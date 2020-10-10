Алієв підтвердив присутність турецьких винищувачів F-16 у Азербайджані
Президент Азербайджану Ільхам Алієв уперше підтвердив, що на території його країни розташовані турецькі винищувачі F-16, але, за його словами, в боях в Нагірному Карабасі вони участь не беруть.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Відповідаючи на питання про знімки, на яких принаймні на одній із баз видно турецькі винищувачі, Алієв зазначив, що винищувачі F-16 прибули до Азербайджану для участі у військових навчаннях,
"Туреччина — наш союзник, і проведення тут військових навчань, в тому числі за участю Військово-повітряних сил, — звичайне явище" — сказав президент Азербайджану.
Алієв стверджує, що через пандемію країни цього року провели лише два військові навчання, тоді як минулого року — десять. За його словами, винищувачі F-16 розташовані на землі, вони "не здійснюють польоти і у жодному вигляді не беруть участь у боях".
"Я говорю про це однозначно і навіть хочу повідомити вам про одну вірменську фейк-новину. У перші дні протистояння вони сказали, що турецький винищувач F-16 збив вірменський літак Су-25. Це-фейк-новина, ті, хто звинувачував нас у цьому, зараз мають вибачитися, тому що всі знають, що це — фейк-новина. Винищувачі F-16 розташовані тут, але, як ви правильно помітили, — на землі", — наголосив Алієв.
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Але Путін живий, РФ не розпалася і досі атомна, а вони забирають і жоден 'мінськ' їх не зупиняє.
Ось, що значить готуватись, вміти чекати момент і не плазувати перед окупантом!
🤣
ближайшие десятилетия.
Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
https://youtu.be/gtmGOSP3TlQ
https://youtu.be/LqRIOmbZWxc
https://youtu.be/bNoPM5T6qoE
А Камала Гаріс, - це така зловісна американська баба, шо всі її колишні чоловіки тільки побожно хрестяться, що змогли позбутися цієї пекельної жінки. )))
***** приготуватися, - вона йому незабаром всі кокунцели викрутить!
> Очень сложно дать точную оценку населения, так как сообщалось, что иранские власти вмешиваются в официальную статистику. По оценкам, 57% населения Ирана не являются персами, а азербайджанское происхождение имеют около 35-40% населения Ирана (по оценкам, около 30 миллионов).
Северо-запад современного Ирана и территория Азербайджанской Республики является родиной азербайджанцев. Однако в соответствии с иранским правлением Южный Азербайджан был разделен на несколько разных регионов, чтобы отделить народы региона друг от друга, от их родных языков и культуры. Иранские режимы также переместили группы фарсов в некоторые провинции Южного Азербайджана, такие как Казвин и Хамадан.