Більшість катастроф у 21 столітті пов'язані з екстремальними кліматичними явищами, - ООН

Більшість катастроф у 21 столітті пов'язані з екстремальними кліматичними явищами. Число несприятливих кліматичних явищ зросла з 3656 до 6681.

Про це йдеться в доповіді Управління ООН з питань зменшення небезпеки лих, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У період з 2000-го до 2019 року зафіксовано 7 348 катастроф, які забрали 1,23 мільйона життів, завдали майже $1,63 трлн економічного збитку й вплинули на життя 4,2 мільярда людей", - сказано в пресрелізі до доповіді.

"Між 1980-м і 1999 роком зі стихійними лихами були пов'язані 4 212 катастроф, унаслідок яких загинули приблизно 1,19 мільйона осіб, 3,25 мільярда людей зазнали позбавлень, а економічний збиток оцінюється в $1,63 трильйона. Різниця пояснюється збільшенням кількості кліматичних лих", - наголошується в ньому.

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Кількість несприятливих кліматичних явищ зросла з 3 656 до 6 681, переважно відбувалися повені та шторми. Найбільше постраждала Азія, потім американський континент й Африка.

Особливо руйнівними були в 2004-й, 2008-й і 2010 роки, у кожен із них загинули понад 200 тисяч осіб, а найсмертоноснішим природним лихом - цунамі в Індійському океані 2004 року. Воно забрало життя 226 400 осіб.

13 жовтня проголошено ООН Міжнародним днем зі зниження ризику лих.

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