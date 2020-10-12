Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які затверджують незалежність місцевих бюджетів
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який уніфікує визначення терміна "бюджети місцевого самоврядування".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
Закон передбачає розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад; встановлення складу доходів і видатків бюджетів територіальних громад в обсягах, закріплених за бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад; встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні.
"Необхідність відповідних змін до Бюджетного кодексу зумовлена тим, що 16 квітня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад", а 17 липня Парламент ухвалив Постанову "Про утворення та ліквідацію районів". Новий адміністративно-територіальний устрій базового та районного рівнів потребував відповідних змін правових засад функціонування бюджетної системи України", - говориться в повідомленні.
Верховна Рада ухвалила цей закон 17 вересня 2020 року.
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В Україні на посаді Президента - вчорашній актор-комік, який називав свою країну самими принизливими виразами. В реальності колишнє реаліті-шоу він сприймає як реальність. Він ніколи не здасть своїх ставлеників-соратників- зрадників у вищих ешелонах власного офісу, бо його наставники олігархи- кукловоди є бізнес-партнерами багатьох зрадників України. Не дивно, що саме з офісу Президента ворогу (РФ) передана цілком таємна інформація про проведення спецоперації контррозвідки МО та СБУ по вагнерівцях.
Поясню з точки зору кримінального права: кожен депутат Верховної Ради - носій державної таємниці, отримав відповідний доступ від СБУ. У роки 6-ти літньої війни з Російською Федерацією зустріч депутата ВР України з представником ворожої держави, навіть не з агентом чи офіцером ФСБ, а із самим головнокомандуючим військ ворожої держави РФ чи Московії- це зрада України апріорі- особливо тяжкий злочин проти національної безпеки держави (ст.111 Кримінального кодексу України), навіть, коли вони як куми зустрілись попити чаю, а не для передачі таємної інформації чи обговорити інші плани, будучи не уповноваженим Президентом України на ведення переговорів в рамках конкретних затверджених директив. Картинка з ворогом про вакцину- це для лохторату ніби-то про турботу за народ, якого юда сто раз продав (як не за 33 срібняки, то за бізнесові приференції, дозволи на торгівлю скрапленим газом і т.д.)
Після повернення з Москви на кордоні України цей "діяч" ( діячі) повинен був взятий під варту з вилученням закордонного паспорту і позбавлений можливості щонайменше на 5-років (після позбавлення доступу до режиму таємності) і можливого дострокового звільнення із місць позбавлення волі, виїжджати за межі держави як носій таємної інформації.
Біда України в тому, що у нас немає Президента країни, а є особа яка "нікому нічего не должна" і йому на все "какая разница". Не зрозуміло хто насправді президент України Медведчук чи Зеленський, де юре ніби Зеленський В.О., а де-факто рулить кум Путіна з братією ОПЗЖ та бізнес партнерами.
Тому найперше і досить болюче питання до самого Зеленського В.О., а чи довго йому кум П. дозволить ще покерувати ? Тому, прошу, не засмучуйте завчасно нашого Гаранта, йому і так важко, кругом і так біда, кругом всі крадуть, соратники -аферисти, економічна розруха, криза, а ще й коронавірус, а тут ще й Медведчук із своїм кумом та вакциною хоче сісти на державні мільярдні потоки фінансування . Що ж робити тепер Зеленському В.О., ВІН про всю країну мусить дбати, якщо не про тих 73%, то хоча б про останніх 3%, найбільш вірних, які ще на чудо надіються, а чудес у світі не буває, тільки в казках, кіно «Слуга народу» і кварталі 95.
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А Вы ссылаетесь на каких-то журналюг.
А я думал, ещё три года тому назад: Напашусь на Германию, куплю хатку во Львове -- заберу своих Девок с Беларуси -- и буду жить поживать, сало з медом жувать...
Спасибки вам -- всралися -- одномоментно всім гуртом...