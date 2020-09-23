Центр "Бабий Яр" и израильский Яд Вашем заявили о сотрудничестве

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма Яд Вашем подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен архивной информацией о жертвах расстрелов в Бабьем Яре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на сообщение Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Как отмечает председатель наблюдательного совета МЦХБЯ, советский диссидент и израильский политический деятель Натан Щаранский, команда украинского Мемориального центра Холокоста передаст израильским коллегам сведения о сотнях людей, пострадавших во время расстрелов в урочище.

"Яд Вашем – важнейшее учреждение, хранящее память о Холокосте, – заявил Щаранский. – В рамках начатого между нами важного сотрудничества мы передадим в Яд Вашем более 800 новых имен трагедии Бабьего Яра. Сотрудничество в области исследования Холокоста с учреждениями и архивами со всего мира имеет решающее значение для сохранения памяти".

В то же время в самом Яд Вашем надеются, что данная работа по обмену новыми архивными данными поможет не просто идентифицировать ранее неизвестных жертв Холокоста, но и восстановить их биографические данные.

"Мы объединяем усилия, чтобы раскрыть правду о трагедии в Бабьем Яре. Это даст памяти о трагедии Холокоста новое измерение", - говорит председатель Яд Вашем Авнер Шалев.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" удалось изучить более 40 000 записей из разных источников: мемуаров, архивных документов и списков, подготовленных экспертами со всего мира за последние десятилетия. Как отмечают специалисты украинского Мемориального центра, спустя шесть месяцев работы группа историков и исследовательская группа проверили 3 188 имен, из которых на данный момент идентифицировано 867 новых, которые будут переданы в Яд Вашем рамках соглашения о совместной документации.

По словам члена научного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", историка Андрея Руккаса, сотрудничество Мемориального центра с Яд Вашем может стать общим прорывом с точки зрения изучения Холокоста и трагедии в Бабьем Яре. По его мнению, подобная кооперация поможет расширить базу источников для исследования Катастрофы на территории Украины.

"С момента своего основания 70 лет назад Яд Вашем собрал самую большую базу исторических документов, связанных с Холокостом: миллионы документов, свидетельства выживших, более полумиллиона фотографий и почти 5 миллионов имен. Эта уникальная коллекция охватывает все аспекты истории Холокоста, и поэтому сотрудничество с таким значительным учреждением может стать общим прорывом", - говорит историк.

Справка: Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма Яд Вашем был создан в 1953 году в соответствии со специальным законом, принятым Кнессетом (парламентом Израиля). Центр отвечает за увековечение, документирование, исследование и преподавание Холокоста. В здании архива и библиотеки Яд Вашем в настоящее время хранятся сотни миллионов страниц документации, фотографий и письменных свидетельств, аудиокассет и видеокассет. Ныне на базе комплекса хранится более 4 800 000 имен жертв Катастрофы.

Сотрудники Яд Вашем также собирают имена евреев, уцелевших в годы Холокоста. В то же время, как указывается на сайте мемориала, миллионы имен евреев, которые значатся в различных исторических документах, до сих пор не известны и не включены в Базу данных. Так же, как и имена людей, спасавших евреев в годы нацистской оккупации Европы, которым в последующем центром присваивается звание "Праведник народов мира".

Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников после Польши, Нидерландов и Франции. Всего более двух с половиной тысяч украинцев получило это почетное звание.