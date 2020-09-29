РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11488 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 492 54

Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом Су-25 Армении

Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом Су-25 Армении

Анкара опровергла заявление минобороны Армении о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении.

Пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун сообщил официальную позицию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.

"Утверждение о том, что турецкий F-16 сбил армянский самолет, не соответствует действительности", - заявил Алтуна.

Опровергло сообщение противника и минобороны Азербайджана, пишет Интерфакс-Азербайджан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция пообещала поддержать Азербайджан на поле боя. Кремль просит "не подливать масла в огонь"

"Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы сбитом истребителем F-16 самолета Су-25 ВВС Армении является ложной и еще одной фантазией армянской военной пропагандистской машины", - сказал начальник пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы.

Ранее в минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 вылетел с территории Азербайджана и сбил Су-25 армянских Воздушных сил. Пилот погиб.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Также читайте: В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно"

12 июля 2020 года на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Турция (3483)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Он просто тяжелее воздуха, его никто не трогал, все грамотно устроено. Господа, это все лирика, вы видели как СН сбежали с голосования по вагнеровцам? Вот это проблема...
показать весь комментарий
29.09.2020 18:29
+17
CУ -25 сбил Ихтамнет
показать весь комментарий
29.09.2020 18:29
+12
Звичайно не збивали, земля йому гранітом!
показать весь комментарий
29.09.2020 18:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
CУ -25 сбил Ихтамнет
показать весь комментарий
29.09.2020 18:29 Ответить
Ихтамнетовский Ф-16 сбил. А теперь попробуйте доказать что турецкий.
показать весь комментарий
29.09.2020 18:48 Ответить
Он просто тяжелее воздуха, его никто не трогал, все грамотно устроено. Господа, это все лирика, вы видели как СН сбежали с голосования по вагнеровцам? Вот это проблема...
показать весь комментарий
29.09.2020 18:29 Ответить
Это не наши. Ну, Ви зрозуміли.
показать весь комментарий
29.09.2020 18:31 Ответить
Звичайно не збивали, земля йому гранітом!
показать весь комментарий
29.09.2020 18:30 Ответить
правильно...был сбит...но не турцией и не ф-16.
может зинка?а нефиг летать по чужим огородам
показать весь комментарий
29.09.2020 18:31 Ответить
Сам упал. Устал летать, да...
показать весь комментарий
29.09.2020 18:31 Ответить
Армяне кажется совсем идиоты. Читаем сообщение

Многоцелевой истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении, пилот погиб. Об этом сообщает сегодня, 29 сентября, пресс-служба Министерства обороны республики.
Инцидент произошёл днём во вторник. Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населённым пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк на территории Армении. В это время действия ПВО ВС Армении поддерживала авиация. Во время выполнения боевой задачи армянский Су-25 был сбит турецким истребителем. Средства контроля зафиксировали турецкий самолёт на глубине 60 километров в сторону территории Азербайджана, на высоте 8200 метров, говорится в сообщении.
Напрашивается вопрос..... а где был в то время их Су-25
показать весь комментарий
29.09.2020 20:19 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2020 20:22 Ответить
их Су в то время пролетал над Шпицбергеном...
показать весь комментарий
29.09.2020 20:27 Ответить
Третий день читаю и почти всё бредовое. То заявляют, что Баку врет о своих успехах на фронте, то следом размещают видео ролик, где идет наземный бой практически на окраинах Физули.
показать весь комментарий
29.09.2020 20:37 Ответить
весь информационный бред Армении - все по кацапским лекалам,
которые кацапы, в свою очередь стырили у пуйловского кумира
докторра геббельса - "чем больше ложь тем охотнее в нее верят".
только из уважения к Вам заменил выделенную букву ... )))
показать весь комментарий
29.09.2020 20:43 Ответить
Спасибо. Информационная ложь не удивляет - это ожидаемо и является одним из инструментов ведения войны в наше время..Но неужели они рассчитывают только на тех, кто не в состоянии сложить 2 и 2?.
показать весь комментарий
29.09.2020 20:53 Ответить
ето же на ихний охлос расчитано.
a Вы думаете тех кто в состоянии сложить 2 и 2 там много, если вообще есть?
оx душат меня сомнительные сомнения...
показать весь комментарий
29.09.2020 21:00 Ответить
Ну заявляют они всё это не на свой охлос, а в расчете на тех, чье внимание хотят привлечь. То есть на Европу в первую очередь. Там уж точно не идиоты сидят.
показать весь комментарий
29.09.2020 21:15 Ответить
Ничего не напрашивается. Читайте первоисточники.
МО Армении заявило именно о своем пространстве (это офиц.представитель МО Армении):

https://twitter.com/shstepanyan Тoday, at around 10:30 am, F-16 fighters of the Turkish Air Force took off from the "Ganja" airport from the Republic of Azerbaijan and ensured the delivery of bombing and missile strikes against settlements and ground units of the Armenian Armed Forces.
During this period, the air defense units of the RA AF carried out SAM missile fire. While the F-16 was performing a combat mission during anti-aircraft fire and the ******* air battles, the Turkish fighter shot down a Su-25 fighter of the RA Air Force in the airspace of the RA.
показать весь комментарий
29.09.2020 21:01 Ответить
Еще лучше. Представитель МО Армении расписался в полном провале своих ПВО с их хвалеными Искандерами в кол-ве 4 пусковых установок. С учетом того, что речь он ведет не об одном турецком самолете, то пора сушить вёсла.
показать весь комментарий
29.09.2020 21:11 Ответить
During this period, the air defense units of the RA AF carried out SAM missile fire.
(В этот период подразделения ПВО ВС РА вели ракетный обстрел.)
Как бы не оказалось, что армяне сами своими ПВО завалили "сушку"..
показать весь комментарий
29.09.2020 21:17 Ответить
Да мне перевод не нужен. А вот сами завалить могли. Хотя дико сомневаюсь, что турецкие самолеты залетели на их территорию, даже если предположить, что они сейчас базируются в Гяндже. По кому тогда работало ПВО? Пытались через границу достать беспилотник и их 300-е переключились и захватили целью более близкую свою Су-шку? Хотя с этих дурней и такое можно ожидать.
показать весь комментарий
29.09.2020 21:23 Ответить
Может, тоже от погони уходил?
показать весь комментарий
29.09.2020 18:33 Ответить
Если судить по озвученной позиции прокремлевских военных экспертов и политологов, озвученных сегодня в частности в студии РБК, основной посыл Москвы Еревану - здоровья Вам и хорошего настроения! Про ОДКБ тоже вспоминали. Усмехнулись.
показать весь комментарий
29.09.2020 18:34 Ответить
Ой прямо, самолёт!... Летело какое-то корыто, наткнулось на нашу ракету, и так два раза. А шуму то...
показать весь комментарий
29.09.2020 18:34 Ответить
Пепелац там летел, закончился луц и он свалился.
показать весь комментарий
29.09.2020 21:25 Ответить
Пилот апалченку Маргариту Симоньян увидел и испугался!
показать весь комментарий
29.09.2020 18:35 Ответить
Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом Су-25 Армении - Цензор.НЕТ 8843
показать весь комментарий
29.09.2020 18:36 Ответить
Пугало на огороде меньше пугает, чем это ипло !)))
показать весь комментарий
29.09.2020 18:38 Ответить
А уявіть що відчувають бобри коли оце побачать.
показать весь комментарий
29.09.2020 18:42 Ответить
Какая страшная рожа (с)
показать весь комментарий
29.09.2020 20:01 Ответить
ох уж эти попочленки
показать весь комментарий
29.09.2020 20:02 Ответить
Су 25 разбился апстену. С кем не бывает...
показать весь комментарий
29.09.2020 18:36 Ответить
Рабочая гипотеза: Су-25 разбился по неисправности, но инцидент можно использовать для ОДКБ

Да и факт применения F-16 очень сомнителен. По всей видимости Армения пытается выдать сбитый Су-25 за агрессию против самой АР, тем самым заставив действовать ОДКБ в лице РФ.
показать весь комментарий
29.09.2020 18:36 Ответить
То была шутка армянскага радиа !
показать весь комментарий
29.09.2020 18:37 Ответить
ары брешут шо кацапня. у нету другого выхода как только брехать. слабые они, и кацапня им не поможет.
показать весь комментарий
29.09.2020 18:39 Ответить
А был ли мальчик... Вполне возможно что и на самом деле не было никакого " сбитого самолета" Армения видимо любыми путями хочет получить фактическую военную помощь по договору ОДКБ ( по факту РФ), и более благожелательную позицию мирового сообщества, ну скажем Греции, или Франции с США где большая армянская диаспора а для этого нужно подать прямое вмешательство Турции.. Такое действие Армении может означать только одно.,. они опасаются что своими силами могут не справиться с наступлением Азербайджана
показать весь комментарий
29.09.2020 18:44 Ответить
Скорее они хотят минимизировать потери и затраты связанные с войной . Азербайджан однозначно потеряет больше ибо ведет наступление на укрепленную территорию . Армяне прикунуця слабаками но в спину ножей навтыкают . Раз пошли кадры убитых детей для мировой общественности значит наступление проходит не так гладко как надеялись .

..
показать весь комментарий
29.09.2020 19:47 Ответить
Не бывает войны без потерь. Это фантазеры мечтают только о погибших противниках . Несмотря на перевес вооружения, потери будут, с учетом того, что Азербайджан ведет наступление.
показать весь комментарий
29.09.2020 20:42 Ответить
жаль шо не сбили. ведь теперь его могут сбить солдаты нато )
показать весь комментарий
29.09.2020 19:02 Ответить
А коли зіб'ють насправді, то вже ніхто не повірить.
показать весь комментарий
29.09.2020 19:03 Ответить
Туреччина й Азербайджан спростували інформацію про збитий Су-25 Вірменії - Цензор.НЕТ 8098
показать весь комментарий
29.09.2020 19:06 Ответить

Он улетел на рынок за ***********
показать весь комментарий
29.09.2020 19:07 Ответить
Откуда в армении *********??
показать весь комментарий
29.09.2020 19:11 Ответить
???А он был сбит на территории Армении???
ил все таки над окупированной частью Азербайджана?))
показать весь комментарий
29.09.2020 19:17 Ответить
Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом Су-25 Армении.

Как сообщает турецкая служба CNN, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня заявил, что официальная Анкара рассматривает все возможные варианты военной помощи Азербайджану в конфликте с Арменией.
показать весь комментарий
29.09.2020 19:25 Ответить
Тю.
А разве армяне не знали, что F-16 любой может купить в военторге или найти в горах?

Так пусть у ***** спросят, как в Донбабве танки, РСЗО и РЭБ добывают.

А потом хай расскажут Фокину. Бо он не видит доказательств того, что Украина воюет с Роисей.
показать весь комментарий
29.09.2020 19:42 Ответить
У пищере водяцца уместе с боекомплектом.
показать весь комментарий
29.09.2020 23:33 Ответить
Іхтамнемає, це зелений самольотік.
показать весь комментарий
29.09.2020 20:20 Ответить
Старое кацапское корыто само развалилось, а решили спихнуть на Азербайжан
показать весь комментарий
29.09.2020 20:36 Ответить
Кандидат в президенты США Джо Байден призвал администрацию действующего президента Дональда Трампа потребовать от Турции держаться подальше от нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Байден написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Учитывая, что число погибших в Нагорном Карабахе стремительно растет, администрации Трампа необходимо немедленно призвать лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации ситуации. Он (Трамп - ред.) должен потребовать от других, таких как Турция, держалться подальше от этого конфликта», - написал Байден.

Ну что Украинцы , вы еще любите Байдена ?
показать весь комментарий
29.09.2020 21:06 Ответить
Ссылку на твиттер Байдена
показать весь комментарий
29.09.2020 21:19 Ответить
https://twitter.com/********/status/1310962034813485057 With casualties rapidly mounting in and around Nagorno-Karabakh, the Trump Administration needs to call the leaders of Armenia and Azerbaijan immediately to de-escalate the situation. It must also demand others - like Turkey - stay out of this conflict.
показать весь комментарий
30.09.2020 10:54 Ответить
Да, патамушо он пасадит тампона.
показать весь комментарий
29.09.2020 23:31 Ответить
Ай да Вейшнория.Туреччина й Азербайджан спростували інформацію про збитий Су-25 Вірменії - Цензор.НЕТ 8909
показать весь комментарий
29.09.2020 21:46 Ответить
Не была у хачей никакова ссу25, то оне иго придумали.
показать весь комментарий
29.09.2020 23:30 Ответить
"Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов". Отто фон Бисмарк.
показать весь комментарий
30.09.2020 08:28 Ответить
 
 