Президент Азербайджана Алиев вслед за Арменией объявил частичную мобилизацию в стране
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации на фоне обострения ситуации в районе Нагорного Карабаха.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном распоряжении президента Алиева.
"Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Объявить частичную мобилизацию в Азербайджанской Республике. Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики в соответствии с утвержденными планами обеспечить призыв на военную службу военнообязанных по мобилизации и выполнение мер, вытекающих из военно-транспортных обязанностей", - говорится в тексте распоряжения.
Кроме того, Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
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" особисто я Зеленському дякую" - это всё, что про вас надо знать
Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого «живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли Пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Если Вы не заблокируете эту особь, то «лайнометатель» Пригожина, найдет на Фейсбуке Ваш прошлогодний комментарий, пожалуется Модератору и Вас забанят на месяц.
Технологический цикл выпуска одного 9 месяцев. Это как ребенка родить, а не сунул-вынул... Понятно?
И денег на оружие у Азербайджана поболе, чем у нас.
Все, что им нужно - это, чтобы не мешали своими вскукареками европейские гуманисты-миротворцы.
Є Туреччина,котра активно опікується Азербайджаном.. Україна просто повинна висловити йому дипломатичну підтримку...
і Туреччині це на..уй потрібно -вона член НАТО і має у себе на території НАТІВСЬКУ Ядерну зброю..
навіть з москалями !
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 організація була перейменована у ГУУАМ завдяки вступу Республіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан до неї, яка, однак, вийшла з організації https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 , викликавши повернення початкової назви. Штаб-квартира розташована у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Майдані Незалежності ...У 2014 році група перейшла на використання англійської мови замість російської як робочої мови на своїх засіданнях...24 травня 2006 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія заявила про намір вступити в ГУАМ.
орієнтовно до 5 сотень ВЖЕ.
хоч державна пропаганда з обох сторін працює однаково- однаково спотворюючи цифри.
ЦЕ ПРИРОДНЬО.
Вірменія без підтримки"міжнародної діаспори" однозначно програє.
У неї "ресурс" менший.
Перерезали только одну М11. Она на севере карабаха.
Как https://report.az/ru/nagorno-karabakhskiy-konflikt/osvobozhdena-vysota-murov/ утверждает азербайджанское информационное агентство Report со ссылкой на Минобр, войска Азербайджана захватили автомагистраль Варденис-Агдере. Об этом же https://www.interfax.ru/world/728843 сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Дорога соединяет армянский город Варденис и Агдере (Мардакерт) в Нагорном Карабахе. «Полученное военное преимущество предотвратит транспортировку дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в оккупированные Кельбаджар и Агдере», - говорится в новости.
Кроме того, агентство утверждает, что армия захватила «высоту Муров в хребте Муров». Вероятно, речь идет о горном хребте Муровдаг.
«Бои еще продолжаются», - передает «Интерфакс» сообщение Минобороны Азербайджана.
Але, якщо вірити лише ЗМІ, раніше Алієв казав, що мобілізації не буде.
Зараз з'явилася, хоч і часткова.
Або закріплюють успіхи, або...
Південній Осетііі , Донбас і т.д!
Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в привлечении к боям в Нагорном Карабахе сирийских наемников. Об этом сообщает азербайджанское агентство https://report.az/ru/nagorno-karabakhskiy-konflikt/minoborony-sredi-poter-vraga-est-naemniki-iz-sirii-i-blizhnego-vostoka/ Report .
Так, посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал, что в боях в Нагорном Карабахе участвуют сирийские боевики, переброшенные в Азербайджан Турцией. «По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне… Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», - сказал он.
В свою очередь начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы утверждает, что «среди потерь врага есть большое число наемников из Сирии и различных стран Ближнего Востока армянского происхождения». По мнению Даргяхлы, это позволяет Армении скрывать военные потери
Звичайно,в результаті очікуваної військової поразки Вірменії в Карабаху...
життя і смерть складні речі
програшну стратегію,з якою Барига прої..ав вибори -"Хто не за порошенко,той за путіна"...
ТОму Порошенко з цим "обламали"...
На самом деле, такие проблемы не имеют никакого другого решения, кроме военного. Оккупант должен быть изгнан силой или уничтожен. А если кто-то имеет иное мнение, пускай вспомнит Вторую Мировую и можно ли было просить Гитлера не баловаться и не шалить? Путин - не Гитлер, но очень хотел бы им стать. Поэтому ничего, кроме решительной силы, он не поймет и ни одна проблема не будет решена кроме как силой оружия.
Второй вариант решения этих проблем оптом - уничтожение или разрушение Московии. Если ее сегодня до 0 часов не станет, то завтра утром кончится большая часть войн и конфликтов, начнет резко сокращаться количество терактов и более того, исчезнут многие смертельные болезни. - https://defence-line.org/2020/09/vospominaniya-i-razmyshleniya-chast-1/
Нехай це залишається на совісті тих нелюдів , які за копійки піддаються кремлівській пропаганді , не думаючи про Україну !
Альтернатива -ЩЕ БІЛЬШІ ВІЙНИ.
том у "призив" зараз частковий.