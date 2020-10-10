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Алієв підтвердив присутність турецьких винищувачів F-16 у Азербайджані

Алієв підтвердив присутність турецьких винищувачів F-16 у Азербайджані
Фото: АПА

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уперше підтвердив, що на території його країни розташовані турецькі винищувачі F-16, але, за його словами, в боях в Нагірному Карабасі вони участь не беруть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Відповідаючи на питання про знімки, на яких принаймні на одній із баз видно турецькі винищувачі, Алієв зазначив, що винищувачі F-16 прибули до Азербайджану для участі у військових навчаннях,

"Туреччина — наш союзник, і проведення тут військових навчань, в тому числі за участю Військово-повітряних сил, — звичайне явище" — сказав президент Азербайджану.

Алієв стверджує, що через пандемію країни цього року провели лише два військові навчання, тоді як минулого року — десять. За його словами, винищувачі F-16 розташовані на землі, вони "не здійснюють польоти і у жодному вигляді не беруть участь у боях".

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"Я говорю про це однозначно і навіть хочу повідомити вам про одну вірменську фейк-новину. У перші дні протистояння вони сказали, що турецький винищувач F-16 збив вірменський літак Су-25. Це-фейк-новина, ті, хто звинувачував нас у цьому, зараз мають вибачитися, тому що всі знають, що це — фейк-новина. Винищувачі F-16 розташовані тут, але, як ви правильно помітили, — на землі", — наголосив Алієв.

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) Туреччина (3636)


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Топ коментарі
+34
Ловите лапти "ихтамнет" по-турецки.
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10.10.2020 17:39 Відповісти
+34
"У Израиля нет ядерного оружия, но если будет необходимо, мы его применим". Голда Меир.
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10.10.2020 17:57 Відповісти
+27
просто Алиев купил их в ближайшем турецком супермаркете.
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10.10.2020 17:53 Відповісти
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от и хорошо, а шо там "Осы" с ними шо?
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10.10.2020 17:39 Відповісти
Нормальные такие учения в Азербайджане. Максимально приближенные к боевым.
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10.10.2020 17:39 Відповісти
куда уж максимальнее
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10.10.2020 20:23 Відповісти
Ловите лапти "ихтамнет" по-турецки.
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10.10.2020 17:39 Відповісти
Він не чув про "їхтаманєтафь".
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10.10.2020 22:15 Відповісти
Тридцять років здавалося, що у Азербайджана жодних шансів забрати свою землю у Вірменії-РФ.
Але Путін живий, РФ не розпалася і досі атомна, а вони забирають і жоден 'мінськ' їх не зупиняє.
Ось, що значить готуватись, вміти чекати момент і не плазувати перед окупантом!
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10.10.2020 17:42 Відповісти
НЕ наш вариант . Построим Гром , восстановим Яд. щит тогда вперед . Все вопросы решатся тогда оочень быстро .
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10.10.2020 17:47 Відповісти
Щяс. З ковідного фонду виділять ..
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10.10.2020 17:55 Відповісти
Терміново переселити українців з Канади, США, Австралії, Аргентини та інших Парагваїв в Україну. Всіх місцевих депортувати в будь-яку названу країну для перевиховання. Років так на 150.
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10.10.2020 19:39 Відповісти
Що тобі ті канадці зробили?
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10.10.2020 22:17 Відповісти
Азербайджан проклав нам шлях по визволенню окупованих територій. Війна дронами-камікадзе-це збережені життя та чіткі враження цілей Нам потрібно повернути Українську владу та закупити цих камікадзе стільки, щоб перетворити Донбас на велику металобазу з російської техніки
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10.10.2020 17:44 Відповісти
F-16 прибыли на учения. И расположены на земле. Ихтамнет. Шо неясно?
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10.10.2020 17:44 Відповісти
"У Израиля нет ядерного оружия, но если будет необходимо, мы его применим". Голда Меир.
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10.10.2020 17:57 Відповісти
Не они там есть...только где их применять? истребитель это как никак ПВО...а авиации в карабахе нет...а если откопают в горах, то это уже прямая агрессия армении и там будет другой разговор....
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10.10.2020 22:55 Відповісти
Они там на случай если рузкая братия начнет Азербайджан ,,принуждать к русскому миру" как в Грузии в 2008 году. Алиев хитрый и сделал выводы . И у него пока выходит все по плану.Стоят в них надобности пока нет , НО и Азербайджану и Украине нужно думать про существенное обновление своих ВВС .
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10.10.2020 17:45 Відповісти
F16 чтоб ***** не рыпалось.
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10.10.2020 17:47 Відповісти
просто Алиев купил их в ближайшем турецком супермаркете.
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10.10.2020 17:53 Відповісти
та не...просто попросил у эрдогана во временное пользование
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10.10.2020 18:05 Відповісти
Просю выдать мне во временное пользование истребителей мериканских F-16 тыщу штук
Алієв підтвердив присутність турецьких винищувачів F-16 у Азербайджані - Цензор.НЕТ 5210
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10.10.2020 18:19 Відповісти
... в военторге
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10.10.2020 18:14 Відповісти
Они там чтобы ***** не вздумал задействовать в Карабахе своих воздушно-космобольские силы
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10.10.2020 17:53 Відповісти
А если заметите над Карабахом, то они исключительно заблудились на учениях) Ведь всем известно, что турецкие компасы не только хуже российских, но и аналоговтамнет)
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10.10.2020 17:59 Відповісти
А шотама з *****************??
🤣
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10.10.2020 18:05 Відповісти
24.11.2015 день изменил геополитические расклады на
ближайшие десятилетия.

Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
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10.10.2020 18:06 Відповісти
Ну нафига? Сказал-бы шо это местные силы самообороны
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10.10.2020 18:08 Відповісти
Военторге купил.
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10.10.2020 18:15 Відповісти
Минобороны Азербайджана 1 час назад: Уничтожено артиллерийское подразделение противника, умышленно нарушившее режим прекращения огня
https://youtu.be/gtmGOSP3TlQ
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10.10.2020 18:18 Відповісти
Алієв підтвердив присутність турецьких винищувачів F-16 у Азербайджані - Цензор.НЕТ 6324
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10.10.2020 18:21 Відповісти
Отаким повинно бути покарання за порушення перемир'я!
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10.10.2020 19:53 Відповісти
Минобороны Азербайджана 35 мин. назад: Тяжелая артиллерия противника, выдвинутая на огневые точки с целью нарушить режим прекращения огня, уничтожена точными ударами

https://youtu.be/LqRIOmbZWxc
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10.10.2020 18:21 Відповісти
Минобороны Азербайджана 15 мин. назад: Уничтожены приведенные в состояние боевой готовности для нарушения режима прекращения огня зенитно-ракетные комплексы противника
https://youtu.be/bNoPM5T6qoE
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10.10.2020 18:24 Відповісти
Остання на відео, мені здається, РСЗО китайського виробництва. А перша - контрбатарейний радар.
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10.10.2020 19:45 Відповісти
Вот нам бы так на Донбассе .Но нет -безальтернативное минское миролюбие с августа 2014 года
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10.10.2020 18:41 Відповісти
Це явно підла гібридна тактика для дальніх обстрілів азербайджанського мирного населення і аж ніяк не для оборони чи підтримки піхоти.Але знайшла таки коса окупанта камінь-розлетілася в лахміття.
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10.10.2020 18:46 Відповісти
Алиев способный ученик, договорился о перемирии и в ответ на провокации армян тут же расхерачил им 3 рсзо и еще одну станцию рэб. красава. в общем это будет перемирие, как у нас на Донбассе, к сожалению в роли армян на Донбассе ЗСУ. Ну ничего, бубочка не вечный, да и Байден на подходе. Дела ХЛА все хуже и хуже.
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10.10.2020 19:19 Відповісти
Байдан прийде-ще 44-и тис.га окупантам відведе?
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10.10.2020 19:38 Відповісти
Байден прийде, - Камалу Гаріс приведе.
А Камала Гаріс, - це така зловісна американська баба, шо всі її колишні чоловіки тільки побожно хрестяться, що змогли позбутися цієї пекельної жінки. )))
***** приготуватися, - вона йому незабаром всі кокунцели викрутить!
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10.10.2020 20:24 Відповісти
Та слухав я її на дебатах з Пенсом-звичайна популістична лівацька дура-фанатка байданутого слабака,який дозволив окупацію Криму і 13200-і смертей українців.Наскільки знаю-американці вже двічі бортанули дименційного-бортануть і втретьє.
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11.10.2020 00:56 Відповісти
Диктаторы всегда лгут.
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10.10.2020 21:05 Відповісти
если армяне собьют такой Ф-16 это будет номер.....
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10.10.2020 21:23 Відповісти
А зачем ему лететь туда где нет авиации...истребитель это ПВО...
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10.10.2020 22:57 Відповісти
Они там кацапов ждут -,,миротворцев" типа , нафиг им еще нужно летать и светиться в том Карабахе
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11.10.2020 08:06 Відповісти
Иран уравновесит. 100% против азеров и турок, бо там треть населения этнические азеры. Их нужно под контроль держать.

> Очень сложно дать точную оценку населения, так как сообщалось, что иранские власти вмешиваются в официальную статистику. По оценкам, 57% населения Ирана не являются персами, а азербайджанское происхождение имеют около 35-40% населения Ирана (по оценкам, около 30 миллионов).
Северо-запад современного Ирана и территория Азербайджанской Республики является родиной азербайджанцев. Однако в соответствии с иранским правлением Южный Азербайджан был разделен на несколько разных регионов, чтобы отделить народы региона друг от друга, от их родных языков и культуры. Иранские режимы также переместили группы фарсов в некоторые провинции Южного Азербайджана, такие как Казвин и Хамадан.
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10.10.2020 22:28 Відповісти
Шиіти підуть воювати проти шиітів за християн? Що куриш?
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10.10.2020 22:49 Відповісти
Если Турция совсем обнаглеет, Иран вмешается. Им сепаратизм у себя не нужен. Как то так.
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10.10.2020 23:02 Відповісти
США сидит и радостно потирают руки когда твой Иран вмешиваться вообще куда нибудь начнет . А вместе с США радостно потирает руки Израиль . Чтоб разнести этот Иран к чертям собачьим как разнесли Ирак с воздуха
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11.10.2020 08:04 Відповісти
 
 