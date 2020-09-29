Туреччина й Азербайджан спростували інформацію про збитий Су-25 Вірменії

Анкара спростувала заяву міноборони Вірменії про те, що турецький F-16 збив Су-25 ВПС Вірменії.

Прессекретар президента Туреччини Фахреттін Алтун повідомив офіційну позицію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.

"Твердження про те, що турецький F-16 збив вірменський літак, не відповідає дійсності", - заявив Алтун.

Спростувало повідомлення противника і міноборони Азербайджану, пише Інтерфакс-Азербайджан.

"Поширена вірменськими ЗМІ інформація про нібито збитий винищувачем F-16 літака Су-25 ВПС Вірменії є помилковою і ще однією фантазією вірменської військової пропагандистської машини", - сказав начальник пресслужби міністерства оборони Вагіф Даргяхли.

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Раніше в Міноборони Вірменії заявили, що турецький винищувач F-16 вилетів з території Азербайджану і збив Су-25 вірменських Повітряних сил. Пілот загинув.

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Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".