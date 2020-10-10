Алиев подтвердил присутствие турецких истребителей F-16 в Азербайджане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые подтвердил, что на территории его страны расположены турецкие истребители F-16, но, по его словам, в боях в Нагорном Карабахе они не участвуют.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Отвечая на вопрос CNN о снимках, на которых по крайней мере на одной из баз видно турецкие истребители, Алиев отметил, что истребители F-16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях.
"Турция -наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, — обычное явление", — сказал президент Азербайджана.
Алиев утверждает, что из-за пандемии страны в этом году провели военных учения только двжды, тогда как в прошлом году — десять раз. По его словам, истребители F-16 расположены на земле, они "не осуществляют полеты и ни в каком виде не участвуют в боях".
"Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Это — фейк-новость. Те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это - фейк-новость. Истребители F-16 расположены здесь, но, как вы правильно заметили, - на земле", - подчеркнул Алиев.
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Але Путін живий, РФ не розпалася і досі атомна, а вони забирають і жоден 'мінськ' їх не зупиняє.
Ось, що значить готуватись, вміти чекати момент і не плазувати перед окупантом!
🤣
ближайшие десятилетия.
Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
https://youtu.be/gtmGOSP3TlQ
https://youtu.be/LqRIOmbZWxc
https://youtu.be/bNoPM5T6qoE
А Камала Гаріс, - це така зловісна американська баба, шо всі її колишні чоловіки тільки побожно хрестяться, що змогли позбутися цієї пекельної жінки. )))
***** приготуватися, - вона йому незабаром всі кокунцели викрутить!
> Очень сложно дать точную оценку населения, так как сообщалось, что иранские власти вмешиваются в официальную статистику. По оценкам, 57% населения Ирана не являются персами, а азербайджанское происхождение имеют около 35-40% населения Ирана (по оценкам, около 30 миллионов).
Северо-запад современного Ирана и территория Азербайджанской Республики является родиной азербайджанцев. Однако в соответствии с иранским правлением Южный Азербайджан был разделен на несколько разных регионов, чтобы отделить народы региона друг от друга, от их родных языков и культуры. Иранские режимы также переместили группы фарсов в некоторые провинции Южного Азербайджана, такие как Казвин и Хамадан.