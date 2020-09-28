УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10770 відвідувачів онлайн
Новини
10 103 76

Президент Азербайджану Алієв слідом за Вірменією оголосив часткову мобілізацію в країні

Президент Азербайджану Алієв слідом за Вірменією оголосив часткову мобілізацію в країні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію на тлі загострення ситуації в районі Нагірного Карабаху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому розпорядженні президента Алієва.

"Керуючись пунктом 25 статті 109 Конституції Азербайджанської Республіки, постановляю: Оголосити часткову мобілізацію в Азербайджанській Республіці. Державній службі з мобілізації і призову на військову службу Азербайджанської Республіки відповідно до затверджених планів забезпечити призов на військову службу військовозобов'язаних за мобілізацією і виконання заходів, що випливають з військово -транспортних обов'язків", - йдеться в тексті розпорядження.

Крім того, Кабінету Міністрів Азербайджану доручено вирішити питання, що випливають з цього Розпорядження.

Читайте: Війна в Нагірному Карабасі: Вірменія не звертатиметься до Росії по допомогу

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Також читайте: Вірменія та Азербайджан вранці відновили бойові дії, кількість загиблих зростає

Автор: 

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) мобілізація (3096) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Це ти вірно зазначив!!! Так як презедент зеленських заборонив стріляти у відповідь і ввів за це штрафи, то імхо нашим військовим зброя не потрібна, нехай стріляють по нарошку із дерев'яної палкі. Тому необхідно весь арсенал передати на підсилення азейбарджанського війська.
показати весь коментар
28.09.2020 12:48
+14
Азербайджану есть где, покупать оружие и без нас. То, что они не смогут купить напрямую, они легко получат через Турцию.

И денег на оружие у Азербайджана поболе, чем у нас.

Все, что им нужно - это, чтобы не мешали своими вскукареками европейские гуманисты-миротворцы.
показати весь коментар
28.09.2020 12:55
+12
Да нет ,это просто жизик игорьL?Под другим ником.
показати весь коментар
28.09.2020 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз саме час продавати Азербайдажну зброю та продукцію військового призначення! Керівники спеціалізованих державних і недержавних підприємств вже мають жити в Баку, а Україна має надати дешеві державні кредити під виконання військових контратків з Азербайджаном!
показати весь коментар
28.09.2020 12:46 Відповісти
Це ти вірно зазначив!!! Так як презедент зеленських заборонив стріляти у відповідь і ввів за це штрафи, то імхо нашим військовим зброя не потрібна, нехай стріляють по нарошку із дерев'яної палкі. Тому необхідно весь арсенал передати на підсилення азейбарджанського війська.
показати весь коментар
28.09.2020 12:48 Відповісти
Давайте подивимось що відбувається зараз на ринку військової продукції в Україні - все стоїть без роботи! Влада не змогла організувати ефективну роботу Укроборонпрому та приватних військових виробників, щоб вони день і ніч працювали на посилення обороноспроможності України! Заводи стоять, виробники зброї та продукції подвійного призначення не отримують прибутки тому що держава просто не купляє в них їх продукцію і не замовляє перспективні розробки! Держава Україна 6 років не може визначити що вона буде робити і що буде закуповувати! Ну так якщо ми не можемо самі вирішити що нам потрібно і що ми будемо купляти - потрібно надати можливість українським виробникам заробити гроші продаючи зброю та техніку Азербайджану! Тим більше витрати в Азербайджана дуже високі і скоро Азербайджану ************ сотні танків та бронемашин, тисячі БПЛА, десятки зенітних комплексів, радарів та бойових модулів. Україна має допомогти власним виробництвам отримати військові замовлення Азербайджану і реалізувати їх, а накопичений досвід і гроші будуть використаний для України! В нас роками суперуспішні приватні компанії намагаються продати свою унікальну техніку для Міноборони, приклад - БПЛА Касьянова, які не мають аналогів в Україні й у світі, унікальні бронемашини Козак, унікальні станки для крупнокаліберних кулеметів, дистанційні бойові модулі, важкі БМП на базі танків - все це буде дуже потрібно Азербайджану найближчі роки! Україна цим не скористалась, але ця техніка варта уваги!
показати весь коментар
28.09.2020 13:00 Відповісти
Именно за то чтобы "все стояло без работы" ты и топил тут предыдущие 5 лет. Отсюда вывод - ты или тупой или проплаченный запоребриком гамнюк под ником "игорь л"
показати весь коментар
28.09.2020 13:06 Відповісти
При порошенку все стояло без роботи і зараз все стоїть без діла, але зараз хоч є надія на роботу - з'явилось профільне міністерство яке буде займатись оборонною промисловістю і міністр в ранзі віце-прем'єра. порошенко і цього не зміг зробити, бо був ворогом України і не робив нічого що посилює обороноздатність України навіть гіпотетично! За створення міністерства особисто я Зеленському дякую, це маленький крок у правильному напрямку. Тепер потрібно у правильному напрямку почати бігти, щоб перемогти ворога і заробити гроші!
показати весь коментар
28.09.2020 13:13 Відповісти
Наглый киздёж.
" особисто я Зеленському дякую" - это всё, что про вас надо знать
показати весь коментар
28.09.2020 14:18 Відповісти
Це об'єктивні факти. Зеленський зробив ключовий крок - створив профільне міністерство і ввів посаду віце-прем'єра для оборонки! Це від порошенка вимагали зробити 5 років і він нічого не зробив, бо системно діяв проти Україну! Зеленський слабкий політик, але робить правильні кроки і за це потрібно йому подякувати, бо Зеленський піде а міністерство та віце-прем'р лишаться і будуть працювати на збільшення обороноздатності України!
показати весь коментар
28.09.2020 14:23 Відповісти
Это наглый киздёж, а не факты
показати весь коментар
28.09.2020 14:24 Відповісти
Міністерство стратегічних галузей промисловості і посада його керівника в ранзі віце-прем'єра створена Зеленським а не порошенком! Це факт! Це потужний крок на шляху відновлення обороної промисловості України!
показати весь коментар
28.09.2020 14:31 Відповісти
Как всегда, ты упоротое гуано - обосрался.
показати весь коментар
28.09.2020 22:12 Відповісти
Як завжди на цензорі люди які не можуть навіть кілька слів написати связно, щоб був якийсь сенс написаного! Це показує середній рівень інтелекту дописувачів - як у медузи, яка сотні мільйонів років живе без мозку і це дає надію багатьом людям! порошенко пояснювали що оборнка не буде працювати з концерном - потрібно міністерство яке буде керувати всіма оборонними виробництвами, а порошенко 5 років дрочив і не міг прийняти рішення. А рішення виявляється дуже легко було прийняти і Зеленський це зробив! Тепер ліквідація Укроборонпрому і повернення підприємств під управління міністерства!
показати весь коментар
28.09.2020 23:19 Відповісти
Внимание! Увага! Attention! На этой странице «нарисовался» руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот прихошина ис Питера ихарь ляшэнко.
Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого «живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли Пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Если Вы не заблокируете эту особь, то «лайнометатель» Пригожина, найдет на Фейсбуке Ваш прошлогодний комментарий, пожалуется Модератору и Вас забанят на месяц.
показати весь коментар
28.09.2020 13:28 Відповісти
тобто Ви вважаєте, що зараз ЗСУ вже повінстю забезпечені відповідними зразками зброї, тому її можна продавати?
показати весь коментар
28.09.2020 12:50 Відповісти
Да нет ,это просто жизик игорьL?Под другим ником.
показати весь коментар
28.09.2020 13:00 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2020 13:08 Відповісти
Я пропоную продавати нову зброю, яку сьогодні не закуповує міноборони через корупцію та ідіотизм, а виробники стоять без роботи! Не хоче Генштаб та міноборони купувати БПЛА, бронемашини та БМПВ - ну так чому виробники мають стояти без роботи! Хай продають в Азербайджан, тим більше ця техніка дасть реальну перевагу Азербайджану над вірменською армією!
показати весь коментар
28.09.2020 13:04 Відповісти
идиот.....
показати весь коментар
28.09.2020 12:50 Відповісти
Та ти шо??? А я то думал, что продукцию продают ДО войны, а не во время... О_о
Технологический цикл выпуска одного 9 месяцев. Это как ребенка родить, а не сунул-вынул... Понятно?
показати весь коментар
28.09.2020 12:53 Відповісти
одного танка
показати весь коментар
28.09.2020 12:53 Відповісти
Один танк БМ Оплот на заводі ім.Малишева роблять 16-18 місяців. Але вже навіть і так не роблять, взагалі зупинили виробництво Оплотів!
показати весь коментар
28.09.2020 13:09 Відповісти
До війни не зрозуміло що купувати, бо влада не бачить реального застосування в бою того що вже накупили! Коли відбуваються бойові дії і армія несе втрати, тоді можна побачити що ефективне а що неефективне! Наприклад БМП-2 показали свою повну неефективність, потрібні важкі БМПВ на базі танків, як ізраїльські БМП Намер! Україна такі БМП може виробляти, група Азову зробила своє важке БМПВ і державний Укроборонпром зробив свої БМПВ-64 на базі танків Т-64 і може зробити БМПВ-72 на базі танків Т-72 а це буде надзвичайно цікаво Азербайдажну, бо це дешево і надзвичайно ефективно! Так само БПЛА потрібно купляти десятками тисяч, а в нас є виробники дешевих БПЛА - Касьянов зі своєю компанією А-дронс, які 6 років роблять дешеві БПЛА для фронту і пропонували міноборони робити БПЛА по собівартості за 10 тис. грн. але міноборони потрібні відкати і міноборони відмовилось!
показати весь коментар
28.09.2020 13:08 Відповісти
Касьянов=))) ROLF Не мельтеши ты так , - с БПЛА у Азербайджана все ОК, - обойдутся без Касьяна=)))
показати весь коментар
28.09.2020 13:13 Відповісти
Крім дорогих БПЛА, потрібні тисячі дешевих надійних БПЛА, перевірених на фронті, тому Касьянов має шанс отримати великі замовлення в Азербайджані.
показати весь коментар
28.09.2020 13:14 Відповісти
Касьянов?
Президент Азербайджану Алієв слідом за Вірменією оголосив часткову мобілізацію в країні - Цензор.НЕТ 4699
показати весь коментар
28.09.2020 14:22 Відповісти
Igor L знає всьо.
показати весь коментар
28.09.2020 12:54 Відповісти
Розумний, - аж страшно (с)
показати весь коментар
28.09.2020 13:13 Відповісти
Та не, галаперидол в больничке закончился
показати весь коментар
28.09.2020 13:55 Відповісти
Азербайджану есть где, покупать оружие и без нас. То, что они не смогут купить напрямую, они легко получат через Турцию.

И денег на оружие у Азербайджана поболе, чем у нас.

Все, что им нужно - это, чтобы не мешали своими вскукареками европейские гуманисты-миротворцы.
показати весь коментар
28.09.2020 12:55 Відповісти
ONi bolsinstvo oruzija polucajet s Izraelia,Germaniji,Turciji.Deneg na to toze imejet.Armeniji raska pomozet vsemi imejevsimi oruzijami i dobrovolcami
показати весь коментар
28.09.2020 13:01 Відповісти
Jesli raska vlezit s ixnimi ixtamnetu budet trudno.Ne tak vsio prosto,Raske jest pusecnogo miaso i deneg na eto oni imejet
показати весь коментар
28.09.2020 13:05 Відповісти
чого це..?
Є Туреччина,котра активно опікується Азербайджаном.. Україна просто повинна висловити йому дипломатичну підтримку...
показати весь коментар
28.09.2020 12:59 Відповісти
продукцию военного назначения Азербайджан закупает у кацапов так что ты поздно спохватился
показати весь коментар
28.09.2020 13:01 Відповісти
Зараз все зміниться, активна війна з Вірменією зупинить військову співпрацю Азербайджану з росією!
показати весь коментар
28.09.2020 13:15 Відповісти
Летом после поддержки украинцами Азербайджана, армяне закидали посольство Украины в Ереване борщом. При этом Нелох просто утерся и сделал вид, что ничего не случилось. Даже не представляю, что они будут делать начни мы поставки оружия с такой-то реакцией властей.
показати весь коментар
28.09.2020 13:02 Відповісти
тому краще проводити нейтральну політику..Звичайно,ніякого визнання Нагірного Карабаху,котрий не визнав досі навіть Єреван...
показати весь коментар
28.09.2020 13:05 Відповісти
Серьезно? Хорошо, что наши политические партнеры не обращают внимания на такие вот высказывания в интернете. Представляю себе развитие ситуации в 2014, займи они нейтральную политику.
показати весь коментар
28.09.2020 13:18 Відповісти
Самый повод Украине с Турцией замутить совместное ЯО.Финансовый и технологический уровень двух стран это позволят.И вовсе не обязательно об этом предупреждать "вечно озабоченных".Тем более,если центрифуги будут создаваться непосредственно на территории Турции.А Украина будет всем говорить,что они только для мирного использования.
показати весь коментар
28.09.2020 12:51 Відповісти
ЯО - это бред, а вот тактический комплекс на базе Сапсан/Гром-2, - це дило!
показати весь коментар
28.09.2020 12:55 Відповісти
Это не бред вовсе.А взаимовыгодное сотрудничество.Ну,как у паРаши с Ираном.Украина оказывает Турции нучно-техническую помощь своими технологиями,а Турция за это платит Украине валютой.Можно своими беспилотниками
показати весь коментар
28.09.2020 13:02 Відповісти
Можешь ответить, - зачем попадать под серьезные санкции ЕС и США, если тактическая ракета может легко долететь до Курской АЭС с РБМК-1000 (если тебе это что-то говорит)???
показати весь коментар
28.09.2020 13:06 Відповісти
Не, Курская всего в 60 км от нашей границы... Слишком близко... А вот все остальные - вполне реальные цели...
показати весь коментар
28.09.2020 13:37 Відповісти
Если до ядерного конфликта РФии с Украиной не дай Бог дойдет,то расстояния для Украины уже не будут иметь значения.От слова "совсем".
показати весь коментар
28.09.2020 13:49 Відповісти
Можешь ответить,-попала ли паРаша под международные санкции именно за содействие чучхелам (КНДР) в создании ими ЯО и средств его доставки?Вот так и при сотрудничестве Украины с Турцией будет.Тем более при новом американском президенте.Он точно понимает,что лучше дать возможность своему союзнику Турции обзавестись своим ЯО,чем постоянно напрягать НАТО его защитой в случае чего.Насчет взять под ракетный прицел Украиной или Турцией болевых точек РФии идея не новая.И по сути равноценна для РФ ядерному удару по ней.Но все же свое ЯО,согласись,намного эффективнее.
показати весь коментар
28.09.2020 13:41 Відповісти
чергова ПРОВОКАЦІЯ на невиправданні витрати і на перетворення України в Державу -"ізгоя"..

і Туреччині це на..уй потрібно -вона член НАТО і має у себе на території НАТІВСЬКУ Ядерну зброю..
показати весь коментар
28.09.2020 13:01 Відповісти
херачтеся чорноброві,
навіть з москалями !
показати весь коментар
28.09.2020 12:52 Відповісти
Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ - регіональне об'єднання чотирьох держав: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджанської Республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Республіки Молдова . В основі утворення цієї форми співпраці лежить єдність позицій країн із подібними політичними й економічними зовнішніми орієнтаціями. Організація створена в https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 для протистояння впливу Росії в регіоні й отримала підтримку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США .
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 організація була перейменована у ГУУАМ завдяки вступу Республіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан до неї, яка, однак, вийшла з організації https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 , викликавши повернення початкової назви. Штаб-квартира розташована у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Майдані Незалежності ...У 2014 році група перейшла на використання англійської мови замість російської як робочої мови на своїх засіданнях...24 травня 2006 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія заявила про намір вступити в ГУАМ.
показати весь коментар
28.09.2020 12:54 Відповісти
Сложно сказать что реально происходит на войне Азербайджан-Армения. (...) плотный артиллерийский огонь азербайджанской стороны и появление на дороге Варденис-Агдере азербайджанских подразделений означает что им удалось перерезать сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом.
показати весь коментар
28.09.2020 12:57 Відповісти
Точно можна сказати,що кількість загиблих пішла на сотні вже за один день боїв..
орієнтовно до 5 сотень ВЖЕ.

хоч державна пропаганда з обох сторін працює однаково- однаково спотворюючи цифри.
ЦЕ ПРИРОДНЬО.
Вірменія без підтримки"міжнародної діаспори" однозначно програє.
У неї "ресурс" менший.
показати весь коментар
28.09.2020 13:04 Відповісти
Там две дороги. М11 и М12
Перерезали только одну М11. Она на севере карабаха.
показати весь коментар
28.09.2020 13:06 Відповісти
https://censor.net/ua/user/46406, так. Але наскільки мені відомо, основна саме М11 (через Зодський перевал). Вона зараз і під контролем Аззербайджану.
показати весь коментар
28.09.2020 13:11 Відповісти
Азербайджанское информагентство сообщило о захвате автомагистрали, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом

Как https://report.az/ru/nagorno-karabakhskiy-konflikt/osvobozhdena-vysota-murov/ утверждает азербайджанское информационное агентство Report со ссылкой на Минобр, войска Азербайджана захватили автомагистраль Варденис-Агдере. Об этом же https://www.interfax.ru/world/728843 сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Дорога соединяет армянский город Варденис и Агдере (Мардакерт) в Нагорном Карабахе. «Полученное военное преимущество предотвратит транспортировку дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в оккупированные Кельбаджар и Агдере», - говорится в новости.
Кроме того, агентство утверждает, что армия захватила «высоту Муров в хребте Муров». Вероятно, речь идет о горном хребте Муровдаг. Президент Азербайджану Алієв слідом за Вірменією оголосив часткову мобілізацію в країні - Цензор.НЕТ 6457
«Бои еще продолжаются», - передает «Интерфакс» сообщение Минобороны Азербайджана.
показати весь коментар
28.09.2020 13:13 Відповісти
точніше ,виглядає на те,що Азербайджан захопив"контрольні висоти",котрі дозволяють прострілювати дорогу на певній ділянці....а Це зупиняє військові "транспорти"...
показати весь коментар
28.09.2020 13:14 Відповісти
Згоден. Нам звідси майже нереально скласти об'єктивну точку зору.
Але, якщо вірити лише ЗМІ, раніше Алієв казав, що мобілізації не буде.
Зараз з'явилася, хоч і часткова.
Або закріплюють успіхи, або...
показати весь коментар
28.09.2020 13:07 Відповісти
Теперь главное не дать кацапап отправить в Карабах гумконвой как это было в украине
показати весь коментар
28.09.2020 13:04 Відповісти
Впевнений , що вагнерівці вже в Арменіі , бо путлєру вигідний заморожений конфлікт у Нагорному Карабасі , як в Придніств'і ,
Південній Осетііі , Донбас і т.д!
показати весь коментар
28.09.2020 13:57 Відповісти


Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в привлечении к боям в Нагорном Карабахе сирийских наемников. Об этом сообщает азербайджанское агентство https://report.az/ru/nagorno-karabakhskiy-konflikt/minoborony-sredi-poter-vraga-est-naemniki-iz-sirii-i-blizhnego-vostoka/ Report .

Так, посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал, что в боях в Нагорном Карабахе участвуют сирийские боевики, переброшенные в Азербайджан Турцией. «По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне… Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», - сказал он.

В свою очередь начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы утверждает, что «среди потерь врага есть большое число наемников из Сирии и различных стран Ближнего Востока армянского происхождения». По мнению Даргяхлы, это позволяет Армении скрывать военные потери
показати весь коментар
28.09.2020 13:08 Відповісти
Учитывая голосование в ООН по Украинскому вопросу, желаю Азербайджану победы.
показати весь коментар
28.09.2020 13:11 Відповісти
Я бажаю воюючим ЄДИНО МОЖЛИВОГО КОМПРОМІСУ КОМПРОМІСУ - Вірменії вийти з під російського впливу і домовитись з Азербайджаном (під егідою ООН ,але без участі рашки)....
Звичайно,в результаті очікуваної військової поразки Вірменії в Карабаху...
показати весь коментар
28.09.2020 13:17 Відповісти
можливий компроміс -створенн в Азербайджані Нагірно -Карабахської Автономії з дуже обмеженими правами..(на більше Азербайджан не погодиться.)
показати весь коментар
28.09.2020 13:19 Відповісти
У 2008 Україна надала військову допомогу Грузії. Хоча майбутній електорат Зеленського був проти.
показати весь коментар
28.09.2020 13:16 Відповісти
Хто не скаче, той армян!
показати весь коментар
28.09.2020 13:19 Відповісти
скажіть це Сергію Нігояну ..

життя і смерть складні речі
показати весь коментар
28.09.2020 14:08 Відповісти
Президент Азербайджану Алієв слідом за Вірменією оголосив часткову мобілізацію в країні - Цензор.НЕТ 3940
показати весь коментар
28.09.2020 14:45 Відповісти
хворі на голову порохофіли продовжують ..

програшну стратегію,з якою Барига прої..ав вибори -"Хто не за порошенко,той за путіна"...
показати весь коментар
28.09.2020 13:22 Відповісти
Я не за Порошенка, але по суті вірно. Решта (в більшості) тягне в кацапстан.
показати весь коментар
28.09.2020 13:30 Відповісти
Вспоминается поднявшийся вой когда Порох заикнулся о введении ВП после захвата кацапами катеров. А выли те, кто тут же все время и кричал о всеобщей мобилизации, закрытии границ, прекращении торговли и т.д. Они же больше всех требовали штурм Донецка и Крыма, но поход украинских катеров из одного украинского порта в другой мимо украинского Крыма (чей Крым?) назвали провокацией
показати весь коментар
28.09.2020 13:44 Відповісти
навіть у ВР була обгрунтована підозра,що Барига намагався таким чином спровокувати військовий стан і відміну виборів..

ТОму Порошенко з цим "обламали"...
показати весь коментар
28.09.2020 14:02 Відповісти
Карабахской теме уже более 30 лет и никакие международные усилия, направленные на Армению (РФ), чтобы та образумилась, так и не подействовали. Такая маленькая и экономически отсталая страна просто не могла бы противостоять давлению мирового сообщества, не засунь ей сзади руку Кремль. Это показывает, что известный нам лозунг «Война на Донбассе не имеет военного решения» или «Деоккупация Крыма не имеет решения», опровергается опытом Карабаха.
На самом деле, такие проблемы не имеют никакого другого решения, кроме военного. Оккупант должен быть изгнан силой или уничтожен. А если кто-то имеет иное мнение, пускай вспомнит Вторую Мировую и можно ли было просить Гитлера не баловаться и не шалить? Путин - не Гитлер, но очень хотел бы им стать. Поэтому ничего, кроме решительной силы, он не поймет и ни одна проблема не будет решена кроме как силой оружия.
Второй вариант решения этих проблем оптом - уничтожение или разрушение Московии. Если ее сегодня до 0 часов не станет, то завтра утром кончится большая часть войн и конфликтов, начнет резко сокращаться количество терактов и более того, исчезнут многие смертельные болезни. - https://defence-line.org/2020/09/vospominaniya-i-razmyshleniya-chast-1/
показати весь коментар
28.09.2020 13:49 Відповісти
Для п'ятоі колони кремля , як і для путлєра , у всьому винен Порошенко , а не кремлівський ублюдок, який відтяпав Крим , ще до Порошенка і розпочав війну на Донбасі !
Нехай це залишається на совісті тих нелюдів , які за копійки піддаються кремлівській пропаганді , не думаючи про Україну !
показати весь коментар
28.09.2020 13:52 Відповісти
Войны в 21 веке - это позор человечества. Лучше сразу ликвидировать тех неск уродов, что их развязывают. И начать прежде всего с кремлевского демона. Сразу улучшения настанут по всему миру.
показати весь коментар
28.09.2020 13:52 Відповісти
невтручання у внутрішні справи -базовий принцип міжнародної політики...

Альтернатива -ЩЕ БІЛЬШІ ВІЙНИ.
показати весь коментар
28.09.2020 13:59 Відповісти
немає У Азербайджану особливої потреби у солдатах..
том у "призив" зараз частковий.
показати весь коментар
28.09.2020 14:01 Відповісти
 
 