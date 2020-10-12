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Зеленский подписал законодательные изменения в Бюджетный кодекс, утверждающие независимость местных бюджетов

Зеленский подписал законодательные изменения в Бюджетный кодекс, утверждающие независимость местных бюджетов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который унифицирует определения термина "бюджеты местного самоуправления".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон предусматривает разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных громад; установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных громад в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных громад; установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных громад в бюджетном обеспечении.

"Необходимость соответствующих изменений в Бюджетный кодекс обусловлена тем, что 16 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных громад", а 17 июля парламент принял постановление "Об образовании и ликвидации районов". Новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней нуждалось соответствующих изменений правовых основ функционирования бюджетной системы Украины", - говорится в сообщении.

Верховная Рада приняла этот закон 17 сентября 2020г.

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Автор: 

децентрализация (582) местные бюджеты (38)


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Топ комментарии
+3
Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які стверджують незалежність місцевих бюджетів - Цензор.НЕТ 3888
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12.10.2020 21:25 Ответить
+3
"Независимость" ГПУ уже была, "независимость" ГБР уже была, "независимость" НБУ тоже была и т.д. Теперь вот настала полная "независимость" местных бюджетов.
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12.10.2020 21:37 Ответить
+2
Шановні дописувачі, не чіпайте кента бізнес партнерів Коломойського -Медведчука. Все одно прийдеться терпіти "народного обранця" до кінця каденції.
В Україні на посаді Президента - вчорашній актор-комік, який називав свою країну самими принизливими виразами. В реальності колишнє реаліті-шоу він сприймає як реальність. Він ніколи не здасть своїх ставлеників-соратників- зрадників у вищих ешелонах власного офісу, бо його наставники олігархи- кукловоди є бізнес-партнерами багатьох зрадників України. Не дивно, що саме з офісу Президента ворогу (РФ) передана цілком таємна інформація про проведення спецоперації контррозвідки МО та СБУ по вагнерівцях.
Поясню з точки зору кримінального права: кожен депутат Верховної Ради - носій державної таємниці, отримав відповідний доступ від СБУ. У роки 6-ти літньої війни з Російською Федерацією зустріч депутата ВР України з представником ворожої держави, навіть не з агентом чи офіцером ФСБ, а із самим головнокомандуючим військ ворожої держави РФ чи Московії- це зрада України апріорі- особливо тяжкий злочин проти національної безпеки держави (ст.111 Кримінального кодексу України), навіть, коли вони як куми зустрілись попити чаю, а не для передачі таємної інформації чи обговорити інші плани, будучи не уповноваженим Президентом України на ведення переговорів в рамках конкретних затверджених директив. Картинка з ворогом про вакцину- це для лохторату ніби-то про турботу за народ, якого юда сто раз продав (як не за 33 срібняки, то за бізнесові приференції, дозволи на торгівлю скрапленим газом і т.д.)
Після повернення з Москви на кордоні України цей "діяч" ( діячі) повинен був взятий під варту з вилученням закордонного паспорту і позбавлений можливості щонайменше на 5-років (після позбавлення доступу до режиму таємності) і можливого дострокового звільнення із місць позбавлення волі, виїжджати за межі держави як носій таємної інформації.
Біда України в тому, що у нас немає Президента країни, а є особа яка "нікому нічего не должна" і йому на все "какая разница". Не зрозуміло хто насправді президент України Медведчук чи Зеленський, де юре ніби Зеленський В.О., а де-факто рулить кум Путіна з братією ОПЗЖ та бізнес партнерами.
Тому найперше і досить болюче питання до самого Зеленського В.О., а чи довго йому кум П. дозволить ще покерувати ? Тому, прошу, не засмучуйте завчасно нашого Гаранта, йому і так важко, кругом і так біда, кругом всі крадуть, соратники -аферисти, економічна розруха, криза, а ще й коронавірус, а тут ще й Медведчук із своїм кумом та вакциною хоче сісти на державні мільярдні потоки фінансування . Що ж робити тепер Зеленському В.О., ВІН про всю країну мусить дбати, якщо не про тих 73%, то хоча б про останніх 3%, найбільш вірних, які ще на чудо надіються, а чудес у світі не буває, тільки в казках, кіно «Слуга народу» і кварталі 95.

...
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12.10.2020 21:25 Ответить
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Ой вєй, біда...
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12.10.2020 21:20 Ответить
Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які стверджують незалежність місцевих бюджетів - Цензор.НЕТ 1289
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12.10.2020 21:38 Ответить
Шановні дописувачі, не чіпайте кента бізнес партнерів Коломойського -Медведчука. Все одно прийдеться терпіти "народного обранця" до кінця каденції.
В Україні на посаді Президента - вчорашній актор-комік, який називав свою країну самими принизливими виразами. В реальності колишнє реаліті-шоу він сприймає як реальність. Він ніколи не здасть своїх ставлеників-соратників- зрадників у вищих ешелонах власного офісу, бо його наставники олігархи- кукловоди є бізнес-партнерами багатьох зрадників України. Не дивно, що саме з офісу Президента ворогу (РФ) передана цілком таємна інформація про проведення спецоперації контррозвідки МО та СБУ по вагнерівцях.
Поясню з точки зору кримінального права: кожен депутат Верховної Ради - носій державної таємниці, отримав відповідний доступ від СБУ. У роки 6-ти літньої війни з Російською Федерацією зустріч депутата ВР України з представником ворожої держави, навіть не з агентом чи офіцером ФСБ, а із самим головнокомандуючим військ ворожої держави РФ чи Московії- це зрада України апріорі- особливо тяжкий злочин проти національної безпеки держави (ст.111 Кримінального кодексу України), навіть, коли вони як куми зустрілись попити чаю, а не для передачі таємної інформації чи обговорити інші плани, будучи не уповноваженим Президентом України на ведення переговорів в рамках конкретних затверджених директив. Картинка з ворогом про вакцину- це для лохторату ніби-то про турботу за народ, якого юда сто раз продав (як не за 33 срібняки, то за бізнесові приференції, дозволи на торгівлю скрапленим газом і т.д.)
Після повернення з Москви на кордоні України цей "діяч" ( діячі) повинен був взятий під варту з вилученням закордонного паспорту і позбавлений можливості щонайменше на 5-років (після позбавлення доступу до режиму таємності) і можливого дострокового звільнення із місць позбавлення волі, виїжджати за межі держави як носій таємної інформації.
Біда України в тому, що у нас немає Президента країни, а є особа яка "нікому нічего не должна" і йому на все "какая разница". Не зрозуміло хто насправді президент України Медведчук чи Зеленський, де юре ніби Зеленський В.О., а де-факто рулить кум Путіна з братією ОПЗЖ та бізнес партнерами.
Тому найперше і досить болюче питання до самого Зеленського В.О., а чи довго йому кум П. дозволить ще покерувати ? Тому, прошу, не засмучуйте завчасно нашого Гаранта, йому і так важко, кругом і так біда, кругом всі крадуть, соратники -аферисти, економічна розруха, криза, а ще й коронавірус, а тут ще й Медведчук із своїм кумом та вакциною хоче сісти на державні мільярдні потоки фінансування . Що ж робити тепер Зеленському В.О., ВІН про всю країну мусить дбати, якщо не про тих 73%, то хоча б про останніх 3%, найбільш вірних, які ще на чудо надіються, а чудес у світі не буває, тільки в казках, кіно «Слуга народу» і кварталі 95.

...
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12.10.2020 21:25 Ответить
Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які стверджують незалежність місцевих бюджетів - Цензор.НЕТ 3888
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12.10.2020 21:25 Ответить
Журналисты BBC а кто они такие?Наш Печерский суд не то что ЗЕ оправдает но даже присудит выплачивать компенсацию Гитлеру и всей фашистской Гемании.
А Вы ссылаетесь на каких-то журналюг.
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12.10.2020 22:28 Ответить
Не, ***** -- патриоты -- я вам Зелю по гроб жизни не прощу! -- ватники ужаснутся! *)
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12.10.2020 21:27 Ответить
Или сносить зелёное болото, или оно снесёт Украину.
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12.10.2020 21:30 Ответить
...уже...
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12.10.2020 21:33 Ответить
Це тобі так не сподобався даний закон? Чи так сказали тобі? Гони пургу на того, хто пороха скинув.
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13.10.2020 05:25 Ответить
от вже руськомовні порохоботи підтягнулися кидатись лайном у зелебобиків...
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12.10.2020 21:35 Ответить
"Независимость" ГПУ уже была, "независимость" ГБР уже была, "независимость" НБУ тоже была и т.д. Теперь вот настала полная "независимость" местных бюджетов.
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12.10.2020 21:37 Ответить
забули про НАБУ та САП і суддів
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12.10.2020 21:47 Ответить
Замахался все перечислять. ,... " и т.д."
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12.10.2020 22:04 Ответить
Я себе не представляю кандидатуру следующего Президента Украины! -- ...так её и нету у вас...
А я думал, ещё три года тому назад: Напашусь на Германию, куплю хатку во Львове -- заберу своих Девок с Беларуси -- и буду жить поживать, сало з медом жувать...
Спасибки вам -- всралися -- одномоментно всім гуртом...
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12.10.2020 21:38 Ответить
їдь до рашки підарашки
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12.10.2020 21:44 Ответить
...та я и там был -- где ты небыл... ...но, может ты меня просветишь -- по фактам своей жизни, под чуждым флагом? *)
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12.10.2020 21:48 Ответить
от і бовдур, а такий тобі подобається? не знаєш що таке проксі?
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12.10.2020 21:50 Ответить
-- за каждым прокси -- живой человек! ...хоть и дурак...*)
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12.10.2020 21:52 Ответить
"сам дурак" як кажуть жителі хрюкляндії
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12.10.2020 21:55 Ответить
-- сам обозвался... -- есть надежда... *)
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12.10.2020 22:32 Ответить
теперь в беларуси грядут такие перемены, шо и забирать не нужно
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12.10.2020 21:46 Ответить
а просто треба буде бігти
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12.10.2020 21:48 Ответить
-- и не говори... ...хоть самому сдавайся тудой...*)
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12.10.2020 21:50 Ответить
я не жартую
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12.10.2020 21:52 Ответить
...у меня тоже иногда -- шутка юмора боится...*)
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12.10.2020 21:54 Ответить
ой хлопці-білоруси, душа болить за вас і ваше найближнє майбутнє
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12.10.2020 21:57 Ответить
-- самая бухающая страна в Европе... ...у тебя ещё болит? *)
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12.10.2020 22:02 Ответить
ми теж у 2013 році ніяк не думали, що буде війна з ***********, і так само майже всі розмовляли хрюцькой мовой, ...то болить
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12.10.2020 22:06 Ответить
-- просто нужно перестать болеть...*)
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12.10.2020 22:11 Ответить
...рожевим маренням
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12.10.2020 22:13 Ответить
-- филь шпасс дабай...*)
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12.10.2020 22:21 Ответить
И о наших соседях... Бедным жителям Мордовии раздадут смартфоны бесплатно - газета "Мордовская Боярка"
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12.10.2020 21:42 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский подписал законодательные изменения в Бюджетный кодекс, утверждающие независимость местных бюджетов......"
Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які стверджують незалежність місцевих бюджетів - Цензор.НЕТ 4890
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12.10.2020 22:27 Ответить
 
 