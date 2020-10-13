Соцмережа Facebook запроваджує заборону на контент із запереченням Голокосту
Соціальна мережа Facebook у понеділок заявила про обмеження доступу до контенту про заперечення Голокосту в межах програми з боротьби з ненависницькими висловлюваннями.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.
"Наше рішення підкріплюється документально підтвердженим зростанням антисемітизму в глобальному масштабі і тривожним рівнем необізнаності про Голокост, особливо серед молоді", - йдеться в заяві Facebook.
При цьому соцмережа посилається на дослідження, згідно з результатами якого 25% американців віком від 18 до 39 років вважають, що Голокост - це міф чи перебільшення, деякі з них не впевнені в істинності факту геноциду єврейського народу.
Зазначається, що тепер Facebook перенаправлятиме користувачів на достовірну інформацію про Голокост у разі, якщо будуть фіксуватися запити на контент про заперечення Голокосту на платформі цієї соціальної мережі.
Глава Facebook Марк Цукерберг також прокоментував це рішення у своєму акаунті.
"Я боровся з протиріччям відстоювання свободи вираження поглядів та шкодою, яка заподіюється мінімізацією або запереченням жахів Голокосту", - написав Цукерберг.
"Моє мислення еволюціонувало в міру того, як я бачив дані, що демонструють зростання насильства на ґрунті антисемітизму. Провести правильні кордони між прийнятним і неприйнятним непросто, але я вважаю, що з урахуванням нинішнього стану справ у світі, це золота середина", - додав глава Facebook.
ЗМІ нагадують, що раніше Цукерберг заявляв, що вважає "глибоко образливим" заперечення Голокосту, але до того ж зазначав, що соціальним мережам не варто обмежувати контент.
"Я не думаю, що нашій платформі слід вживати заходів щодо цього, оскільки я думаю, що є речі, які різні люди сприймають помилково", - сказав Цукерберг у 2018 році в інтерв'ю сайту Recode.
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И да, именно рептилоиды с планеты Нибиру насаждают богомерзкую ересь о каком-то там космосе!
Вот попробуйте отписаться от фейсбука. В Украине не так много социальных сетей: вконтакте запрещен, одноклассники тоже, яндекс и т.д. Для своих потребностей остается пользоватбся фейсбук и гугли.
много думал
не тех он мочил
Наприклад, після зміни в нас президента ФБ почав видаляти пости про війну.
Ніби її немає.
Я кстати за бан за отрицание Холокоста если чего. Но а следом может прийти и другие желания владельца. Ну с какого перепугу мне нужно показывать свой паспорт и телефон фейсбуку? Ну нет в наших украинских законах такого. Это мои персональные данные, которые я имею право скрывать, и которые могут быть использованы мошенниками и врагами (мы в состоянии войны с РФ если что).
Поэтому фейсбук идет лесом .
Хотя во 2 мировой больше всего погибло украинцев, и в концлагерях гибли люди многих национальностей .
Для регистрации можно использовать гугл, твиттер, инстаграмм.
Говорить что коммунист Троцкий устроил террор и убили миллионы людей это можно,
а что еврей Троцкий устроил террор уже запрещено в том Фуйсбуке
Та й у нас в законі про декомунізацію це прописано!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84
Это его сайт, его подписчички и его репутация - каждому своё, как говорили знающие люди.