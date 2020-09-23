Центр "Бабий Яр" и израильский Яд Вашем заявили о сотрудничестве
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма Яд Вашем подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен архивной информацией о жертвах расстрелов в Бабьем Яре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на сообщение Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Как отмечает председатель наблюдательного совета МЦХБЯ, советский диссидент и израильский политический деятель Натан Щаранский, команда украинского Мемориального центра Холокоста передаст израильским коллегам сведения о сотнях людей, пострадавших во время расстрелов в урочище.
"Яд Вашем – важнейшее учреждение, хранящее память о Холокосте, – заявил Щаранский. – В рамках начатого между нами важного сотрудничества мы передадим в Яд Вашем более 800 новых имен трагедии Бабьего Яра. Сотрудничество в области исследования Холокоста с учреждениями и архивами со всего мира имеет решающее значение для сохранения памяти".
В то же время в самом Яд Вашем надеются, что данная работа по обмену новыми архивными данными поможет не просто идентифицировать ранее неизвестных жертв Холокоста, но и восстановить их биографические данные.
"Мы объединяем усилия, чтобы раскрыть правду о трагедии в Бабьем Яре. Это даст памяти о трагедии Холокоста новое измерение", - говорит председатель Яд Вашем Авнер Шалев.
В сообщении говорится, что на сегодняшний день Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" удалось изучить более 40 000 записей из разных источников: мемуаров, архивных документов и списков, подготовленных экспертами со всего мира за последние десятилетия. Как отмечают специалисты украинского Мемориального центра, спустя шесть месяцев работы группа историков и исследовательская группа проверили 3 188 имен, из которых на данный момент идентифицировано 867 новых, которые будут переданы в Яд Вашем рамках соглашения о совместной документации.
По словам члена научного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", историка Андрея Руккаса, сотрудничество Мемориального центра с Яд Вашем может стать общим прорывом с точки зрения изучения Холокоста и трагедии в Бабьем Яре. По его мнению, подобная кооперация поможет расширить базу источников для исследования Катастрофы на территории Украины.
"С момента своего основания 70 лет назад Яд Вашем собрал самую большую базу исторических документов, связанных с Холокостом: миллионы документов, свидетельства выживших, более полумиллиона фотографий и почти 5 миллионов имен. Эта уникальная коллекция охватывает все аспекты истории Холокоста, и поэтому сотрудничество с таким значительным учреждением может стать общим прорывом", - говорит историк.
Справка: Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма Яд Вашем был создан в 1953 году в соответствии со специальным законом, принятым Кнессетом (парламентом Израиля). Центр отвечает за увековечение, документирование, исследование и преподавание Холокоста. В здании архива и библиотеки Яд Вашем в настоящее время хранятся сотни миллионов страниц документации, фотографий и письменных свидетельств, аудиокассет и видеокассет. Ныне на базе комплекса хранится более 4 800 000 имен жертв Катастрофы.
Сотрудники Яд Вашем также собирают имена евреев, уцелевших в годы Холокоста. В то же время, как указывается на сайте мемориала, миллионы имен евреев, которые значатся в различных исторических документах, до сих пор не известны и не включены в Базу данных. Так же, как и имена людей, спасавших евреев в годы нацистской оккупации Европы, которым в последующем центром присваивается звание "Праведник народов мира".
Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников после Польши, Нидерландов и Франции. Всего более двух с половиной тысяч украинцев получило это почетное звание.
И это при том что на фоне организованных комуняками подрывов Киева и организации массовых пожаров диверсантами, в 20-х числах сентября Киев просто полыхал в пожарах. насосные станции были разрушены при отступлении красной армии, немчура тянула шланги и тушила пожары, шланги перерезали диверсанты, диверсантов расстреливали на месте....
Фото этих событий предостаточно. Но удивительно нет фото где 2\3 Киева идут расстреливаться.
И тут на фоне огненного апокалипсиса, вдруг немцы решают убивать евреев.... Гениально!
И это событие произошло почти за 4 месяца до совещания (конференции) в Ванзее, где якобы впервые было спланировано проведение политики геноцида. Удивительно!
Ни одного факта, ни одного фото, ни одного трупа! Никаких изменений в ландшафте яра за всю войну. А памятник есть!
Пы.Сы.
20 июля 1942 г. подпольная пресс-служба Варшавского гетто утверждала:
"В Киеве не осталось ни одного еврея, так как немцы утопили в Днепре все еврейское население Киева". Евреев ещё и топили... если верить подпольщикам Варшавского гетто.
Миром правят фейки и чем масштабнее ложь тем легче в неё поверить. Это не я сказал и не Йозеф Геббельс которому сие приписывают. Оригинал в Майн кампфе и звучит он так:
" Эти господа исходили из того правильного расчета, что чем чудовищнее солжешь, тем скорей тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придет им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что дело идет о лжи чудовищных размеров, они все ещё будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что вероятно здесь есть доля истины. Вот почему виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно на лжи, всегда прибегают именно к этому методу. Лжецы эти прекрасно знают это свойство массы. Солги только посильней - что-нибудь от твоей лжи да останется". Можете банить)