Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом Су-25 Армении
Анкара опровергла заявление минобороны Армении о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении.
Пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун сообщил официальную позицию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.
"Утверждение о том, что турецкий F-16 сбил армянский самолет, не соответствует действительности", - заявил Алтуна.
Опровергло сообщение противника и минобороны Азербайджана, пишет Интерфакс-Азербайджан.
"Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы сбитом истребителем F-16 самолета Су-25 ВВС Армении является ложной и еще одной фантазией армянской военной пропагандистской машины", - сказал начальник пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы.
Ранее в минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 вылетел с территории Азербайджана и сбил Су-25 армянских Воздушных сил. Пилот погиб.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 года на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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может зинка?а нефиг летать по чужим огородам
Многоцелевой истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении, пилот погиб. Об этом сообщает сегодня, 29 сентября, пресс-служба Министерства обороны республики.
Инцидент произошёл днём во вторник. Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населённым пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк на территории Армении. В это время действия ПВО ВС Армении поддерживала авиация. Во время выполнения боевой задачи армянский Су-25 был сбит турецким истребителем. Средства контроля зафиксировали турецкий самолёт на глубине 60 километров в сторону территории Азербайджана, на высоте 8200 метров, говорится в сообщении.
Напрашивается вопрос..... а где был в то время их Су-25
которые кацапы, в свою очередь стырили у пуйловского кумира
докторра геббельса - "чем больше ложь тем охотнее в нее верят".
только из уважения к Вам заменил выделенную букву ... )))
a Вы думаете тех кто в состоянии сложить 2 и 2 там много, если вообще есть?
оx душат меня сомнительные сомнения...
МО Армении заявило именно о своем пространстве (это офиц.представитель МО Армении):
https://twitter.com/shstepanyan Тoday, at around 10:30 am, F-16 fighters of the Turkish Air Force took off from the "Ganja" airport from the Republic of Azerbaijan and ensured the delivery of bombing and missile strikes against settlements and ground units of the Armenian Armed Forces.
During this period, the air defense units of the RA AF carried out SAM missile fire. While the F-16 was performing a combat mission during anti-aircraft fire and the ******* air battles, the Turkish fighter shot down a Su-25 fighter of the RA Air Force in the airspace of the RA.
(В этот период подразделения ПВО ВС РА вели ракетный обстрел.)
Как бы не оказалось, что армяне сами своими ПВО завалили "сушку"..
Да и факт применения F-16 очень сомнителен. По всей видимости Армения пытается выдать сбитый Су-25 за агрессию против самой АР, тем самым заставив действовать ОДКБ в лице РФ.
..
Он улетел на рынок за ***********
ил все таки над окупированной частью Азербайджана?))
Как сообщает турецкая служба CNN, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня заявил, что официальная Анкара рассматривает все возможные варианты военной помощи Азербайджану в конфликте с Арменией.
А разве армяне не знали, что F-16 любой может купить в военторге или найти в горах?
Так пусть у ***** спросят, как в Донбабве танки, РСЗО и РЭБ добывают.
А потом хай расскажут Фокину. Бо он не видит доказательств того, что Украина воюет с Роисей.
«Учитывая, что число погибших в Нагорном Карабахе стремительно растет, администрации Трампа необходимо немедленно призвать лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации ситуации. Он (Трамп - ред.) должен потребовать от других, таких как Турция, держалться подальше от этого конфликта», - написал Байден.
Ну что Украинцы , вы еще любите Байдена ?