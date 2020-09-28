Війна в Нагірному Карабасі: Вірменія не звертатиметься до Росії по допомогу
Єреван не планує звертатися по допомогу в організацію Договору про колективну безпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "РИА Новости".
Відповідаючи на запитання, чи планує Єреван звертатися по допомогу в ОДКБ у зв'язку із ситуацією в Нагірному Карабасі, посол Вірменії в РФ Вардан Тоганян заявив: "Ні, таких планів у порядку денному нашого уряду немає".
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
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На кого этот лепет расчитан?
І писали вже - невже мусульмани будуть воювати проти мусульман на стороні християн ?
А якщо просто пропустив через свою територію добровольців їхтамнетів - тоді зовсім інша річ
NATO