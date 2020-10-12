Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які затверджують незалежність місцевих бюджетів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який уніфікує визначення терміна "бюджети місцевого самоврядування".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Закон передбачає розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад; встановлення складу доходів і видатків бюджетів територіальних громад в обсягах, закріплених за бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад; встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні.

"Необхідність відповідних змін до Бюджетного кодексу зумовлена тим, що 16 квітня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад", а 17 липня Парламент ухвалив Постанову "Про утворення та ліквідацію районів". Новий адміністративно-територіальний устрій базового та районного рівнів потребував відповідних змін правових засад функціонування бюджетної системи України", - говориться в повідомленні.

Верховна Рада ухвалила цей закон 17 вересня 2020 року.

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