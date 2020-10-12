Большинство катастроф 21 века связаны с экстремальными климатическими явлениями, - ООН

Большинство катастроф в 21 веке связаны с экстремальными климатическими явлениями. Число неблагоприятных климатических явлений возросло с 3656 до 6681.

Об этом говорится в докладе Управления ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В период с 2000 по 2019 годы зафиксировано 7348 катастроф, которые унесли 1,23 миллиона жизней, причинили около $1,63 трлн экономического ущерба и повлияли на жизни 4,2 миллиарда людей", - говорится в пресс-релизе к докладу.

"Между 1980 и 1999 годом со стихийными бедствиями были связаны 4212 катастроф, в результате которых погибли примерно 1,19 миллиона человек, 3,25 миллиарда людей понесли лишения, а экономический ущерб оценивается в $1,63 триллиона. Разница объясняется увеличением числа климатических бедствий", - отмечается в нем.

Число неблагоприятных климатических явлений возросло с 3656 до 6681, преимущественно происходили наводнения и штормы. Больше всего пострадала Азия, затем американский континент и Африка.

Особенно разрушительными были в 2004, 2008 и 2010 годы, в каждый из них погибли более 200 тысяч человек, а самым смертоносным природным бедствием - цунами в Индийском океане 2004 года. Оно унесло жизни 226400 человек.

13 октября провозглашен ООН Международным днем по снижению риска бедствий.

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