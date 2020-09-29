Туреччина й Азербайджан спростували інформацію про збитий Су-25 Вірменії
Анкара спростувала заяву міноборони Вірменії про те, що турецький F-16 збив Су-25 ВПС Вірменії.
Прессекретар президента Туреччини Фахреттін Алтун повідомив офіційну позицію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.
"Твердження про те, що турецький F-16 збив вірменський літак, не відповідає дійсності", - заявив Алтун.
Спростувало повідомлення противника і міноборони Азербайджану, пише Інтерфакс-Азербайджан.
"Поширена вірменськими ЗМІ інформація про нібито збитий винищувачем F-16 літака Су-25 ВПС Вірменії є помилковою і ще однією фантазією вірменської військової пропагандистської машини", - сказав начальник пресслужби міністерства оборони Вагіф Даргяхли.
Раніше в Міноборони Вірменії заявили, що турецький винищувач F-16 вилетів з території Азербайджану і збив Су-25 вірменських Повітряних сил. Пілот загинув.
Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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может зинка?а нефиг летать по чужим огородам
Многоцелевой истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении, пилот погиб. Об этом сообщает сегодня, 29 сентября, пресс-служба Министерства обороны республики.
Инцидент произошёл днём во вторник. Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населённым пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк на территории Армении. В это время действия ПВО ВС Армении поддерживала авиация. Во время выполнения боевой задачи армянский Су-25 был сбит турецким истребителем. Средства контроля зафиксировали турецкий самолёт на глубине 60 километров в сторону территории Азербайджана, на высоте 8200 метров, говорится в сообщении.
Напрашивается вопрос..... а где был в то время их Су-25
которые кацапы, в свою очередь стырили у пуйловского кумира
докторра геббельса - "чем больше ложь тем охотнее в нее верят".
только из уважения к Вам заменил выделенную букву ... )))
a Вы думаете тех кто в состоянии сложить 2 и 2 там много, если вообще есть?
оx душат меня сомнительные сомнения...
МО Армении заявило именно о своем пространстве (это офиц.представитель МО Армении):
https://twitter.com/shstepanyan Тoday, at around 10:30 am, F-16 fighters of the Turkish Air Force took off from the "Ganja" airport from the Republic of Azerbaijan and ensured the delivery of bombing and missile strikes against settlements and ground units of the Armenian Armed Forces.
During this period, the air defense units of the RA AF carried out SAM missile fire. While the F-16 was performing a combat mission during anti-aircraft fire and the ******* air battles, the Turkish fighter shot down a Su-25 fighter of the RA Air Force in the airspace of the RA.
(В этот период подразделения ПВО ВС РА вели ракетный обстрел.)
Как бы не оказалось, что армяне сами своими ПВО завалили "сушку"..
Да и факт применения F-16 очень сомнителен. По всей видимости Армения пытается выдать сбитый Су-25 за агрессию против самой АР, тем самым заставив действовать ОДКБ в лице РФ.
..
Он улетел на рынок за ***********
ил все таки над окупированной частью Азербайджана?))
Как сообщает турецкая служба CNN, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня заявил, что официальная Анкара рассматривает все возможные варианты военной помощи Азербайджану в конфликте с Арменией.
А разве армяне не знали, что F-16 любой может купить в военторге или найти в горах?
Так пусть у ***** спросят, как в Донбабве танки, РСЗО и РЭБ добывают.
А потом хай расскажут Фокину. Бо он не видит доказательств того, что Украина воюет с Роисей.
«Учитывая, что число погибших в Нагорном Карабахе стремительно растет, администрации Трампа необходимо немедленно призвать лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации ситуации. Он (Трамп - ред.) должен потребовать от других, таких как Турция, держалться подальше от этого конфликта», - написал Байден.
Ну что Украинцы , вы еще любите Байдена ?