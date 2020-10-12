Польща використає головування в ОБСЄ для підтримки України, - Дуда

Варшава використає період свого головування в ОБСЄ у 2022 році, щоб порушити питання суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це під час спільного брифінгу для ЗМІ з Президентом України Володимиром Зеленським 12 жовтня заявив Президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пан Президент (Зеленський. - Ред.) згадав про Польське головування у 2025 році (в ЄС. – Ред.), але зверну увагу, що в 2022 році Польща головуватиме в ОБСЄ. І там, я запевняю, що українська справа, справа суверенітету і кордонів України, буде на порядку денному, й Україна може розраховувати на польську підтримку", - підкреслив Дуда.

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