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Новини
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Більшість катастроф у 21 столітті пов'язані з екстремальними кліматичними явищами, - ООН

Більшість катастроф у 21 столітті пов'язані з екстремальними кліматичними явищами, - ООН

Більшість катастроф у 21 столітті пов'язані з екстремальними кліматичними явищами. Число несприятливих кліматичних явищ зросла з 3656 до 6681.

Про це йдеться в доповіді Управління ООН з питань зменшення небезпеки лих, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У період з 2000-го до 2019 року зафіксовано 7 348 катастроф, які забрали 1,23 мільйона життів, завдали майже $1,63 трлн економічного збитку й вплинули на життя 4,2 мільярда людей", - сказано в пресрелізі до доповіді.

"Між 1980-м і 1999 роком зі стихійними лихами були пов'язані 4 212 катастроф, унаслідок яких загинули приблизно 1,19 мільйона осіб, 3,25 мільярда людей зазнали позбавлень, а економічний збиток оцінюється в $1,63 трильйона. Різниця пояснюється збільшенням кількості кліматичних лих", - наголошується в ньому.

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Кількість несприятливих кліматичних явищ зросла з 3 656 до 6 681, переважно відбувалися повені та шторми. Найбільше постраждала Азія, потім американський континент й Африка.

Особливо руйнівними були в 2004-й, 2008-й і 2010 роки, у кожен із них загинули понад 200 тисяч осіб, а найсмертоноснішим природним лихом - цунамі в Індійському океані 2004 року. Воно забрало життя 226 400 осіб.

13 жовтня проголошено ООН Міжнародним днем зі зниження ризику лих.

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Автор: 

клімат (180) ООН (3394)


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Топ коментарі
+1
Все и так понимают, что в этом виноваты капитализм, патриархат, евреи и белые супрематисты.
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12.10.2020 16:41 Відповісти
+1
Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 декабря 2004 года в 00:58:53 UTC (07:58:53 по местному времени) вызвало цунами, погибло 230 тысяч человек по всему восточному побережью Инд. океана... это каким то образом уничтожило Малайзию.. или Таиланд или Индонезию?... вопрос риторический
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12.10.2020 16:43 Відповісти
+1
это просто статистика, она всегда есть, людей на Планете все равно перебор, несмотря ни какие катастрофы и мировые войны, больше населения Земли - будет больше жертв просто, законы физики
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12.10.2020 16:53 Відповісти
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Хорошо хоть ни слова об антропогенных факторах.
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12.10.2020 16:37 Відповісти
Все и так понимают, что в этом виноваты капитализм, патриархат, евреи и белые супрематисты.
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12.10.2020 16:41 Відповісти
Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 декабря 2004 года в 00:58:53 UTC (07:58:53 по местному времени) вызвало цунами, погибло 230 тысяч человек по всему восточному побережью Инд. океана... это каким то образом уничтожило Малайзию.. или Таиланд или Индонезию?... вопрос риторический
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12.10.2020 16:43 Відповісти
это просто статистика, она всегда есть, людей на Планете все равно перебор, несмотря ни какие катастрофы и мировые войны, больше населения Земли - будет больше жертв просто, законы физики
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12.10.2020 16:53 Відповісти
Африка стоит полупустая. Если б человечество перестало собачиться и занялось полезной деятельностью, то можно было бы сделать континент-сад и переселить туда всех негров планеты.
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12.10.2020 17:27 Відповісти
полупустая?.. тем не менее Африка вдвое увеличила свое население и продолжает увеличивать, нарастила уже более миллиарда человек, некоторые страны стали более населенными втрое... (Нигерия)... просто там в Африке далеко не все площади пригодны для жилья, придется природу уничтожать и в Африке тогда, что людей прокормить все больше...
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12.10.2020 17:35 Відповісти
Это я ещё приувеличил. Она не заполнена и на процент. Огромные пустующие территории, которые человек просто не умеет приспособить под свои нужды.
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12.10.2020 17:38 Відповісти
ну так.. природа дикая буйная, либо пустыни безводные, есть и горы с отравленной для жизни человека средой... пустынями можно заняться, но это только Египту актуально и дорого очень... я не о том вообще, а о том что ООН печется не о том, о чем надо и ноет, занимаясь не тем
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12.10.2020 17:43 Відповісти
А, та ООН давно превратилась в озабоченный орган по защите прав пингвинов-геев.
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12.10.2020 17:45 Відповісти
Последние выборы президента в Украине тоже связаны с экстремальными климатическими явлениями? Солнышко в макушку напекло?
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12.10.2020 17:25 Відповісти
 
 