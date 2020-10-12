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Большинство катастроф 21 века связаны с экстремальными климатическими явлениями, - ООН

Большинство катастроф 21 века связаны с экстремальными климатическими явлениями, - ООН

Большинство катастроф в 21 веке связаны с экстремальными климатическими явлениями. Число неблагоприятных климатических явлений возросло с 3656 до 6681.

Об этом говорится в докладе Управления ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В период с 2000 по 2019 годы зафиксировано 7348 катастроф, которые унесли 1,23 миллиона жизней, причинили около $1,63 трлн экономического ущерба и повлияли на жизни 4,2 миллиарда людей", - говорится в пресс-релизе к докладу.

"Между 1980 и 1999 годом со стихийными бедствиями были связаны 4212 катастроф, в результате которых погибли примерно 1,19 миллиона человек, 3,25 миллиарда людей понесли лишения, а экономический ущерб оценивается в $1,63 триллиона. Разница объясняется увеличением числа климатических бедствий", - отмечается в нем.

Число неблагоприятных климатических явлений возросло с 3656 до 6681, преимущественно происходили наводнения и штормы. Больше всего пострадала Азия, затем американский континент и Африка.

Особенно разрушительными были в 2004, 2008 и 2010 годы, в каждый из них погибли более 200 тысяч человек, а самым смертоносным природным бедствием - цунами в Индийском океане 2004 года. Оно унесло жизни 226400 человек.

13 октября провозглашен ООН Международным днем по снижению риска бедствий.

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Автор: 

климат (164) ООН (4208)


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Топ комментарии
+1
Все и так понимают, что в этом виноваты капитализм, патриархат, евреи и белые супрематисты.
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12.10.2020 16:41 Ответить
+1
Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 декабря 2004 года в 00:58:53 UTC (07:58:53 по местному времени) вызвало цунами, погибло 230 тысяч человек по всему восточному побережью Инд. океана... это каким то образом уничтожило Малайзию.. или Таиланд или Индонезию?... вопрос риторический
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12.10.2020 16:43 Ответить
+1
это просто статистика, она всегда есть, людей на Планете все равно перебор, несмотря ни какие катастрофы и мировые войны, больше населения Земли - будет больше жертв просто, законы физики
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12.10.2020 16:53 Ответить
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Хорошо хоть ни слова об антропогенных факторах.
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12.10.2020 16:37 Ответить
Все и так понимают, что в этом виноваты капитализм, патриархат, евреи и белые супрематисты.
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12.10.2020 16:41 Ответить
Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 декабря 2004 года в 00:58:53 UTC (07:58:53 по местному времени) вызвало цунами, погибло 230 тысяч человек по всему восточному побережью Инд. океана... это каким то образом уничтожило Малайзию.. или Таиланд или Индонезию?... вопрос риторический
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12.10.2020 16:43 Ответить
это просто статистика, она всегда есть, людей на Планете все равно перебор, несмотря ни какие катастрофы и мировые войны, больше населения Земли - будет больше жертв просто, законы физики
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12.10.2020 16:53 Ответить
Африка стоит полупустая. Если б человечество перестало собачиться и занялось полезной деятельностью, то можно было бы сделать континент-сад и переселить туда всех негров планеты.
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12.10.2020 17:27 Ответить
полупустая?.. тем не менее Африка вдвое увеличила свое население и продолжает увеличивать, нарастила уже более миллиарда человек, некоторые страны стали более населенными втрое... (Нигерия)... просто там в Африке далеко не все площади пригодны для жилья, придется природу уничтожать и в Африке тогда, что людей прокормить все больше...
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12.10.2020 17:35 Ответить
Это я ещё приувеличил. Она не заполнена и на процент. Огромные пустующие территории, которые человек просто не умеет приспособить под свои нужды.
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12.10.2020 17:38 Ответить
ну так.. природа дикая буйная, либо пустыни безводные, есть и горы с отравленной для жизни человека средой... пустынями можно заняться, но это только Египту актуально и дорого очень... я не о том вообще, а о том что ООН печется не о том, о чем надо и ноет, занимаясь не тем
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12.10.2020 17:43 Ответить
А, та ООН давно превратилась в озабоченный орган по защите прав пингвинов-геев.
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12.10.2020 17:45 Ответить
Последние выборы президента в Украине тоже связаны с экстремальными климатическими явлениями? Солнышко в макушку напекло?
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12.10.2020 17:25 Ответить
 
 