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Новини Агресія Росії проти України
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Туреччина й Азербайджан спростували інформацію про збитий Су-25 Вірменії

Туреччина й Азербайджан спростували інформацію про збитий Су-25 Вірменії

Анкара спростувала заяву міноборони Вірменії про те, що турецький F-16 збив Су-25 ВПС Вірменії.

Прессекретар президента Туреччини Фахреттін Алтун повідомив офіційну позицію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.

"Твердження про те, що турецький F-16 збив вірменський літак, не відповідає дійсності", - заявив Алтун.

Спростувало повідомлення противника і міноборони Азербайджану, пише Інтерфакс-Азербайджан.

"Поширена вірменськими ЗМІ інформація про нібито збитий винищувачем F-16 літака Су-25 ВПС Вірменії є помилковою і ще однією фантазією вірменської військової пропагандистської машини", - сказав начальник пресслужби міністерства оборони Вагіф Даргяхли.

Читайте також: Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь"

Раніше в Міноборони Вірменії заявили, що турецький винищувач F-16 вилетів з території Азербайджану і збив Су-25 вірменських Повітряних сил. Пілот загинув.

Також читайте: У Вірменії заборонили виїзд із країни чоловікам віком від 18 до 55 років

Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Туреччина (3614)


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Топ коментарі
+27
Он просто тяжелее воздуха, его никто не трогал, все грамотно устроено. Господа, это все лирика, вы видели как СН сбежали с голосования по вагнеровцам? Вот это проблема...
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29.09.2020 18:29
+17
CУ -25 сбил Ихтамнет
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29.09.2020 18:29
+12
Звичайно не збивали, земля йому гранітом!
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29.09.2020 18:30
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CУ -25 сбил Ихтамнет
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29.09.2020 18:29 Відповісти
Ихтамнетовский Ф-16 сбил. А теперь попробуйте доказать что турецкий.
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29.09.2020 18:48 Відповісти
Он просто тяжелее воздуха, его никто не трогал, все грамотно устроено. Господа, это все лирика, вы видели как СН сбежали с голосования по вагнеровцам? Вот это проблема...
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29.09.2020 18:29 Відповісти
Это не наши. Ну, Ви зрозуміли.
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29.09.2020 18:31 Відповісти
Звичайно не збивали, земля йому гранітом!
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29.09.2020 18:30 Відповісти
правильно...был сбит...но не турцией и не ф-16.
может зинка?а нефиг летать по чужим огородам
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29.09.2020 18:31 Відповісти
Сам упал. Устал летать, да...
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29.09.2020 18:31 Відповісти
Армяне кажется совсем идиоты. Читаем сообщение

Многоцелевой истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении, пилот погиб. Об этом сообщает сегодня, 29 сентября, пресс-служба Министерства обороны республики.
Инцидент произошёл днём во вторник. Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населённым пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк на территории Армении. В это время действия ПВО ВС Армении поддерживала авиация. Во время выполнения боевой задачи армянский Су-25 был сбит турецким истребителем. Средства контроля зафиксировали турецкий самолёт на глубине 60 километров в сторону территории Азербайджана, на высоте 8200 метров, говорится в сообщении.
Напрашивается вопрос..... а где был в то время их Су-25
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29.09.2020 20:19 Відповісти
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29.09.2020 20:22 Відповісти
их Су в то время пролетал над Шпицбергеном...
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29.09.2020 20:27 Відповісти
Третий день читаю и почти всё бредовое. То заявляют, что Баку врет о своих успехах на фронте, то следом размещают видео ролик, где идет наземный бой практически на окраинах Физули.
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29.09.2020 20:37 Відповісти
весь информационный бред Армении - все по кацапским лекалам,
которые кацапы, в свою очередь стырили у пуйловского кумира
докторра геббельса - "чем больше ложь тем охотнее в нее верят".
только из уважения к Вам заменил выделенную букву ... )))
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29.09.2020 20:43 Відповісти
Спасибо. Информационная ложь не удивляет - это ожидаемо и является одним из инструментов ведения войны в наше время..Но неужели они рассчитывают только на тех, кто не в состоянии сложить 2 и 2?.
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29.09.2020 20:53 Відповісти
ето же на ихний охлос расчитано.
a Вы думаете тех кто в состоянии сложить 2 и 2 там много, если вообще есть?
оx душат меня сомнительные сомнения...
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29.09.2020 21:00 Відповісти
Ну заявляют они всё это не на свой охлос, а в расчете на тех, чье внимание хотят привлечь. То есть на Европу в первую очередь. Там уж точно не идиоты сидят.
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29.09.2020 21:15 Відповісти
Ничего не напрашивается. Читайте первоисточники.
МО Армении заявило именно о своем пространстве (это офиц.представитель МО Армении):

https://twitter.com/shstepanyan Тoday, at around 10:30 am, F-16 fighters of the Turkish Air Force took off from the "Ganja" airport from the Republic of Azerbaijan and ensured the delivery of bombing and missile strikes against settlements and ground units of the Armenian Armed Forces.
During this period, the air defense units of the RA AF carried out SAM missile fire. While the F-16 was performing a combat mission during anti-aircraft fire and the ******* air battles, the Turkish fighter shot down a Su-25 fighter of the RA Air Force in the airspace of the RA.
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29.09.2020 21:01 Відповісти
Еще лучше. Представитель МО Армении расписался в полном провале своих ПВО с их хвалеными Искандерами в кол-ве 4 пусковых установок. С учетом того, что речь он ведет не об одном турецком самолете, то пора сушить вёсла.
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29.09.2020 21:11 Відповісти
During this period, the air defense units of the RA AF carried out SAM missile fire.
(В этот период подразделения ПВО ВС РА вели ракетный обстрел.)
Как бы не оказалось, что армяне сами своими ПВО завалили "сушку"..
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29.09.2020 21:17 Відповісти
Да мне перевод не нужен. А вот сами завалить могли. Хотя дико сомневаюсь, что турецкие самолеты залетели на их территорию, даже если предположить, что они сейчас базируются в Гяндже. По кому тогда работало ПВО? Пытались через границу достать беспилотник и их 300-е переключились и захватили целью более близкую свою Су-шку? Хотя с этих дурней и такое можно ожидать.
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29.09.2020 21:23 Відповісти
Может, тоже от погони уходил?
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29.09.2020 18:33 Відповісти
Если судить по озвученной позиции прокремлевских военных экспертов и политологов, озвученных сегодня в частности в студии РБК, основной посыл Москвы Еревану - здоровья Вам и хорошего настроения! Про ОДКБ тоже вспоминали. Усмехнулись.
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29.09.2020 18:34 Відповісти
Ой прямо, самолёт!... Летело какое-то корыто, наткнулось на нашу ракету, и так два раза. А шуму то...
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29.09.2020 18:34 Відповісти
Пепелац там летел, закончился луц и он свалился.
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29.09.2020 21:25 Відповісти
Пилот апалченку Маргариту Симоньян увидел и испугался!
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29.09.2020 18:35 Відповісти
Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом Су-25 Армении - Цензор.НЕТ 8843
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29.09.2020 18:36 Відповісти
Пугало на огороде меньше пугает, чем это ипло !)))
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29.09.2020 18:38 Відповісти
А уявіть що відчувають бобри коли оце побачать.
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29.09.2020 18:42 Відповісти
Какая страшная рожа (с)
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29.09.2020 20:01 Відповісти
ох уж эти попочленки
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29.09.2020 20:02 Відповісти
Су 25 разбился апстену. С кем не бывает...
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29.09.2020 18:36 Відповісти
Рабочая гипотеза: Су-25 разбился по неисправности, но инцидент можно использовать для ОДКБ

Да и факт применения F-16 очень сомнителен. По всей видимости Армения пытается выдать сбитый Су-25 за агрессию против самой АР, тем самым заставив действовать ОДКБ в лице РФ.
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29.09.2020 18:36 Відповісти
То была шутка армянскага радиа !
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29.09.2020 18:37 Відповісти
ары брешут шо кацапня. у нету другого выхода как только брехать. слабые они, и кацапня им не поможет.
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29.09.2020 18:39 Відповісти
А был ли мальчик... Вполне возможно что и на самом деле не было никакого " сбитого самолета" Армения видимо любыми путями хочет получить фактическую военную помощь по договору ОДКБ ( по факту РФ), и более благожелательную позицию мирового сообщества, ну скажем Греции, или Франции с США где большая армянская диаспора а для этого нужно подать прямое вмешательство Турции.. Такое действие Армении может означать только одно.,. они опасаются что своими силами могут не справиться с наступлением Азербайджана
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29.09.2020 18:44 Відповісти
Скорее они хотят минимизировать потери и затраты связанные с войной . Азербайджан однозначно потеряет больше ибо ведет наступление на укрепленную территорию . Армяне прикунуця слабаками но в спину ножей навтыкают . Раз пошли кадры убитых детей для мировой общественности значит наступление проходит не так гладко как надеялись .

..
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29.09.2020 19:47 Відповісти
Не бывает войны без потерь. Это фантазеры мечтают только о погибших противниках . Несмотря на перевес вооружения, потери будут, с учетом того, что Азербайджан ведет наступление.
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29.09.2020 20:42 Відповісти
жаль шо не сбили. ведь теперь его могут сбить солдаты нато )
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29.09.2020 19:02 Відповісти
А коли зіб'ють насправді, то вже ніхто не повірить.
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29.09.2020 19:03 Відповісти
Туреччина й Азербайджан спростували інформацію про збитий Су-25 Вірменії - Цензор.НЕТ 8098
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29.09.2020 19:06 Відповісти

Он улетел на рынок за ***********
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29.09.2020 19:07 Відповісти
Откуда в армении *********??
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29.09.2020 19:11 Відповісти
???А он был сбит на территории Армении???
ил все таки над окупированной частью Азербайджана?))
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29.09.2020 19:17 Відповісти
Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом Су-25 Армении.

Как сообщает турецкая служба CNN, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня заявил, что официальная Анкара рассматривает все возможные варианты военной помощи Азербайджану в конфликте с Арменией.
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29.09.2020 19:25 Відповісти
Тю.
А разве армяне не знали, что F-16 любой может купить в военторге или найти в горах?

Так пусть у ***** спросят, как в Донбабве танки, РСЗО и РЭБ добывают.

А потом хай расскажут Фокину. Бо он не видит доказательств того, что Украина воюет с Роисей.
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29.09.2020 19:42 Відповісти
У пищере водяцца уместе с боекомплектом.
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29.09.2020 23:33 Відповісти
Іхтамнемає, це зелений самольотік.
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29.09.2020 20:20 Відповісти
Старое кацапское корыто само развалилось, а решили спихнуть на Азербайжан
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29.09.2020 20:36 Відповісти
Кандидат в президенты США Джо Байден призвал администрацию действующего президента Дональда Трампа потребовать от Турции держаться подальше от нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Байден написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Учитывая, что число погибших в Нагорном Карабахе стремительно растет, администрации Трампа необходимо немедленно призвать лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации ситуации. Он (Трамп - ред.) должен потребовать от других, таких как Турция, держалться подальше от этого конфликта», - написал Байден.

Ну что Украинцы , вы еще любите Байдена ?
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29.09.2020 21:06 Відповісти
Ссылку на твиттер Байдена
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29.09.2020 21:19 Відповісти
https://twitter.com/********/status/1310962034813485057 With casualties rapidly mounting in and around Nagorno-Karabakh, the Trump Administration needs to call the leaders of Armenia and Azerbaijan immediately to de-escalate the situation. It must also demand others - like Turkey - stay out of this conflict.
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30.09.2020 10:54 Відповісти
Да, патамушо он пасадит тампона.
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29.09.2020 23:31 Відповісти
Ай да Вейшнория.Туреччина й Азербайджан спростували інформацію про збитий Су-25 Вірменії - Цензор.НЕТ 8909
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29.09.2020 21:46 Відповісти
Не была у хачей никакова ссу25, то оне иго придумали.
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29.09.2020 23:30 Відповісти
"Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов". Отто фон Бисмарк.
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30.09.2020 08:28 Відповісти
 
 