языков и культуры. Иранские режимы также переместили группы фарсов в некоторые провинции Южного Азербайджана, такие как Казвин и Хамадан.
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10.10.2020 22:28 Ответить
Шиіти підуть воювати проти шиітів за християн? Що куриш?
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10.10.2020 22:49 Ответить
Если Турция совсем обнаглеет, Иран вмешается. Им сепаратизм у себя не нужен. Как то так.
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10.10.2020 23:02 Ответить
США сидит и радостно потирают руки когда твой Иран вмешиваться вообще куда нибудь начнет . А вместе с США радостно потирает руки Израиль . Чтоб разнести этот Иран к чертям собачьим как разнесли Ирак с воздуха
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11.10.2020 08:04 Ответить
 
 