Зеленський заявив про відкриття генконсульства України у Вроцлаві у 2021 році

Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення відкрити генеральне консульство України в польському місті Вроцлав у 2021 році.

Про це сказав Зеленський під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою 12 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна прагне забезпечити своїм громадянам належну консульську опіку, зокрема, українцям, які перебувають саме в Республіці Польща. А тому я прийняв рішення про відкриття нового генерального консульства у місті Вроцлав", - сказав Зеленський.

Зеленський очікує, що генконсульство України у Вроцлаві запрацює вже в 2021 році.

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