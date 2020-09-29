Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом Су-25 Армении.

Анкара опровергла заявление минобороны Армении о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении.

Пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун сообщил официальную позицию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.

"Утверждение о том, что турецкий F-16 сбил армянский самолет, не соответствует действительности", - заявил Алтуна.

Опровергло сообщение противника и минобороны Азербайджана, пишет Интерфакс-Азербайджан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция пообещала поддержать Азербайджан на поле боя. Кремль просит "не подливать масла в огонь"

"Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы сбитом истребителем F-16 самолета Су-25 ВВС Армении является ложной и еще одной фантазией армянской военной пропагандистской машины", - сказал начальник пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы.

Ранее в минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 вылетел с территории Азербайджана и сбил Су-25 армянских Воздушных сил. Пилот погиб.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Также читайте: В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно"

12 июля 2020 года на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".