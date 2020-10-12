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Зеленский заявил об открытии генконсульства Украины во Вроцлаве в 2021 году

Зеленский заявил об открытии генконсульства Украины во Вроцлаве в 2021 году

Президент Владимир Зеленский сообщил о решении открыть генеральное консульство Украины в польском городе Вроцлав в 2021 году.

Об этом сказал Зеленский во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой в 12 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина стремится обеспечить своим гражданам надлежащую консульскую опеку, в частности, украинцам, которые пребывают именно в Республике Польша. А поэтому я принял решение об открытии нового генерального консульства в городе Вроцлав", - сказал Зеленский.

Зеленский ожидает, что генконсульство Украины во Вроцлаве заработает уже в 2021 году.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Польша (8543) Дуда Анджей (781)


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Топ комментарии
+2
Сьомий президент іде на поправку. Стан поліпшився!
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12.10.2020 16:58 Ответить
+2
На самом деле это надо было сделать гораздо раньше. И именно во Вроцлаве.
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12.10.2020 18:01 Ответить
+2
каждый третий
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12.10.2020 21:15 Ответить
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Сьомий президент іде на поправку. Стан поліпшився!
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12.10.2020 16:58 Ответить
Многая літа !!!!!
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12.10.2020 20:28 Ответить
Вах маладец.

Вот чего Украине не хватало до полного счастья? Остановить падение ВВП? Нет! Разрулить проблему с ростом заболеваемости? Ерунда. Армия, Донбасс, Крыматорий? К чёрту.
Главная проблема - отсутствие консульства во Вроцлаве! И она решена! Ура товарищи!
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12.10.2020 17:31 Ответить
На самом деле это надо было сделать гораздо раньше. И именно во Вроцлаве.
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12.10.2020 18:01 Ответить
операция "Висла" ???
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12.10.2020 20:48 Ответить
лет 30-40 тому, в кнайпах украинские песни пели диды....
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12.10.2020 20:49 Ответить
каждый третий
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12.10.2020 21:15 Ответить
Там реально українців повно.Сам 5 років прожив,ще в кінці 90.Вроцлав це польський Париж,шикарне місто.
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12.10.2020 21:56 Ответить
Примерно 60 тыс. украинцев проживает во Вроцлаве и окрестностях.
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13.10.2020 00:28 Ответить
Я був 2 роки тому,то мені здаєтся що кожен 4 там українець як мінімум!
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13.10.2020 09:54 Ответить
 
 