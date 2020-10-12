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Зеленський наприкінці жовтня відвідає Туреччину, - заступник голови ОП Жовква

Зеленський наприкінці жовтня відвідає Туреччину, - заступник голови ОП Жовква

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Офіційний візит до цієї країни заплановано на кінець наступного тижня.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Там (у Туреччині. - Ред.) буде багато часу присвячено економіці. Нам врешті-решт треба завершувати переговори щодо зони вільної торгівлі. Важливими є питання і військово-технічного співробітництва між Україною і Туреччиною", - сказав Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алієв підтвердив присутність турецьких винищувачів F-16 у Азербайджані

Він зазначив, що заплановано ще один візит Зеленського, над яким ще триває робота, на багатосторонній захід.

"І кілька візитів буде інших іноземних лідерів в Україну до кінця року. Тому нинішня зовнішньополітична інтенсивність президента Зеленського збережеться до кінця року", - додав він.

Автор: 

візит (1624) Зеленський Володимир (24584) Туреччина (3636) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+5
Любимая его Турция,заодно 95 квартал сыграет по отелям,возможно даже на пианино
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12.10.2020 16:21 Відповісти
+3
загарать едет?
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12.10.2020 16:19 Відповісти
+2
устал 24/7? пора отдохнуть? понимаю...
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12.10.2020 16:19 Відповісти
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загарать едет?
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12.10.2020 16:19 Відповісти
небось всей семейкой
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12.10.2020 16:20 Відповісти
Україну будуть схиляти до підтримки Азербайджану у вірменсько-азербайджанській війні. Туреччна щедро заплатить за те щоб Україна стала на сторону Азербайджану.
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12.10.2020 16:21 Відповісти
а шо усатый полуполководец Толик Мостовой молчит по этому поводу ?
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12.10.2020 16:23 Відповісти
Гриценко готується очолити хунту, після Зеленського
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12.10.2020 16:24 Відповісти
хунтовод из него так себе )))
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12.10.2020 16:26 Відповісти
Щоб керувати хунтой не потрібно мати високий рейтинг, головне влучно стріляти по ворогам.
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12.10.2020 16:29 Відповісти
Зеленский в конце октября посетит Турцию, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1000
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12.10.2020 16:30 Відповісти
так он же из-за того в АТО и не пошел, что стрелять его не научили.

Сам же говорил
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12.10.2020 16:32 Відповісти
Гриценко в АТО не пішов що не пристрелити генералів-зрадників та президентамиру-порошенка!
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12.10.2020 16:35 Відповісти
Пропустил приём таблеток?
Онатоль и стрелять это из разных миров.
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12.10.2020 16:58 Відповісти
устал 24/7? пора отдохнуть? понимаю...
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12.10.2020 16:19 Відповісти
Кочетков: Судя по количеству брызг, главный добытчик у нас - это Зеленский, который из каждой поездки привозит "миллиарды инвестиций"
12.10.2020, 15:01 • 270 • https://uainfo.org/blognews/1602500335-kochetkov-sudya-po-kolichestvu-bryzg-glavnyy-dobytchik-u-nas.html#mc-container 0

«Меня сложно поставить в тупик вопросом, но вот позвонила журналистка, которая заставила призадуматься. Она спросила: каких министров можно считать наиболее эффективными в привлечении в страну иностранных инвестиций? Вот как можно определить наиболее эффективных в деле, которое не движется? Потому что реальные иностранные инвестиции в страну не поступают», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2632240777036179&set=a.1409023429357926&type=3&theater пишет политолог Александр Кочетков, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Рейтинг пловцов среди тех, кто плавает, как грузило? Но если судить по количеству брызг и шума, то на первом месте окажется президент Владимир Зеленский, который из каждой своей поездки привозит «миллиарды инвестиций». На втором, на мой взгляд, министр инфраструктуры Владислав Криклий, который грозится завалить Украину инвестициями на концессиях портов и прочей коммерциализации стратегических предприятий вроде «Укразализницы».
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602240629-kochetkov-chem-na-ulitse-holodnee-tem-v-politike-zharche-zelenskiy.html Кочетков: Чем на улице холоднее, тем в политике жарче. Зеленский в последнее время уже не нервничает. Он уже психует…
И замкнет призовую тройку инвестиционных лузеров, пожалуй, министр финансов Сергей Марченко, который, как и его предшественники, продолжает выдавать за иностранные инвестиции деньги, которые крутятся в пирамиде ОВГЗ, хотя это не инвестиционный, а спекулятивный капитал, пользы стране не приносящий.
Но суть в том, что имитационный подход, исповедуемый нашей властью, оказывается удобным и для журналистов, которые ухитряются разглядеть признаки жизни даже у команды «Летучего голландца», - констатирует Кочетков.
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12.10.2020 16:20 Відповісти
Любимая его Турция,заодно 95 квартал сыграет по отелям,возможно даже на пианино
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12.10.2020 16:21 Відповісти
не...пианино уже не по статусу... на рояле...белом )))
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12.10.2020 16:25 Відповісти
Стыдобища, турки с "нас" офигевают: как можно было такое выбрать???
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12.10.2020 20:15 Відповісти
Устал, бубочка!
Ведь, трудится, аки пчела!
Президентом работает, детей не видит, Ленка злится, а это не хухры-мухры!
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12.10.2020 16:26 Відповісти
Отсюда вопрос: Три газо-нефте-диктаторские страны -- посредине давалка Армения -- ...токо Зели там ещё не хватало -- кому это выгодно?
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12.10.2020 16:30 Відповісти
Не повезло туркам! Думаю, землетрясение у них случится
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12.10.2020 16:45 Відповісти
Знающие люди не поедут в летнюю жару в Турцию.
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12.10.2020 17:12 Відповісти
"Зеленский в конце октября посетит Турцию..."

Будуть обговорювати план як "випердолити" кацапів з Криму?
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12.10.2020 18:24 Відповісти
Квартальный дебил устал нихера не делать, теперь хоть отдохнет в турции
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12.10.2020 19:23 Відповісти
Їде створити ілюзію у піпла, що хоче безпілотники купити?
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12.10.2020 19:30 Відповісти
БПЛА на 1.5 ярда закупит.
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12.10.2020 22:40 Відповісти
Я тепер стурбований через майбутнє Істанбула. Щоб не трапилось чого...
Тим паче https://ua.elenapuzatko.com/koti-v-istanbuli/ Істанбул - місто котиків ...

Зеленський наприкінці жовтня відвідає Туреччину, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6268
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13.10.2020 00:40 Відповісти
Это знаковый и актуальный визит.
Байрактары на деле доказали свою эффективность, быть может что-то выпросит у Эрдогана?
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13.10.2020 00:49 Відповісти
Эрдоган человек совести, помогает возвратить оккупированные территории Азербайджану, показал, что Россия не может вести современной войны. В российской Думе угрожают Турции войной и захватом Стамбула. Россия вечный заклятый враг Украины. Враги наших врагов наши союзники. Сегодня мы вместе с Турцией должны быть заодно в борьбе против России.
Необходимо в это трудное время налаживать взаимоотношения с Турцией, поддерживать друг друга, заключить договор о защите и взаимной поддержке. Поездка президента Украины Зеленского в Турцию действительно знаковый визит и очень важна. Хочется пожелать ему всего наилучшего.
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13.10.2020 09:53 Відповісти
На корпоратив? Чи розкажеш Ердогану як ти злив кацапам українсько-американо-турецьку операцію спецслужб?
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13.10.2020 09:56 Відповісти
 
 