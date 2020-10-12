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Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які затверджують незалежність місцевих бюджетів

Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які затверджують незалежність місцевих бюджетів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який уніфікує визначення терміна "бюджети місцевого самоврядування".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Закон передбачає розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад; встановлення складу доходів і видатків бюджетів територіальних громад в обсягах, закріплених за бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад; встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні.

"Необхідність відповідних змін до Бюджетного кодексу зумовлена тим, що 16 квітня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад", а 17 липня Парламент ухвалив Постанову "Про утворення та ліквідацію районів". Новий адміністративно-територіальний устрій базового та районного рівнів потребував відповідних змін правових засад функціонування бюджетної системи України", - говориться в повідомленні.

Верховна Рада ухвалила цей закон 17 вересня 2020 року.

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Автор: 

децентралізація (454) місцеві бюджети (291)


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Топ коментарі
+3
Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які стверджують незалежність місцевих бюджетів - Цензор.НЕТ 3888
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12.10.2020 21:25 Відповісти
+3
"Независимость" ГПУ уже была, "независимость" ГБР уже была, "независимость" НБУ тоже была и т.д. Теперь вот настала полная "независимость" местных бюджетов.
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12.10.2020 21:37 Відповісти
+2
Шановні дописувачі, не чіпайте кента бізнес партнерів Коломойського -Медведчука. Все одно прийдеться терпіти "народного обранця" до кінця каденції.
В Україні на посаді Президента - вчорашній актор-комік, який називав свою країну самими принизливими виразами. В реальності колишнє реаліті-шоу він сприймає як реальність. Він ніколи не здасть своїх ставлеників-соратників- зрадників у вищих ешелонах власного офісу, бо його наставники олігархи- кукловоди є бізнес-партнерами багатьох зрадників України. Не дивно, що саме з офісу Президента ворогу (РФ) передана цілком таємна інформація про проведення спецоперації контррозвідки МО та СБУ по вагнерівцях.
Поясню з точки зору кримінального права: кожен депутат Верховної Ради - носій державної таємниці, отримав відповідний доступ від СБУ. У роки 6-ти літньої війни з Російською Федерацією зустріч депутата ВР України з представником ворожої держави, навіть не з агентом чи офіцером ФСБ, а із самим головнокомандуючим військ ворожої держави РФ чи Московії- це зрада України апріорі- особливо тяжкий злочин проти національної безпеки держави (ст.111 Кримінального кодексу України), навіть, коли вони як куми зустрілись попити чаю, а не для передачі таємної інформації чи обговорити інші плани, будучи не уповноваженим Президентом України на ведення переговорів в рамках конкретних затверджених директив. Картинка з ворогом про вакцину- це для лохторату ніби-то про турботу за народ, якого юда сто раз продав (як не за 33 срібняки, то за бізнесові приференції, дозволи на торгівлю скрапленим газом і т.д.)
Після повернення з Москви на кордоні України цей "діяч" ( діячі) повинен був взятий під варту з вилученням закордонного паспорту і позбавлений можливості щонайменше на 5-років (після позбавлення доступу до режиму таємності) і можливого дострокового звільнення із місць позбавлення волі, виїжджати за межі держави як носій таємної інформації.
Біда України в тому, що у нас немає Президента країни, а є особа яка "нікому нічего не должна" і йому на все "какая разница". Не зрозуміло хто насправді президент України Медведчук чи Зеленський, де юре ніби Зеленський В.О., а де-факто рулить кум Путіна з братією ОПЗЖ та бізнес партнерами.
Тому найперше і досить болюче питання до самого Зеленського В.О., а чи довго йому кум П. дозволить ще покерувати ? Тому, прошу, не засмучуйте завчасно нашого Гаранта, йому і так важко, кругом і так біда, кругом всі крадуть, соратники -аферисти, економічна розруха, криза, а ще й коронавірус, а тут ще й Медведчук із своїм кумом та вакциною хоче сісти на державні мільярдні потоки фінансування . Що ж робити тепер Зеленському В.О., ВІН про всю країну мусить дбати, якщо не про тих 73%, то хоча б про останніх 3%, найбільш вірних, які ще на чудо надіються, а чудес у світі не буває, тільки в казках, кіно «Слуга народу» і кварталі 95.

...
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12.10.2020 21:25 Відповісти
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Ой вєй, біда...
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12.10.2020 21:20 Відповісти
Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які стверджують незалежність місцевих бюджетів - Цензор.НЕТ 1289
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12.10.2020 21:38 Відповісти
Шановні дописувачі, не чіпайте кента бізнес партнерів Коломойського -Медведчука. Все одно прийдеться терпіти "народного обранця" до кінця каденції.
В Україні на посаді Президента - вчорашній актор-комік, який називав свою країну самими принизливими виразами. В реальності колишнє реаліті-шоу він сприймає як реальність. Він ніколи не здасть своїх ставлеників-соратників- зрадників у вищих ешелонах власного офісу, бо його наставники олігархи- кукловоди є бізнес-партнерами багатьох зрадників України. Не дивно, що саме з офісу Президента ворогу (РФ) передана цілком таємна інформація про проведення спецоперації контррозвідки МО та СБУ по вагнерівцях.
Поясню з точки зору кримінального права: кожен депутат Верховної Ради - носій державної таємниці, отримав відповідний доступ від СБУ. У роки 6-ти літньої війни з Російською Федерацією зустріч депутата ВР України з представником ворожої держави, навіть не з агентом чи офіцером ФСБ, а із самим головнокомандуючим військ ворожої держави РФ чи Московії- це зрада України апріорі- особливо тяжкий злочин проти національної безпеки держави (ст.111 Кримінального кодексу України), навіть, коли вони як куми зустрілись попити чаю, а не для передачі таємної інформації чи обговорити інші плани, будучи не уповноваженим Президентом України на ведення переговорів в рамках конкретних затверджених директив. Картинка з ворогом про вакцину- це для лохторату ніби-то про турботу за народ, якого юда сто раз продав (як не за 33 срібняки, то за бізнесові приференції, дозволи на торгівлю скрапленим газом і т.д.)
Після повернення з Москви на кордоні України цей "діяч" ( діячі) повинен був взятий під варту з вилученням закордонного паспорту і позбавлений можливості щонайменше на 5-років (після позбавлення доступу до режиму таємності) і можливого дострокового звільнення із місць позбавлення волі, виїжджати за межі держави як носій таємної інформації.
Біда України в тому, що у нас немає Президента країни, а є особа яка "нікому нічего не должна" і йому на все "какая разница". Не зрозуміло хто насправді президент України Медведчук чи Зеленський, де юре ніби Зеленський В.О., а де-факто рулить кум Путіна з братією ОПЗЖ та бізнес партнерами.
Тому найперше і досить болюче питання до самого Зеленського В.О., а чи довго йому кум П. дозволить ще покерувати ? Тому, прошу, не засмучуйте завчасно нашого Гаранта, йому і так важко, кругом і так біда, кругом всі крадуть, соратники -аферисти, економічна розруха, криза, а ще й коронавірус, а тут ще й Медведчук із своїм кумом та вакциною хоче сісти на державні мільярдні потоки фінансування . Що ж робити тепер Зеленському В.О., ВІН про всю країну мусить дбати, якщо не про тих 73%, то хоча б про останніх 3%, найбільш вірних, які ще на чудо надіються, а чудес у світі не буває, тільки в казках, кіно «Слуга народу» і кварталі 95.

...
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12.10.2020 21:25 Відповісти
Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які стверджують незалежність місцевих бюджетів - Цензор.НЕТ 3888
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12.10.2020 21:25 Відповісти
Журналисты BBC а кто они такие?Наш Печерский суд не то что ЗЕ оправдает но даже присудит выплачивать компенсацию Гитлеру и всей фашистской Гемании.
А Вы ссылаетесь на каких-то журналюг.
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12.10.2020 22:28 Відповісти
Не, ***** -- патриоты -- я вам Зелю по гроб жизни не прощу! -- ватники ужаснутся! *)
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12.10.2020 21:27 Відповісти
Или сносить зелёное болото, или оно снесёт Украину.
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12.10.2020 21:30 Відповісти
...уже...
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12.10.2020 21:33 Відповісти
Це тобі так не сподобався даний закон? Чи так сказали тобі? Гони пургу на того, хто пороха скинув.
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13.10.2020 05:25 Відповісти
от вже руськомовні порохоботи підтягнулися кидатись лайном у зелебобиків...
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12.10.2020 21:35 Відповісти
"Независимость" ГПУ уже была, "независимость" ГБР уже была, "независимость" НБУ тоже была и т.д. Теперь вот настала полная "независимость" местных бюджетов.
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12.10.2020 21:37 Відповісти
забули про НАБУ та САП і суддів
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12.10.2020 21:47 Відповісти
Замахался все перечислять. ,... " и т.д."
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12.10.2020 22:04 Відповісти
Я себе не представляю кандидатуру следующего Президента Украины! -- ...так её и нету у вас...
А я думал, ещё три года тому назад: Напашусь на Германию, куплю хатку во Львове -- заберу своих Девок с Беларуси -- и буду жить поживать, сало з медом жувать...
Спасибки вам -- всралися -- одномоментно всім гуртом...
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12.10.2020 21:38 Відповісти
їдь до рашки підарашки
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12.10.2020 21:44 Відповісти
...та я и там был -- где ты небыл... ...но, может ты меня просветишь -- по фактам своей жизни, под чуждым флагом? *)
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12.10.2020 21:48 Відповісти
от і бовдур, а такий тобі подобається? не знаєш що таке проксі?
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12.10.2020 21:50 Відповісти
-- за каждым прокси -- живой человек! ...хоть и дурак...*)
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12.10.2020 21:52 Відповісти
"сам дурак" як кажуть жителі хрюкляндії
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12.10.2020 21:55 Відповісти
-- сам обозвался... -- есть надежда... *)
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12.10.2020 22:32 Відповісти
теперь в беларуси грядут такие перемены, шо и забирать не нужно
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12.10.2020 21:46 Відповісти
а просто треба буде бігти
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12.10.2020 21:48 Відповісти
-- и не говори... ...хоть самому сдавайся тудой...*)
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12.10.2020 21:50 Відповісти
я не жартую
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12.10.2020 21:52 Відповісти
...у меня тоже иногда -- шутка юмора боится...*)
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12.10.2020 21:54 Відповісти
ой хлопці-білоруси, душа болить за вас і ваше найближнє майбутнє
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12.10.2020 21:57 Відповісти
-- самая бухающая страна в Европе... ...у тебя ещё болит? *)
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12.10.2020 22:02 Відповісти
ми теж у 2013 році ніяк не думали, що буде війна з ***********, і так само майже всі розмовляли хрюцькой мовой, ...то болить
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12.10.2020 22:06 Відповісти
-- просто нужно перестать болеть...*)
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12.10.2020 22:11 Відповісти
...рожевим маренням
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12.10.2020 22:13 Відповісти
-- филь шпасс дабай...*)
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12.10.2020 22:21 Відповісти
И о наших соседях... Бедным жителям Мордовии раздадут смартфоны бесплатно - газета "Мордовская Боярка"
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12.10.2020 21:42 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский подписал законодательные изменения в Бюджетный кодекс, утверждающие независимость местных бюджетов......"
Зеленський підписав законодавчі зміни до Бюджетного кодексу, які стверджують незалежність місцевих бюджетів - Цензор.НЕТ 4890
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12.10.2020 22:27 Відповісти
 
 