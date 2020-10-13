Соцсеть Facebook вводит запрет на контент с отрицанием Холокоста
Социальная сеть Facebook в понедельник заявила об ограничении доступа к контенту об отрицании Холокоста в рамках программы по борьбе с ненавистническими высказываниями,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ.
"Наше решение подкрепляется документально подтвержденным ростом антисемитизма в глобальном масштабе и тревожным уровнем неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи", - говорится в заявлении Facebook.
При этом соцсеть ссылается на исследование, согласно результатам которого 25% американцев в возрасте от 18 до 39 лет считают, что Холокост - это миф или преувеличение, некоторые из них не уверены в истинности факта геноцида еврейского народа.
Отмечается, что теперь Facebook будет перенаправлять пользователей на достоверную информацию о Холокосте в случае, если будут отмечаться запросы на контент об отрицании Холокоста на платформе этой социальной сети.
Глава Facebook Марк Цукерберг также прокомментировал это решение в своем аккаунте.
"Я боролся с противоречием отстаивания свободы выражения мнения и вредом, причиняемым минимизацией или отрицанием ужаса Холокоста", - написал Цукерберг.
"Мое мышление эволюционировало по мере того, как я видел данные, демонстрирующие рост насилия на почве антисемитизма. Провести правильные границы между тем, что приемлемо и что неприемлемо, непросто, но я считаю, что с учетом нынешнего положения дел в мире, это золотая середина", - добавил глава Facebook.
СМИ напоминают, что ранее Цукерберг заявлял, что считает "глубоко оскорбительным" отрицание Холокоста, но при этом отмечал, что социальным сетям не следует ограничивать контент.
"Я не думаю, что нашей платформе следует принимать меры в отношении этого, потому что я думаю, что есть вещи, которые разные люди воспринимают ошибочно", - сказал Цукерберг в 2018 году в интервью сайту Recode.
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И да, именно рептилоиды с планеты Нибиру насаждают богомерзкую ересь о каком-то там космосе!
Вот попробуйте отписаться от фейсбука. В Украине не так много социальных сетей: вконтакте запрещен, одноклассники тоже, яндекс и т.д. Для своих потребностей остается пользоватбся фейсбук и гугли.
много думал
не тех он мочил
Наприклад, після зміни в нас президента ФБ почав видаляти пости про війну.
Ніби її немає.
Я кстати за бан за отрицание Холокоста если чего. Но а следом может прийти и другие желания владельца. Ну с какого перепугу мне нужно показывать свой паспорт и телефон фейсбуку? Ну нет в наших украинских законах такого. Это мои персональные данные, которые я имею право скрывать, и которые могут быть использованы мошенниками и врагами (мы в состоянии войны с РФ если что).
Поэтому фейсбук идет лесом .
Хотя во 2 мировой больше всего погибло украинцев, и в концлагерях гибли люди многих национальностей .
Для регистрации можно использовать гугл, твиттер, инстаграмм.
Говорить что коммунист Троцкий устроил террор и убили миллионы людей это можно,
а что еврей Троцкий устроил террор уже запрещено в том Фуйсбуке
Та й у нас в законі про декомунізацію це прописано!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84
Это его сайт, его подписчички и его репутация - каждому своё, как говорили знающие люди.