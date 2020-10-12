Зеленский заявил об открытии генконсульства Украины во Вроцлаве в 2021 году

Президент Владимир Зеленский сообщил о решении открыть генеральное консульство Украины в польском городе Вроцлав в 2021 году.

Об этом сказал Зеленский во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой в 12 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина стремится обеспечить своим гражданам надлежащую консульскую опеку, в частности, украинцам, которые пребывают именно в Республике Польша. А поэтому я принял решение об открытии нового генерального консульства в городе Вроцлав", - сказал Зеленский.

Зеленский ожидает, что генконсульство Украины во Вроцлаве заработает уже в 2021 году.

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