Зеленський наприкінці жовтня відвідає Туреччину, - заступник голови ОП Жовква
Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Офіційний візит до цієї країни заплановано на кінець наступного тижня.
Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Там (у Туреччині. - Ред.) буде багато часу присвячено економіці. Нам врешті-решт треба завершувати переговори щодо зони вільної торгівлі. Важливими є питання і військово-технічного співробітництва між Україною і Туреччиною", - сказав Жовква.
Він зазначив, що заплановано ще один візит Зеленського, над яким ще триває робота, на багатосторонній захід.
"І кілька візитів буде інших іноземних лідерів в Україну до кінця року. Тому нинішня зовнішньополітична інтенсивність президента Зеленського збережеться до кінця року", - додав він.
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Сам же говорил
Онатоль и стрелять это из разных миров.
12.10.2020, 15:01 • 270 • https://uainfo.org/blognews/1602500335-kochetkov-sudya-po-kolichestvu-bryzg-glavnyy-dobytchik-u-nas.html#mc-container 0
«Меня сложно поставить в тупик вопросом, но вот позвонила журналистка, которая заставила призадуматься. Она спросила: каких министров можно считать наиболее эффективными в привлечении в страну иностранных инвестиций? Вот как можно определить наиболее эффективных в деле, которое не движется? Потому что реальные иностранные инвестиции в страну не поступают», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2632240777036179&set=a.1409023429357926&type=3&theater пишет политолог Александр Кочетков, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Рейтинг пловцов среди тех, кто плавает, как грузило? Но если судить по количеству брызг и шума, то на первом месте окажется президент Владимир Зеленский, который из каждой своей поездки привозит «миллиарды инвестиций». На втором, на мой взгляд, министр инфраструктуры Владислав Криклий, который грозится завалить Украину инвестициями на концессиях портов и прочей коммерциализации стратегических предприятий вроде «Укразализницы».
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602240629-kochetkov-chem-na-ulitse-holodnee-tem-v-politike-zharche-zelenskiy.html Кочетков: Чем на улице холоднее, тем в политике жарче. Зеленский в последнее время уже не нервничает. Он уже психует…
И замкнет призовую тройку инвестиционных лузеров, пожалуй, министр финансов Сергей Марченко, который, как и его предшественники, продолжает выдавать за иностранные инвестиции деньги, которые крутятся в пирамиде ОВГЗ, хотя это не инвестиционный, а спекулятивный капитал, пользы стране не приносящий.
Но суть в том, что имитационный подход, исповедуемый нашей властью, оказывается удобным и для журналистов, которые ухитряются разглядеть признаки жизни даже у команды «Летучего голландца», - констатирует Кочетков.
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Ведь, трудится, аки пчела!
Президентом работает, детей не видит, Ленка злится, а это не хухры-мухры!
Будуть обговорювати план як "випердолити" кацапів з Криму?
Тим паче https://ua.elenapuzatko.com/koti-v-istanbuli/ Істанбул - місто котиків ...
Байрактары на деле доказали свою эффективность, быть может что-то выпросит у Эрдогана?
Необходимо в это трудное время налаживать взаимоотношения с Турцией, поддерживать друг друга, заключить договор о защите и взаимной поддержке. Поездка президента Украины Зеленского в Турцию действительно знаковый визит и очень важна. Хочется пожелать ему всего наилучшего.