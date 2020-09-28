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Новости Агрессия России против Украины
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Президент Азербайджана Алиев вслед за Арменией объявил частичную мобилизацию в стране

Президент Азербайджана Алиев вслед за Арменией объявил частичную мобилизацию в стране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации на фоне обострения ситуации в районе Нагорного Карабаха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном распоряжении президента Алиева.

"Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Объявить частичную мобилизацию в Азербайджанской Республике. Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики в соответствии с утвержденными планами обеспечить призыв на военную службу военнообязанных по мобилизации и выполнение мер, вытекающих из военно-транспортных обязанностей", - говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Читайте: Война в Нагорном Карабахе: Армения не будет обращаться к России за помощью

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Автор: 

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) мобилизация (2794) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+19
Це ти вірно зазначив!!! Так як презедент зеленських заборонив стріляти у відповідь і ввів за це штрафи, то імхо нашим військовим зброя не потрібна, нехай стріляють по нарошку із дерев'яної палкі. Тому необхідно весь арсенал передати на підсилення азейбарджанського війська.
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28.09.2020 12:48
+14
Азербайджану есть где, покупать оружие и без нас. То, что они не смогут купить напрямую, они легко получат через Турцию.

И денег на оружие у Азербайджана поболе, чем у нас.

Все, что им нужно - это, чтобы не мешали своими вскукареками европейские гуманисты-миротворцы.
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28.09.2020 12:55
+12
Да нет ,это просто жизик игорьL?Под другим ником.
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28.09.2020 13:00
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Правила форума Совет форумчан
Зараз саме час продавати Азербайдажну зброю та продукцію військового призначення! Керівники спеціалізованих державних і недержавних підприємств вже мають жити в Баку, а Україна має надати дешеві державні кредити під виконання військових контратків з Азербайджаном!
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28.09.2020 12:46 Ответить
Це ти вірно зазначив!!! Так як презедент зеленських заборонив стріляти у відповідь і ввів за це штрафи, то імхо нашим військовим зброя не потрібна, нехай стріляють по нарошку із дерев'яної палкі. Тому необхідно весь арсенал передати на підсилення азейбарджанського війська.
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28.09.2020 12:48 Ответить
Давайте подивимось що відбувається зараз на ринку військової продукції в Україні - все стоїть без роботи! Влада не змогла організувати ефективну роботу Укроборонпрому та приватних військових виробників, щоб вони день і ніч працювали на посилення обороноспроможності України! Заводи стоять, виробники зброї та продукції подвійного призначення не отримують прибутки тому що держава просто не купляє в них їх продукцію і не замовляє перспективні розробки! Держава Україна 6 років не може визначити що вона буде робити і що буде закуповувати! Ну так якщо ми не можемо самі вирішити що нам потрібно і що ми будемо купляти - потрібно надати можливість українським виробникам заробити гроші продаючи зброю та техніку Азербайджану! Тим більше витрати в Азербайджана дуже високі і скоро Азербайджану ************ сотні танків та бронемашин, тисячі БПЛА, десятки зенітних комплексів, радарів та бойових модулів. Україна має допомогти власним виробництвам отримати військові замовлення Азербайджану і реалізувати їх, а накопичений досвід і гроші будуть використаний для України! В нас роками суперуспішні приватні компанії намагаються продати свою унікальну техніку для Міноборони, приклад - БПЛА Касьянова, які не мають аналогів в Україні й у світі, унікальні бронемашини Козак, унікальні станки для крупнокаліберних кулеметів, дистанційні бойові модулі, важкі БМП на базі танків - все це буде дуже потрібно Азербайджану найближчі роки! Україна цим не скористалась, але ця техніка варта уваги!
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28.09.2020 13:00 Ответить
Именно за то чтобы "все стояло без работы" ты и топил тут предыдущие 5 лет. Отсюда вывод - ты или тупой или проплаченный запоребриком гамнюк под ником "игорь л"
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28.09.2020 13:06 Ответить
При порошенку все стояло без роботи і зараз все стоїть без діла, але зараз хоч є надія на роботу - з'явилось профільне міністерство яке буде займатись оборонною промисловістю і міністр в ранзі віце-прем'єра. порошенко і цього не зміг зробити, бо був ворогом України і не робив нічого що посилює обороноздатність України навіть гіпотетично! За створення міністерства особисто я Зеленському дякую, це маленький крок у правильному напрямку. Тепер потрібно у правильному напрямку почати бігти, щоб перемогти ворога і заробити гроші!
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28.09.2020 13:13 Ответить
Наглый киздёж.
" особисто я Зеленському дякую" - это всё, что про вас надо знать
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28.09.2020 14:18 Ответить
Це об'єктивні факти. Зеленський зробив ключовий крок - створив профільне міністерство і ввів посаду віце-прем'єра для оборонки! Це від порошенка вимагали зробити 5 років і він нічого не зробив, бо системно діяв проти Україну! Зеленський слабкий політик, але робить правильні кроки і за це потрібно йому подякувати, бо Зеленський піде а міністерство та віце-прем'р лишаться і будуть працювати на збільшення обороноздатності України!
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28.09.2020 14:23 Ответить
Это наглый киздёж, а не факты
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28.09.2020 14:24 Ответить
Міністерство стратегічних галузей промисловості і посада його керівника в ранзі віце-прем'єра створена Зеленським а не порошенком! Це факт! Це потужний крок на шляху відновлення обороної промисловості України!
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28.09.2020 14:31 Ответить
Как всегда, ты упоротое гуано - обосрался.
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28.09.2020 22:12 Ответить
Як завжди на цензорі люди які не можуть навіть кілька слів написати связно, щоб був якийсь сенс написаного! Це показує середній рівень інтелекту дописувачів - як у медузи, яка сотні мільйонів років живе без мозку і це дає надію багатьом людям! порошенко пояснювали що оборнка не буде працювати з концерном - потрібно міністерство яке буде керувати всіма оборонними виробництвами, а порошенко 5 років дрочив і не міг прийняти рішення. А рішення виявляється дуже легко було прийняти і Зеленський це зробив! Тепер ліквідація Укроборонпрому і повернення підприємств під управління міністерства!
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28.09.2020 23:19 Ответить
Внимание! Увага! Attention! На этой странице «нарисовался» руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот прихошина ис Питера ихарь ляшэнко.
Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого «живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли Пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Если Вы не заблокируете эту особь, то «лайнометатель» Пригожина, найдет на Фейсбуке Ваш прошлогодний комментарий, пожалуется Модератору и Вас забанят на месяц.
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28.09.2020 13:28 Ответить
тобто Ви вважаєте, що зараз ЗСУ вже повінстю забезпечені відповідними зразками зброї, тому її можна продавати?
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28.09.2020 12:50 Ответить
Да нет ,это просто жизик игорьL?Под другим ником.
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28.09.2020 13:00 Ответить
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28.09.2020 13:08 Ответить
Я пропоную продавати нову зброю, яку сьогодні не закуповує міноборони через корупцію та ідіотизм, а виробники стоять без роботи! Не хоче Генштаб та міноборони купувати БПЛА, бронемашини та БМПВ - ну так чому виробники мають стояти без роботи! Хай продають в Азербайджан, тим більше ця техніка дасть реальну перевагу Азербайджану над вірменською армією!
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28.09.2020 13:04 Ответить
идиот.....
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28.09.2020 12:50 Ответить
Та ти шо??? А я то думал, что продукцию продают ДО войны, а не во время... О_о
Технологический цикл выпуска одного 9 месяцев. Это как ребенка родить, а не сунул-вынул... Понятно?
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28.09.2020 12:53 Ответить
одного танка
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28.09.2020 12:53 Ответить
Один танк БМ Оплот на заводі ім.Малишева роблять 16-18 місяців. Але вже навіть і так не роблять, взагалі зупинили виробництво Оплотів!
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28.09.2020 13:09 Ответить
До війни не зрозуміло що купувати, бо влада не бачить реального застосування в бою того що вже накупили! Коли відбуваються бойові дії і армія несе втрати, тоді можна побачити що ефективне а що неефективне! Наприклад БМП-2 показали свою повну неефективність, потрібні важкі БМПВ на базі танків, як ізраїльські БМП Намер! Україна такі БМП може виробляти, група Азову зробила своє важке БМПВ і державний Укроборонпром зробив свої БМПВ-64 на базі танків Т-64 і може зробити БМПВ-72 на базі танків Т-72 а це буде надзвичайно цікаво Азербайдажну, бо це дешево і надзвичайно ефективно! Так само БПЛА потрібно купляти десятками тисяч, а в нас є виробники дешевих БПЛА - Касьянов зі своєю компанією А-дронс, які 6 років роблять дешеві БПЛА для фронту і пропонували міноборони робити БПЛА по собівартості за 10 тис. грн. але міноборони потрібні відкати і міноборони відмовилось!
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28.09.2020 13:08 Ответить
Касьянов=))) ROLF Не мельтеши ты так , - с БПЛА у Азербайджана все ОК, - обойдутся без Касьяна=)))
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28.09.2020 13:13 Ответить
Крім дорогих БПЛА, потрібні тисячі дешевих надійних БПЛА, перевірених на фронті, тому Касьянов має шанс отримати великі замовлення в Азербайджані.
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28.09.2020 13:14 Ответить
Касьянов?
Президент Азербайджану Алієв слідом за Вірменією оголосив часткову мобілізацію в країні - Цензор.НЕТ 4699
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28.09.2020 14:22 Ответить
Igor L знає всьо.
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28.09.2020 12:54 Ответить
Розумний, - аж страшно (с)
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28.09.2020 13:13 Ответить
Та не, галаперидол в больничке закончился
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28.09.2020 13:55 Ответить
Азербайджану есть где, покупать оружие и без нас. То, что они не смогут купить напрямую, они легко получат через Турцию.

И денег на оружие у Азербайджана поболе, чем у нас.

Все, что им нужно - это, чтобы не мешали своими вскукареками европейские гуманисты-миротворцы.
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28.09.2020 12:55 Ответить
ONi bolsinstvo oruzija polucajet s Izraelia,Germaniji,Turciji.Deneg na to toze imejet.Armeniji raska pomozet vsemi imejevsimi oruzijami i dobrovolcami
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28.09.2020 13:01 Ответить
Jesli raska vlezit s ixnimi ixtamnetu budet trudno.Ne tak vsio prosto,Raske jest pusecnogo miaso i deneg na eto oni imejet
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28.09.2020 13:05 Ответить
чого це..?
Є Туреччина,котра активно опікується Азербайджаном.. Україна просто повинна висловити йому дипломатичну підтримку...
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28.09.2020 12:59 Ответить
продукцию военного назначения Азербайджан закупает у кацапов так что ты поздно спохватился
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28.09.2020 13:01 Ответить
Зараз все зміниться, активна війна з Вірменією зупинить військову співпрацю Азербайджану з росією!
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28.09.2020 13:15 Ответить
Летом после поддержки украинцами Азербайджана, армяне закидали посольство Украины в Ереване борщом. При этом Нелох просто утерся и сделал вид, что ничего не случилось. Даже не представляю, что они будут делать начни мы поставки оружия с такой-то реакцией властей.
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28.09.2020 13:02 Ответить
тому краще проводити нейтральну політику..Звичайно,ніякого визнання Нагірного Карабаху,котрий не визнав досі навіть Єреван...
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28.09.2020 13:05 Ответить
Серьезно? Хорошо, что наши политические партнеры не обращают внимания на такие вот высказывания в интернете. Представляю себе развитие ситуации в 2014, займи они нейтральную политику.
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28.09.2020 13:18 Ответить
Самый повод Украине с Турцией замутить совместное ЯО.Финансовый и технологический уровень двух стран это позволят.И вовсе не обязательно об этом предупреждать "вечно озабоченных".Тем более,если центрифуги будут создаваться непосредственно на территории Турции.А Украина будет всем говорить,что они только для мирного использования.
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28.09.2020 12:51 Ответить
ЯО - это бред, а вот тактический комплекс на базе Сапсан/Гром-2, - це дило!
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28.09.2020 12:55 Ответить
Это не бред вовсе.А взаимовыгодное сотрудничество.Ну,как у паРаши с Ираном.Украина оказывает Турции нучно-техническую помощь своими технологиями,а Турция за это платит Украине валютой.Можно своими беспилотниками
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28.09.2020 13:02 Ответить
Можешь ответить, - зачем попадать под серьезные санкции ЕС и США, если тактическая ракета может легко долететь до Курской АЭС с РБМК-1000 (если тебе это что-то говорит)???
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28.09.2020 13:06 Ответить
Не, Курская всего в 60 км от нашей границы... Слишком близко... А вот все остальные - вполне реальные цели...
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28.09.2020 13:37 Ответить
Если до ядерного конфликта РФии с Украиной не дай Бог дойдет,то расстояния для Украины уже не будут иметь значения.От слова "совсем".
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28.09.2020 13:49 Ответить
Можешь ответить,-попала ли паРаша под международные санкции именно за содействие чучхелам (КНДР) в создании ими ЯО и средств его доставки?Вот так и при сотрудничестве Украины с Турцией будет.Тем более при новом американском президенте.Он точно понимает,что лучше дать возможность своему союзнику Турции обзавестись своим ЯО,чем постоянно напрягать НАТО его защитой в случае чего.Насчет взять под ракетный прицел Украиной или Турцией болевых точек РФии идея не новая.И по сути равноценна для РФ ядерному удару по ней.Но все же свое ЯО,согласись,намного эффективнее.
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28.09.2020 13:41 Ответить
чергова ПРОВОКАЦІЯ на невиправданні витрати і на перетворення України в Державу -"ізгоя"..

і Туреччині це на..уй потрібно -вона член НАТО і має у себе на території НАТІВСЬКУ Ядерну зброю..
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28.09.2020 13:01 Ответить
херачтеся чорноброві,
навіть з москалями !
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28.09.2020 12:52 Ответить
Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ - регіональне об'єднання чотирьох держав: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджанської Республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Республіки Молдова . В основі утворення цієї форми співпраці лежить єдність позицій країн із подібними політичними й економічними зовнішніми орієнтаціями. Організація створена в https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 для протистояння впливу Росії в регіоні й отримала підтримку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США .
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 організація була перейменована у ГУУАМ завдяки вступу Республіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан до неї, яка, однак, вийшла з організації https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 , викликавши повернення початкової назви. Штаб-квартира розташована у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Майдані Незалежності ...У 2014 році група перейшла на використання англійської мови замість російської як робочої мови на своїх засіданнях...24 травня 2006 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія заявила про намір вступити в ГУАМ.
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28.09.2020 12:54 Ответить
Сложно сказать что реально происходит на войне Азербайджан-Армения. (...) плотный артиллерийский огонь азербайджанской стороны и появление на дороге Варденис-Агдере азербайджанских подразделений означает что им удалось перерезать сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом.
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28.09.2020 12:57 Ответить
Точно можна сказати,що кількість загиблих пішла на сотні вже за один день боїв..
орієнтовно до 5 сотень ВЖЕ.

хоч державна пропаганда з обох сторін працює однаково- однаково спотворюючи цифри.
ЦЕ ПРИРОДНЬО.
Вірменія без підтримки"міжнародної діаспори" однозначно програє.
У неї "ресурс" менший.
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28.09.2020 13:04 Ответить
Там две дороги. М11 и М12
Перерезали только одну М11. Она на севере карабаха.
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28.09.2020 13:06 Ответить
https://censor.net/ua/user/46406, так. Але наскільки мені відомо, основна саме М11 (через Зодський перевал). Вона зараз і під контролем Аззербайджану.
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28.09.2020 13:11 Ответить
Азербайджанское информагентство сообщило о захвате автомагистрали, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом

Как https://report.az/ru/nagorno-karabakhskiy-konflikt/osvobozhdena-vysota-murov/ утверждает азербайджанское информационное агентство Report со ссылкой на Минобр, войска Азербайджана захватили автомагистраль Варденис-Агдере. Об этом же https://www.interfax.ru/world/728843 сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Дорога соединяет армянский город Варденис и Агдере (Мардакерт) в Нагорном Карабахе. «Полученное военное преимущество предотвратит транспортировку дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в оккупированные Кельбаджар и Агдере», - говорится в новости.
Кроме того, агентство утверждает, что армия захватила «высоту Муров в хребте Муров». Вероятно, речь идет о горном хребте Муровдаг. Президент Азербайджану Алієв слідом за Вірменією оголосив часткову мобілізацію в країні - Цензор.НЕТ 6457
«Бои еще продолжаются», - передает «Интерфакс» сообщение Минобороны Азербайджана.
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28.09.2020 13:13 Ответить
точніше ,виглядає на те,що Азербайджан захопив"контрольні висоти",котрі дозволяють прострілювати дорогу на певній ділянці....а Це зупиняє військові "транспорти"...
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28.09.2020 13:14 Ответить
Згоден. Нам звідси майже нереально скласти об'єктивну точку зору.
Але, якщо вірити лише ЗМІ, раніше Алієв казав, що мобілізації не буде.
Зараз з'явилася, хоч і часткова.
Або закріплюють успіхи, або...
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28.09.2020 13:07 Ответить
Теперь главное не дать кацапап отправить в Карабах гумконвой как это было в украине
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28.09.2020 13:04 Ответить
Впевнений , що вагнерівці вже в Арменіі , бо путлєру вигідний заморожений конфлікт у Нагорному Карабасі , як в Придніств'і ,
Південній Осетііі , Донбас і т.д!
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28.09.2020 13:57 Ответить


Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в привлечении к боям в Нагорном Карабахе сирийских наемников. Об этом сообщает азербайджанское агентство https://report.az/ru/nagorno-karabakhskiy-konflikt/minoborony-sredi-poter-vraga-est-naemniki-iz-sirii-i-blizhnego-vostoka/ Report .

Так, посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал, что в боях в Нагорном Карабахе участвуют сирийские боевики, переброшенные в Азербайджан Турцией. «По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне… Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», - сказал он.

В свою очередь начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы утверждает, что «среди потерь врага есть большое число наемников из Сирии и различных стран Ближнего Востока армянского происхождения». По мнению Даргяхлы, это позволяет Армении скрывать военные потери
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28.09.2020 13:08 Ответить
Учитывая голосование в ООН по Украинскому вопросу, желаю Азербайджану победы.
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28.09.2020 13:11 Ответить
Я бажаю воюючим ЄДИНО МОЖЛИВОГО КОМПРОМІСУ КОМПРОМІСУ - Вірменії вийти з під російського впливу і домовитись з Азербайджаном (під егідою ООН ,але без участі рашки)....
Звичайно,в результаті очікуваної військової поразки Вірменії в Карабаху...
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28.09.2020 13:17 Ответить
можливий компроміс -створенн в Азербайджані Нагірно -Карабахської Автономії з дуже обмеженими правами..(на більше Азербайджан не погодиться.)
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28.09.2020 13:19 Ответить
У 2008 Україна надала військову допомогу Грузії. Хоча майбутній електорат Зеленського був проти.
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28.09.2020 13:16 Ответить
Хто не скаче, той армян!
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28.09.2020 13:19 Ответить
скажіть це Сергію Нігояну ..

життя і смерть складні речі
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28.09.2020 14:08 Ответить
Президент Азербайджану Алієв слідом за Вірменією оголосив часткову мобілізацію в країні - Цензор.НЕТ 3940
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28.09.2020 14:45 Ответить
хворі на голову порохофіли продовжують ..

програшну стратегію,з якою Барига прої..ав вибори -"Хто не за порошенко,той за путіна"...
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28.09.2020 13:22 Ответить
Я не за Порошенка, але по суті вірно. Решта (в більшості) тягне в кацапстан.
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28.09.2020 13:30 Ответить
Вспоминается поднявшийся вой когда Порох заикнулся о введении ВП после захвата кацапами катеров. А выли те, кто тут же все время и кричал о всеобщей мобилизации, закрытии границ, прекращении торговли и т.д. Они же больше всех требовали штурм Донецка и Крыма, но поход украинских катеров из одного украинского порта в другой мимо украинского Крыма (чей Крым?) назвали провокацией
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28.09.2020 13:44 Ответить
навіть у ВР була обгрунтована підозра,що Барига намагався таким чином спровокувати військовий стан і відміну виборів..

ТОму Порошенко з цим "обламали"...
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28.09.2020 14:02 Ответить
Карабахской теме уже более 30 лет и никакие международные усилия, направленные на Армению (РФ), чтобы та образумилась, так и не подействовали. Такая маленькая и экономически отсталая страна просто не могла бы противостоять давлению мирового сообщества, не засунь ей сзади руку Кремль. Это показывает, что известный нам лозунг «Война на Донбассе не имеет военного решения» или «Деоккупация Крыма не имеет решения», опровергается опытом Карабаха.
На самом деле, такие проблемы не имеют никакого другого решения, кроме военного. Оккупант должен быть изгнан силой или уничтожен. А если кто-то имеет иное мнение, пускай вспомнит Вторую Мировую и можно ли было просить Гитлера не баловаться и не шалить? Путин - не Гитлер, но очень хотел бы им стать. Поэтому ничего, кроме решительной силы, он не поймет и ни одна проблема не будет решена кроме как силой оружия.
Второй вариант решения этих проблем оптом - уничтожение или разрушение Московии. Если ее сегодня до 0 часов не станет, то завтра утром кончится большая часть войн и конфликтов, начнет резко сокращаться количество терактов и более того, исчезнут многие смертельные болезни. - https://defence-line.org/2020/09/vospominaniya-i-razmyshleniya-chast-1/
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28.09.2020 13:49 Ответить
Для п'ятоі колони кремля , як і для путлєра , у всьому винен Порошенко , а не кремлівський ублюдок, який відтяпав Крим , ще до Порошенка і розпочав війну на Донбасі !
Нехай це залишається на совісті тих нелюдів , які за копійки піддаються кремлівській пропаганді , не думаючи про Україну !
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28.09.2020 13:52 Ответить
Войны в 21 веке - это позор человечества. Лучше сразу ликвидировать тех неск уродов, что их развязывают. И начать прежде всего с кремлевского демона. Сразу улучшения настанут по всему миру.
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28.09.2020 13:52 Ответить
невтручання у внутрішні справи -базовий принцип міжнародної політики...

Альтернатива -ЩЕ БІЛЬШІ ВІЙНИ.
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28.09.2020 13:59 Ответить
немає У Азербайджану особливої потреби у солдатах..
том у "призив" зараз частковий.
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28.09.2020 14:01 Ответить
 
 