Президент Азербайджана Алиев вслед за Арменией объявил частичную мобилизацию в стране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации на фоне обострения ситуации в районе Нагорного Карабаха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном распоряжении президента Алиева.

"Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Объявить частичную мобилизацию в Азербайджанской Республике. Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики в соответствии с утвержденными планами обеспечить призыв на военную службу военнообязанных по мобилизации и выполнение мер, вытекающих из военно-транспортных обязанностей", - говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.