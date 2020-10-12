Зеленський наприкінці жовтня відвідає Туреччину, - заступник голови ОП Жовква

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Офіційний візит до цієї країни заплановано на кінець наступного тижня.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Там (у Туреччині. - Ред.) буде багато часу присвячено економіці. Нам врешті-решт треба завершувати переговори щодо зони вільної торгівлі. Важливими є питання і військово-технічного співробітництва між Україною і Туреччиною", - сказав Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алієв підтвердив присутність турецьких винищувачів F-16 у Азербайджані

Він зазначив, що заплановано ще один візит Зеленського, над яким ще триває робота, на багатосторонній захід.

"І кілька візитів буде інших іноземних лідерів в Україну до кінця року. Тому нинішня зовнішньополітична інтенсивність президента Зеленського збережеться до кінця року", - додав він.