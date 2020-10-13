Соцмережа Facebook запроваджує заборону на контент із запереченням Голокосту

Соціальна мережа Facebook у понеділок заявила про обмеження доступу до контенту про заперечення Голокосту в межах програми з боротьби з ненависницькими висловлюваннями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.

"Наше рішення підкріплюється документально підтвердженим зростанням антисемітизму в глобальному масштабі і тривожним рівнем необізнаності про Голокост, особливо серед молоді", - йдеться в заяві Facebook.

При цьому соцмережа посилається на дослідження, згідно з результатами якого 25% американців віком від 18 до 39 років вважають, що Голокост - це міф чи перебільшення, деякі з них не впевнені в істинності факту геноциду єврейського народу.

Зазначається, що тепер Facebook перенаправлятиме користувачів на достовірну інформацію про Голокост у разі, якщо будуть фіксуватися запити на контент про заперечення Голокосту на платформі цієї соціальної мережі.

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Глава Facebook Марк Цукерберг також прокоментував це рішення у своєму акаунті.

"Я боровся з протиріччям відстоювання свободи вираження поглядів та шкодою, яка заподіюється мінімізацією або запереченням жахів Голокосту", - написав Цукерберг.

"Моє мислення еволюціонувало в міру того, як я бачив дані, що демонструють зростання насильства на ґрунті антисемітизму. Провести правильні кордони між прийнятним і неприйнятним непросто, але я вважаю, що з урахуванням нинішнього стану справ у світі, це золота середина", - додав глава Facebook.

ЗМІ нагадують, що раніше Цукерберг заявляв, що вважає "глибоко образливим" заперечення Голокосту, але до того ж зазначав, що соціальним мережам не варто обмежувати контент.

"Я не думаю, що нашій платформі слід вживати заходів щодо цього, оскільки я думаю, що є речі, які різні люди сприймають помилково", - сказав Цукерберг у 2018 році в інтерв'ю сайту Recode.

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