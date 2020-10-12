Зеленский заявил об открытии генконсульства Украины во Вроцлаве в 2021 году
Президент Владимир Зеленский сообщил о решении открыть генеральное консульство Украины в польском городе Вроцлав в 2021 году.
Об этом сказал Зеленский во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой в 12 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина стремится обеспечить своим гражданам надлежащую консульскую опеку, в частности, украинцам, которые пребывают именно в Республике Польша. А поэтому я принял решение об открытии нового генерального консульства в городе Вроцлав", - сказал Зеленский.
Зеленский ожидает, что генконсульство Украины во Вроцлаве заработает уже в 2021 году.
Топ комментарии
+2 ptn hlo #451489
показать весь комментарий12.10.2020 16:58 Ответить Ссылка
+2 Stravinski Stravinski
показать весь комментарий12.10.2020 18:01 Ответить Ссылка
+2 Stravinski Stravinski
показать весь комментарий12.10.2020 21:15 Ответить Ссылка
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Вот чего Украине не хватало до полного счастья? Остановить падение ВВП? Нет! Разрулить проблему с ростом заболеваемости? Ерунда. Армия, Донбасс, Крыматорий? К чёрту.
Главная проблема - отсутствие консульства во Вроцлаве! И она решена! Ура товарищи!