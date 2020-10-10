Алієв підтвердив присутність турецьких винищувачів F-16 у Азербайджані

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уперше підтвердив, що на території його країни розташовані турецькі винищувачі F-16, але, за його словами, в боях в Нагірному Карабасі вони участь не беруть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Відповідаючи на питання про знімки, на яких принаймні на одній із баз видно турецькі винищувачі, Алієв зазначив, що винищувачі F-16 прибули до Азербайджану для участі у військових навчаннях,

"Туреччина — наш союзник, і проведення тут військових навчань, в тому числі за участю Військово-повітряних сил, — звичайне явище" — сказав президент Азербайджану.

Алієв стверджує, що через пандемію країни цього року провели лише два військові навчання, тоді як минулого року — десять. За його словами, винищувачі F-16 розташовані на землі, вони "не здійснюють польоти і у жодному вигляді не беруть участь у боях".

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"Я говорю про це однозначно і навіть хочу повідомити вам про одну вірменську фейк-новину. У перші дні протистояння вони сказали, що турецький винищувач F-16 збив вірменський літак Су-25. Це-фейк-новина, ті, хто звинувачував нас у цьому, зараз мають вибачитися, тому що всі знають, що це — фейк-новина. Винищувачі F-16 розташовані тут, але, як ви правильно помітили, — на землі", — наголосив Алієв.