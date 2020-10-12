Зеленский подписал законодательные изменения в Бюджетный кодекс, утверждающие независимость местных бюджетов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который унифицирует определения термина "бюджеты местного самоуправления".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон предусматривает разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных громад; установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных громад в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных громад; установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных громад в бюджетном обеспечении.

"Необходимость соответствующих изменений в Бюджетный кодекс обусловлена тем, что 16 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных громад", а 17 июля парламент принял постановление "Об образовании и ликвидации районов". Новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней нуждалось соответствующих изменений правовых основ функционирования бюджетной системы Украины", - говорится в сообщении.

Верховная Рада приняла этот закон 17 сентября 2020г.

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