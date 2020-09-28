УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12415 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
16 392 117

Війна в Нагірному Карабасі: Вірменія не звертатиметься до Росії по допомогу

Війна в Нагірному Карабасі: Вірменія не звертатиметься до Росії по допомогу

Єреван не планує звертатися по допомогу в організацію Договору про колективну безпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "РИА Новости".

Відповідаючи на запитання, чи планує Єреван звертатися по допомогу в ОДКБ у зв'язку із ситуацією в Нагірному Карабасі, посол Вірменії в РФ Вардан Тоганян заявив: "Ні, таких планів у порядку денному нашого уряду немає".

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Також читайте: Вірменія та Азербайджан вранці відновили бойові дії, кількість загиблих зростає

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) росія (65856) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+50
***** с ихтамнетами давно в армении сидит, уже гробы на паРашу поехали...зачем просить помощь
показати весь коментар
28.09.2020 11:00
+42
Лицемер, практика ихтамнетов никуда не делась
показати весь коментар
28.09.2020 11:01
+34
Пришлют ихтамнетов неофициально?Тоже мне открытие.
показати весь коментар
28.09.2020 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не звізди,пасол
показати весь коментар
28.09.2020 12:36 Відповісти
насколько я помню рашафедераша выкупила весь азербайджанский газ на 50 лет вперёд. как бы есть рычаги влияния у ***** на Айзербонию
показати весь коментар
28.09.2020 12:42 Відповісти
Лыныдыра тоже не обращается.
На кого этот лепет расчитан?
показати весь коментар
28.09.2020 12:48 Відповісти
Ну тепер азеры отрежут бошки не одному 'ихтамнету"))))
показати весь коментар
28.09.2020 12:48 Відповісти
А на каком основании Армения может обращаться в союзникам или еще куда, если это Азербайджан освобождает свои международно признанные территории., и боевые действия происходят исключительно на азербайджанской территории. Претензий на территорию Армении Азербайджан не выдвигает, агрессии против Армении не осуществляет.
показати весь коментар
28.09.2020 12:51 Відповісти
Конечно не будут обращаььмя. Потому что им неофициально Прилепин озвучил условия помощи : референдум и ррисоединение к РФ на правах обычной области. Даже не автономной. Ну нафик им это надо. Так они потеряют только Карабах, азербайджанцы остановятся на границе А так - полностью независимость.
показати весь коментар
28.09.2020 12:56 Відповісти
Нужно только признать ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНЫЕ ГРАНИЦЫ, уважать суверинитет и терриротиальную целостность других стран, вывести оккупационные воиска с территории других стран, тогда не только воевать не нужно илиипросить аоенной ромощи, но можно иметь нормальные добрососедкие отношения с соседними странами, вне зависииость от исторических разногласий и конфликтов в прошлом!
показати весь коментар
28.09.2020 13:25 Відповісти
)))я думаю в мире всегда найдется мразь которой что то не так будет ,,, мир на планете будет тогда когда человечества не станет
показати весь коментар
28.09.2020 14:15 Відповісти
Проблема кацапської допомоги армянам в тому що, вони не мають спільного кордону. Добратися з ерефії в Арменію можна тільки через Іран. Я маю великі сумніви що, Турція, Грузія чи Азербайджан пропустить кацапську військову допомогу через свою територію. Отже, залишається тільки домовлятися з Іраном, а тут є свої проблеми. Або, пробивати коридор через Азербайджан, а це повницінна війна.
показати весь коментар
28.09.2020 13:56 Відповісти
Так вроді там Іран і надав якусь допомогу
І писали вже - невже мусульмани будуть воювати проти мусульман на стороні християн ?
А якщо просто пропустив через свою територію добровольців їхтамнетів - тоді зовсім інша річ
показати весь коментар
28.09.2020 17:17 Відповісти
Ну да,,,, найдут в горах танковое месторождение ,,,
показати весь коментар
28.09.2020 14:12 Відповісти
Ты наверное не в курсе-они уже давно нашли "месторождение"(об этом писалось ещё в 2016 году) и 20 безпилотников(почему то израильские) и танковое и Градов 70 штук и самолётов 15,и 1,2 млн мин...и что интересно,это месторождение нашли военные из РФ!!!
показати весь коментар
28.09.2020 14:41 Відповісти
"Армения не будет обращаться к России за помощью". "https://ria.ru/20200928/karabakh-1577867519.html РИА Новости "-филиал армянского радио.
показати весь коментар
28.09.2020 14:21 Відповісти
та да, верим
показати весь коментар
28.09.2020 14:54 Відповісти
***** тролят
показати весь коментар
28.09.2020 15:04 Відповісти
тролят напрямую, без стран третьего мира
NATO
показати весь коментар
28.09.2020 15:06 Відповісти
Т.е. русские их неофицально послали
показати весь коментар
28.09.2020 15:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 