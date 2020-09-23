Центр "Бабин Яр" та ізраїльський Яд Вашем заявили про співпрацю

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" та ізраїльський національний меморіал Катастрофи і Героїзму Яд Вашем підписали угоду про співпрацю, що передбачає обмін архівною інформацією про жертви розстрілів у Бабиному Яру.

Як зазначає голова наглядової ради МЦГБЯ, радянський дисидент і ізраїльський політичний діяч Натан Щаранський, команда українського Меморіального центру Голокосту передасть ізраїльським колегам відомості про сотні людей, які постраждали під час розстрілів в урочищі.

"Яд Вашем - найважливіша установа, що зберігає пам'ять про Голокост, - заявив Щаранський. - У рамках розпочатої між нами важливої співпраці ми передамо в Яд Вашем понад 800 нових імен трагедії Бабиного Яру. Співпраця в галузі дослідження Голокосту з установами та архівами з усього світу має вирішальне значення для збереження пам'яті".

Водночас у самому Яд Вашем сподіваються, що ця робота з обміну новими архівними даними допоможе не просто ідентифікувати раніше невідомих жертв Голокосту, а й відновити їхні біографічні дані.

"Ми об'єднуємо зусилля, щоб розкрити правду про трагедію в Бабиному Яру. Це надасть пам'яті про трагедію Голокосту нового виміру", - каже голова Яд Вашем Авнер Шалев.

У повідомленні йдеться, що на сьогодні Меморіальному центру Голокосту "Бабин Яр" вдалося вивчити понад 40 000 записів із різних джерел: мемуарів, архівних документів і списків, підготовлених експертами з усього світу за останні десятиліття. Як зазначають фахівці українського Меморіального центру, через шість місяців роботи група істориків і дослідницька група перевірили 3188 імен, з яких на цей момент ідентифіковано 867 нових, які будуть передані в Яд Вашем у межах угоди про спільну документацію.

За словами члена наукової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", історика Андрія Руккаса, співпраця Меморіального центру з Яд Вашем може стати загальним проривом з точки зору вивчення Голокосту і трагедії в Бабиному Яру. На його думку, подібна кооперація допоможе розширити джерельну базу для дослідження Катастрофи на території України.

"З моменту свого заснування 70 років тому Яд Вашем зібрав найбільшу базу історичних документів, пов'язаних із Голокостом: мільйони документів, свідчення осіб, які вижили, понад півмільйона фотографій і майже 5 мільйонів імен. Ця унікальна колекція охоплює всі аспекти історії Голокосту, і тому співпраця з такою значною установою може стати загальним проривом", - каже історик.

Довідка: Ізраїльський національний меморіал Катастрофи і Героїзму Яд Вашем був створений у 1953 році відповідно до спеціального закону, ухваленого Кнесетом (парламентом Ізраїлю). Центр відповідає за увічнення, документування, дослідження та викладання Голокосту. У будівлі архіву і бібліотеки Яд Вашем нині зберігаються сотні мільйонів сторінок документації, фотографій і письмових свідоцтв, аудіокасет і відеокасет. Нині на базі комплексу зберігається понад 4 800 000 імен жертв Катастрофи.

Співробітники Яд Вашем також збирають імена євреїв, що уціліли в роки Голокосту. Водночас, як вказується на сайті меморіалу, мільйони імен євреїв, які значаться в різних історичних документах, досі не відомі і не включені до Бази даних. Так само, як і імена людей, які рятували євреїв у роки нацистської окупації Європи, яким у подальшому центром присвоюється звання "Праведник народів світу".

Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників після Польщі, Нідерландів та Франції. Загалом понад дві з половиною тисячі українців отримали це почесне звання.