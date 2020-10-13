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Соцсеть Facebook вводит запрет на контент с отрицанием Холокоста

Соцсеть Facebook вводит запрет на контент с отрицанием Холокоста

Социальная сеть Facebook в понедельник заявила об ограничении доступа к контенту об отрицании Холокоста в рамках программы по борьбе с ненавистническими высказываниями,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ.

"Наше решение подкрепляется документально подтвержденным ростом антисемитизма в глобальном масштабе и тревожным уровнем неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи", - говорится в заявлении Facebook.

При этом соцсеть ссылается на исследование, согласно результатам которого 25% американцев в возрасте от 18 до 39 лет считают, что Холокост - это миф или преувеличение, некоторые из них не уверены в истинности факта геноцида еврейского народа.

Отмечается, что теперь Facebook будет перенаправлять пользователей на достоверную информацию о Холокосте в случае, если будут отмечаться запросы на контент об отрицании Холокоста на платформе этой социальной сети.

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Глава Facebook Марк Цукерберг также прокомментировал это решение в своем аккаунте.

"Я боролся с противоречием отстаивания свободы выражения мнения и вредом, причиняемым минимизацией или отрицанием ужаса Холокоста", - написал Цукерберг.

"Мое мышление эволюционировало по мере того, как я видел данные, демонстрирующие рост насилия на почве антисемитизма. Провести правильные границы между тем, что приемлемо и что неприемлемо, непросто, но я считаю, что с учетом нынешнего положения дел в мире, это золотая середина", - добавил глава Facebook.

СМИ напоминают, что ранее Цукерберг заявлял, что считает "глубоко оскорбительным" отрицание Холокоста, но при этом отмечал, что социальным сетям не следует ограничивать контент.

"Я не думаю, что нашей платформе следует принимать меры в отношении этого, потому что я думаю, что есть вещи, которые разные люди воспринимают ошибочно", - сказал Цукерберг в 2018 году в интервью сайту Recode.

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Автор: 

Facebook (392) Холокост (189)


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Топ комментарии
+14
Тревожный уровень неосведомленности о Холокосте ? А неосведомлённость об истреблении других народов не вызывает у Цукерберга тревоги ? Или о других геноцидах в истории человечества все прекрасно осведомлены ? По-моему, картина совершенно противоположная : Холокост, в отличии от геноцидов других народов, освещён по всему миру чрезвычайно обширно и тревожиться Цукербергу по-этому поводу совершенно не стоит.
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13.10.2020 06:38 Ответить
+12
Осталось дождаться когда фейсбук введет такие же правила за отрицание Голодомора,и можно будет подписаться.
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13.10.2020 05:57 Ответить
+10
объясните мне какой вменяемый адекватный человек будет пользоваться фейсбуком ? да пусть они там хоть обязательное обрезание вводят для членов профсоюза . за отрицание преступлений сталинизма-ленинизма-троцкизма наказывать не собираетсь ? нет ? я так и знал .
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13.10.2020 05:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Позитивный сигнал, есть надежда, что со времен запретят со контент с утверждением, что Земля плоская и ей управляют рептилоиды, а Ковид и грипп надо лечить антибиотиками.
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13.10.2020 02:42 Ответить
То есть как это - не плоская?! Как ни боритесь, а нас, плоскоземлистов, все больше и больше на всём земном шаре!!!
И да, именно рептилоиды с планеты Нибиру насаждают богомерзкую ересь о каком-то там космосе!
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13.10.2020 03:36 Ответить
очень скользкая тема.. те кто не отрицает Холокост как факт но задают пару вопросов.. почему то не было найдено ни одного документа о специальной программе уничтожения евреев в Германии.. почему тов процессах над нацистами бигало всегда 8 одних и тех же свидетелей выживших в конкретном лагере но их показания все время трактуют как доказательства к иным лагерям... почему что даже официально признав ошибку (ничего себе ошибка)!!! с разницей в полтора или один миллион жертв в конкретном лагере в сторону уменьшения --все одно- цифра убитых евреев остается неизменной 6 млн.????? и последнее Холокост это финансовая программа признай Израиль что Холокост несколько поигрался с цифрами то пришлось бы возвращать Германии миллиарды марок Израиль первые 15 лет с момента основания полностью был создан дороги поезда техника заводы армия оружие и так далее за счет выплат репараций и прочего именно Германией... даже если бы не было Холокоста его следовало бы придумать.. вас не напрягает что евреи везде и всюду просто кипятком в потолок если кто то смеет чуточку сомневаться в факте этом или задавать ну очень неудобные вопросы тем самым сам Израиль все больше и больше становится похожим на Нацистский Рейх в политике национальностей веры расы???????????????
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13.10.2020 08:09 Ответить
Еврейх.
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13.10.2020 09:41 Ответить
Все-таки радует что 25% американцев с мозгами...
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13.10.2020 03:20 Ответить
объясните мне какой вменяемый адекватный человек будет пользоваться фейсбуком ? да пусть они там хоть обязательное обрезание вводят для членов профсоюза . за отрицание преступлений сталинизма-ленинизма-троцкизма наказывать не собираетсь ? нет ? я так и знал .
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13.10.2020 05:01 Ответить
Фейсбук нужен, например, чтобы войти в какой-то онлайн-магазин или поучаствовать в каких-то комментариях. Меня забанили и требуют выслать ксерокопию удостоверения личности. Не знаю почему. Поэтому я не могу воспользоваться некоторыми сервисами. Вот городской чат для меня недоступен. Какие-то по работе чаты. Создается вопрос: соцсети так внедрились в нашу жизнь, что их отсутствие отбирает возможности и свободу. Поэтому владелец соцсетей может совершенно самостоятельно диктовать свою цензуру , не обращая внимания ни на законы, ни на кодексы. Он пользуется только своими моральными ориентирами. И хорошо, если они совпадают с нашими. Вообще-то это проблема.
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13.10.2020 06:31 Ответить
В какой магазин невозможно войти без фейсбука?Вы знаете о чём пишете или просто ляпнуть что-то?
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13.10.2020 06:39 Ответить
Только что сделал там регу и получил форму оформления заказа. Без всяких фейсбуков.
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13.10.2020 07:08 Ответить
В Шафу. В самом фейсбуке есть онлайн- магазины. В городском чате вход через фейсбук. Волонтерские сайты в фейсбуке : Повернися живим.
Вот попробуйте отписаться от фейсбука. В Украине не так много социальных сетей: вконтакте запрещен, одноклассники тоже, яндекс и т.д. Для своих потребностей остается пользоватбся фейсбук и гугли.
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13.10.2020 07:08 Ответить
Только что сделал там регу и получил форму оформления заказа. Без всяких фейсбуков.
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13.10.2020 07:09 Ответить
дайте адрес чата.
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13.10.2020 07:10 Ответить
Только что видел там свои кроссовки, которые я купил в чешском магазине. Разница в 500 гривен.
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13.10.2020 07:18 Ответить
Кстати финансовый сервис payU в Украине не работает если что. С 2015 года.
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13.10.2020 07:36 Ответить
У меня украинская карта виза, проблем с онлайн- покупками никаких нет, в том числе были платежи на именном сайте от Диора с адресом контактов и выдачи в Париже.
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13.10.2020 07:49 Ответить
послушал на ночь речь Гитлера 36 года на Нюрнбергском стадионе перед югенд
много думал
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13.10.2020 05:23 Ответить
Осуждаю
не тех он мочил
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13.10.2020 05:25 Ответить
Осталось дождаться когда фейсбук введет такие же правила за отрицание Голодомора,и можно будет подписаться.
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13.10.2020 05:57 Ответить
Вы же понимаете, что Цукенберг - частник. И никаким законам и междугородным договорам он в своей социальной сети не подчиняется. Нет у вас никаких рычагов повлиять на него. Вы можете только смиренно просить. Вот и получается, что главный цензор в мире - Цукенберг.
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13.10.2020 06:35 Ответить
А я главнее. Я запрещаю пользоваться фейсбуком в семье.
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13.10.2020 06:41 Ответить
Вы можете запретить даже интернет и телефон.
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13.10.2020 06:54 Ответить
Я могу всё и я главнее всех.
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13.10.2020 06:55 Ответить
Но не для меня. Для меня Цукенберг важнее. Ну и электрик, который иногда в городе свет отключает.
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13.10.2020 06:58 Ответить
А вот на вас мне начхать, вы не член моего царства.
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13.10.2020 07:01 Ответить
"Марк Цукерберг" прошу обратить внимание на фамилию! по этому и запретили отрицание холокоста!
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13.10.2020 07:03 Ответить
Пока не будет ко всем народам одинакового уважения и отношения - ни одной копейки от меня Цукерберг не получит. Будет только тратиться на бесполезную для меня рекламу своей помойки.
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13.10.2020 09:38 Ответить
Він Цукерберг, а не Цукренко
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13.10.2020 07:02 Ответить
Тогда пусть введут запрет на отрицания того что Крым это Украина
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13.10.2020 06:10 Ответить
Это вы к кому обращаетесь? Это не регулируется ни законами, ни договорами. Это только от личного желания и морали самого Цукенберга. Он олигарх мира .
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13.10.2020 06:56 Ответить
Він же Цукерберг, а не Цукренко
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13.10.2020 07:00 Ответить
Все таки Сцукенберг.
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13.10.2020 09:30 Ответить
Нарасєї так і є.
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13.10.2020 07:45 Ответить
Тревожный уровень неосведомленности о Холокосте ? А неосведомлённость об истреблении других народов не вызывает у Цукерберга тревоги ? Или о других геноцидах в истории человечества все прекрасно осведомлены ? По-моему, картина совершенно противоположная : Холокост, в отличии от геноцидов других народов, освещён по всему миру чрезвычайно обширно и тревожиться Цукербергу по-этому поводу совершенно не стоит.
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13.10.2020 06:38 Ответить
Сейчас тебя забанят. Ты антисемит и фашист. Ты наверно ещё и гомофоб.
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13.10.2020 06:46 Ответить
За цією тематикою так слідкують, що аж прогавили злочини та нищення, які відбуваються в теперішньому часі.
Наприклад, після зміни в нас президента ФБ почав видаляти пости про війну.
Ніби її немає.
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13.10.2020 06:41 Ответить
ФБ завжди був ватним, до чого тут зміна президента? Аби ляпнути.
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13.10.2020 07:14 Ответить
Ну до 80-ых про "Холокост" никто не знал. Потом все забыли про славян, замученных в концлагерях, а стали плясать вокруг евреев. И славяне тоже.
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13.10.2020 06:44 Ответить
Вообще-то мне интересно после моего бана в фейсбуке наблюдать, как соцсети внедряются в нашу жизнь и 6ачинают командовать нашей виртуальной жизнью. Представьте, если у вас отберут телефон- вы сразу окажетесь выпавшими из жизни и многие простые вещи окажутся сложными. Например многие онлайн-магазины реальных вещей используют фейсбук для входа в него, используя его систему безопасности. Фейсбук используют блогеры , которые сообщают новости или лайфхаки. Некоторые используют по работе чаты, чтобы например взять заказ или наоборот хаказать что- то. Виртуал все больше и больше входит в нашу жизнь. И их владельцы все больше и больше диктуют нам свои условия.
Я кстати за бан за отрицание Холокоста если чего. Но а следом может прийти и другие желания владельца. Ну с какого перепугу мне нужно показывать свой паспорт и телефон фейсбуку? Ну нет в наших украинских законах такого. Это мои персональные данные, которые я имею право скрывать, и которые могут быть использованы мошенниками и врагами (мы в состоянии войны с РФ если что).
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13.10.2020 06:49 Ответить
У меня был крайне неприятный опыт именно с фейсбуком. Там миллионы фейковых профайлов и используются украденные фото. Фейсбук НИКАК не защищает персональные данные. Более того никак не реагирует на использование на сайте украденных фото.
Поэтому фейсбук идет лесом .
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13.10.2020 07:19 Ответить
Цукерберг - еврей, поэтому будет отстаивать позицию, что только евреи пострадали.
Хотя во 2 мировой больше всего погибло украинцев, и в концлагерях гибли люди многих национальностей .
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13.10.2020 07:22 Ответить
Фейсбук для старых пердунов, где все запрещено. Старперам много и не надо. Поделиться с другими старперами о своем склерозе или геморрое. Что еще надо старым калошам.
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13.10.2020 07:30 Ответить
Ну и... Какую сеть вы предлагаете? Только чтобы в Украине не была запрещена и была бы массовой?
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13.10.2020 07:41 Ответить
Никакую. Вы же сами понимаете, что соцсети - это инструмент сбора персональной информации и манипуляций.
Для регистрации можно использовать гугл, твиттер, инстаграмм.
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13.10.2020 07:48 Ответить
Учитывая национальность цукерберга, это не удивительно!
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13.10.2020 07:45 Ответить
Вот интересная штука получается
Говорить что коммунист Троцкий устроил террор и убили миллионы людей это можно,
а что еврей Троцкий устроил террор уже запрещено в том Фуйсбуке
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13.10.2020 07:50 Ответить
В шаббат пусть его еще выключают. Может отрицания геноцида и плохо, но свобода слова же!!! Получается Цукерберг не лучше Геббельса или Путина.
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13.10.2020 07:58 Ответить
Соцсеть Facebook вводит запрет на контент с отрицанием Холокоста - Цензор.НЕТ 3337
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13.10.2020 08:01 Ответить
Зачотна картінка. Заберу собі )
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13.10.2020 09:44 Ответить
А заперечення голодомору норма?!
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13.10.2020 08:40 Ответить
Евреи свою монополию на право страдать от Геноцида и делать на этом бизнес НИКОМУ не дадут порушить.
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13.10.2020 09:40 Ответить
Т.е. преступления Сталина можно отрицать, можно доказывать что он был хороший. А про Адольфв - зась.
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13.10.2020 09:18 Ответить
У Польщі чи країнах Балтії Сраліна вже давно прирівняли до Адольфа...
Та й у нас в законі про декомунізацію це прописано!
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13.10.2020 09:29 Ответить
Жизнь показала, что тоталитаризм может быть не только нацистским, или коммунистическим, а и может рядиться в белоснежно-голубые хламиды левого либерализма. И Мордокнига тому прекрасный пример. Как писал еще лет 15 назад какой-то публицист в памфлете "Политкорректный фашизм". При желании его можно найти через Гугл.
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13.10.2020 09:37 Ответить
Толерастично-ліберастична повістка на "громадському", ББС" та "Радіо Свободі" намєкають. Заднєприводні розпоясались і перейшли в наступ на Україну синхронно з адептами "руссого міра".
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13.10.2020 09:46 Ответить
А Голодомору та агресії РФ?
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13.10.2020 09:37 Ответить
Миф о холокосте, как говаривал один из столпов сионизма, это хороший бизнес. Цифра в 6 млн. убиенных жидов просто высосана из пальца и ничем не подтверждается. Реально погибло 1.2-1,5 млн.. Но потери других стран по сравнению с жидами не просто соизмеримы! Отличатся в разы! Например, Украина во время Второй Мировой потеряла убитыми 10 млн., а общие потери населения (эмиграция, Гулаг) в конечном итоге составили 18 млн.. Но мы не орем на каждом углу о "украинокосте" и не требуем от жидобольшевиков нести материальную ответственность за октябрьский переворот, фашизм в Украине, организацию двух Голодоморов и массовые репрессии которые угробили в разы больше украинцев. Какой то период сионистам удавалось обманывать нахрапом всех. Но эти времена закончились. И как бы жидовские владельцы массмедиа не пытались заткнуть рты людям высказывающим вполне обоснованные аргументы они уже утратили "монополию на правду". Сионистам хочется представлять евреев "священной коровой" человечества искупившей как Христос "холокостом" всю мерзость и скотство своего алчного существования.
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13.10.2020 09:42 Ответить
А заборону на заперечення голодомору в Україні не вводить? Чи євреї вміють голосніше плакатися про своє горе. ? Вічно вони принижені і пропущені бач... Тільки їх треба жаліти...
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13.10.2020 09:46 Ответить
Юрген Граф збрехати не дасть.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84
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13.10.2020 09:48 Ответить
Цукерберг подтвердил свою еврейскую честность.
Это его сайт, его подписчички и его репутация - каждому своё, как говорили знающие люди.
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13.10.2020 10:46 Ответить
 
 