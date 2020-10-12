Зеленський заявив про відкриття генконсульства України у Вроцлаві у 2021 році
Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення відкрити генеральне консульство України в польському місті Вроцлав у 2021 році.
Про це сказав Зеленський під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою 12 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна прагне забезпечити своїм громадянам належну консульську опіку, зокрема, українцям, які перебувають саме в Республіці Польща. А тому я прийняв рішення про відкриття нового генерального консульства у місті Вроцлав", - сказав Зеленський.
Зеленський очікує, що генконсульство України у Вроцлаві запрацює вже в 2021 році.
Топ коментарі
+2 ptn hlo #451489
показати весь коментар12.10.2020 16:58 Відповісти Посилання
+2 Stravinski Stravinski
показати весь коментар12.10.2020 18:01 Відповісти Посилання
+2 Stravinski Stravinski
показати весь коментар12.10.2020 21:15 Відповісти Посилання
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Вот чего Украине не хватало до полного счастья? Остановить падение ВВП? Нет! Разрулить проблему с ростом заболеваемости? Ерунда. Армия, Донбасс, Крыматорий? К чёрту.
Главная проблема - отсутствие консульства во Вроцлаве! И она решена! Ура товарищи!