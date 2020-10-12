Польща використає головування в ОБСЄ для підтримки України, - Дуда
Варшава використає період свого головування в ОБСЄ у 2022 році, щоб порушити питання суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це під час спільного брифінгу для ЗМІ з Президентом України Володимиром Зеленським 12 жовтня заявив Президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Пан Президент (Зеленський. - Ред.) згадав про Польське головування у 2025 році (в ЄС. – Ред.), але зверну увагу, що в 2022 році Польща головуватиме в ОБСЄ. І там, я запевняю, що українська справа, справа суверенітету і кордонів України, буде на порядку денному, й Україна може розраховувати на польську підтримку", - підкреслив Дуда.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor Lemke #390467
показати весь коментар12.10.2020 17:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
показати весь коментар12.10.2020 19:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрюха Тарчок
показати весь коментар12.10.2020 22:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль