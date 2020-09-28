Президент Азербайджану Алієв слідом за Вірменією оголосив часткову мобілізацію в країні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію на тлі загострення ситуації в районі Нагірного Карабаху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому розпорядженні президента Алієва.

"Керуючись пунктом 25 статті 109 Конституції Азербайджанської Республіки, постановляю: Оголосити часткову мобілізацію в Азербайджанській Республіці. Державній службі з мобілізації і призову на військову службу Азербайджанської Республіки відповідно до затверджених планів забезпечити призов на військову службу військовозобов'язаних за мобілізацією і виконання заходів, що випливають з військово -транспортних обов'язків", - йдеться в тексті розпорядження.

Крім того, Кабінету Міністрів Азербайджану доручено вирішити питання, що випливають з цього Розпорядження.

Читайте: Війна в Нагірному Карабасі: Вірменія не звертатиметься до Росії по допомогу

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Також читайте: Вірменія та Азербайджан вранці відновили бойові дії, кількість загиблих зростає