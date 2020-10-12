В Киеве COVID-19 болеют 480 школьников и 359 учителей, - Кличко

В Киеве на карантин из-за коронавируса закрыли четыре школы и два детсада.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. К сожалению, растет количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении в общем 502 класса в 188 школах", - сказал Кличко.

Он отметил, что всего в Киеве больных коронавирусом школьников - 480, также болеют 359 педагогов.

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По словам мэра, в детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленых случаев COVID-19 временно закрыли 67 групп в 58 детсадах. Два садика закрыты на карантин.