Зеленский подписал законодательные изменения в Бюджетный кодекс, утверждающие независимость местных бюджетов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который унифицирует определения термина "бюджеты местного самоуправления".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.
Закон предусматривает разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных громад; установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных громад в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных громад; установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных громад в бюджетном обеспечении.
"Необходимость соответствующих изменений в Бюджетный кодекс обусловлена тем, что 16 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных громад", а 17 июля парламент принял постановление "Об образовании и ликвидации районов". Новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней нуждалось соответствующих изменений правовых основ функционирования бюджетной системы Украины", - говорится в сообщении.
Верховная Рада приняла этот закон 17 сентября 2020г.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Україні на посаді Президента - вчорашній актор-комік, який називав свою країну самими принизливими виразами. В реальності колишнє реаліті-шоу він сприймає як реальність. Він ніколи не здасть своїх ставлеників-соратників- зрадників у вищих ешелонах власного офісу, бо його наставники олігархи- кукловоди є бізнес-партнерами багатьох зрадників України. Не дивно, що саме з офісу Президента ворогу (РФ) передана цілком таємна інформація про проведення спецоперації контррозвідки МО та СБУ по вагнерівцях.
Поясню з точки зору кримінального права: кожен депутат Верховної Ради - носій державної таємниці, отримав відповідний доступ від СБУ. У роки 6-ти літньої війни з Російською Федерацією зустріч депутата ВР України з представником ворожої держави, навіть не з агентом чи офіцером ФСБ, а із самим головнокомандуючим військ ворожої держави РФ чи Московії- це зрада України апріорі- особливо тяжкий злочин проти національної безпеки держави (ст.111 Кримінального кодексу України), навіть, коли вони як куми зустрілись попити чаю, а не для передачі таємної інформації чи обговорити інші плани, будучи не уповноваженим Президентом України на ведення переговорів в рамках конкретних затверджених директив. Картинка з ворогом про вакцину- це для лохторату ніби-то про турботу за народ, якого юда сто раз продав (як не за 33 срібняки, то за бізнесові приференції, дозволи на торгівлю скрапленим газом і т.д.)
Після повернення з Москви на кордоні України цей "діяч" ( діячі) повинен був взятий під варту з вилученням закордонного паспорту і позбавлений можливості щонайменше на 5-років (після позбавлення доступу до режиму таємності) і можливого дострокового звільнення із місць позбавлення волі, виїжджати за межі держави як носій таємної інформації.
Біда України в тому, що у нас немає Президента країни, а є особа яка "нікому нічего не должна" і йому на все "какая разница". Не зрозуміло хто насправді президент України Медведчук чи Зеленський, де юре ніби Зеленський В.О., а де-факто рулить кум Путіна з братією ОПЗЖ та бізнес партнерами.
Тому найперше і досить болюче питання до самого Зеленського В.О., а чи довго йому кум П. дозволить ще покерувати ? Тому, прошу, не засмучуйте завчасно нашого Гаранта, йому і так важко, кругом і так біда, кругом всі крадуть, соратники -аферисти, економічна розруха, криза, а ще й коронавірус, а тут ще й Медведчук із своїм кумом та вакциною хоче сісти на державні мільярдні потоки фінансування . Що ж робити тепер Зеленському В.О., ВІН про всю країну мусить дбати, якщо не про тих 73%, то хоча б про останніх 3%, найбільш вірних, які ще на чудо надіються, а чудес у світі не буває, тільки в казках, кіно «Слуга народу» і кварталі 95.
...
А Вы ссылаетесь на каких-то журналюг.
А я думал, ещё три года тому назад: Напашусь на Германию, куплю хатку во Львове -- заберу своих Девок с Беларуси -- и буду жить поживать, сало з медом жувать...
Спасибки вам -- всралися -- одномоментно всім гуртом...