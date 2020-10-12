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Новости Агрессия России против Украины
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Польша использует председательство в ОБСЕ для поддержки Украины, - Дуда

Польша использует председательство в ОБСЕ для поддержки Украины, - Дуда

Варшава использует период своего председательства в ОБСЕ в 2022 году, чтобы поднять вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом во время совместного брифинга для СМИ с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 октября заявил Президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

"Господин Президент (Зеленский. - Ред.) вспомнил о Польском председательстве в 2025 году (в ЕС. - Ред.), но обращу внимание, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ. И там, я уверяю, что украинское дело, дело суверенитета и границ Украины, будет на повестке дня, и Украина может рассчитывать на польскую поддержку", - подчеркнул Дуда.

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Автор: 

ОБСЕ (4889) Польша (8543) россия (96446) Дуда Анджей (781)


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12.10.2020 17:42 Ответить
Польща використає головування в ОБСЄ для підтримки України, - Дуда - Цензор.НЕТ 1810
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12.10.2020 19:30 Ответить
Дуда вообще приехал почву прощупать. Смотрит все вокруг Украине "помогают", то же думает как помочь, мож трамваи нужны.
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12.10.2020 22:38 Ответить
 
 