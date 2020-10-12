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Зеленський заявив про відкриття генконсульства України у Вроцлаві у 2021 році

Зеленський заявив про відкриття генконсульства України у Вроцлаві у 2021 році

Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення відкрити генеральне консульство України в польському місті Вроцлав у 2021 році.

Про це сказав Зеленський під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою 12 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна прагне забезпечити своїм громадянам належну консульську опіку, зокрема, українцям, які перебувають саме в Республіці Польща. А тому я прийняв рішення про відкриття нового генерального консульства у місті Вроцлав", - сказав Зеленський.

Зеленський очікує, що генконсульство України у Вроцлаві запрацює вже в 2021 році.

Читайте також: Оприлюднено повний текст спільної заяви Зеленського і Дуди: Посилення співпраці, захист прав нацменшин і розвиток ініціативи "Тримор’я"

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Польща (8666) Дуда Анджей (797)


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Топ коментарі
+2
Сьомий президент іде на поправку. Стан поліпшився!
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12.10.2020 16:58 Відповісти
+2
На самом деле это надо было сделать гораздо раньше. И именно во Вроцлаве.
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12.10.2020 18:01 Відповісти
+2
каждый третий
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12.10.2020 21:15 Відповісти
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Сьомий президент іде на поправку. Стан поліпшився!
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12.10.2020 16:58 Відповісти
Многая літа !!!!!
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12.10.2020 20:28 Відповісти
Вах маладец.

Вот чего Украине не хватало до полного счастья? Остановить падение ВВП? Нет! Разрулить проблему с ростом заболеваемости? Ерунда. Армия, Донбасс, Крыматорий? К чёрту.
Главная проблема - отсутствие консульства во Вроцлаве! И она решена! Ура товарищи!
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12.10.2020 17:31 Відповісти
На самом деле это надо было сделать гораздо раньше. И именно во Вроцлаве.
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12.10.2020 18:01 Відповісти
операция "Висла" ???
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12.10.2020 20:48 Відповісти
лет 30-40 тому, в кнайпах украинские песни пели диды....
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12.10.2020 20:49 Відповісти
каждый третий
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12.10.2020 21:15 Відповісти
Там реально українців повно.Сам 5 років прожив,ще в кінці 90.Вроцлав це польський Париж,шикарне місто.
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12.10.2020 21:56 Відповісти
Примерно 60 тыс. украинцев проживает во Вроцлаве и окрестностях.
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13.10.2020 00:28 Відповісти
Я був 2 роки тому,то мені здаєтся що кожен 4 там українець як мінімум!
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13.10.2020 09:54 Відповісти
 
 