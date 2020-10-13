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Новости Коронавирус и карантин
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Безработных в Украине на 159 тыс. больше, чем в прошлом году, - Государственный центр занятости

Безработных в Украине на 159 тыс. больше, чем в прошлом году, - Государственный центр занятости

В Украине по состоянию на 12 октября официально зарегистрировано 427 000 безработных.

Об этом сообщил Государственный центр занятости на запрос "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По данным центра, этот показатель на 159 000 - то есть на 59% - превышает данные за аналогичный период 2019 года. С начала карантина, то есть с 12 марта, по 9 октября статус безработного получили 525 тысячи человек - в ГЦЗ этот показатель оценивают как на 53% выше, чем за такой же период прошлого года.

"Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38% ", - отмечают в центре.

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При этом за этот же период с 12 марта по 9 октября, отчитывается учреждение, 342 тысяч граждан нашли работу при содействии Центра занятости.

В базе государственной службы занятости по состоянию на 12 октября зарегистрированы 67 000 вакансий - на 34% меньше, чем на эту же дату в прошлом году.

"По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шесть безработных (на соответствующую дату прошлого года - 3 человека)", - заключает отдел коммуникаций Государственного центра занятости.

безработица (451) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Безработных в Украине на 159 тыс. больше, чем в прошлом году, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 9789
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13.10.2020 09:42 Ответить
+3
Безработных в Украине на 159 тыс. больше, чем в прошлом году, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 6383
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13.10.2020 09:42 Ответить
+3
Той хто обіцяв нові робочі місця поїхав в далекі краї. На самокаті. Ну ви там дєржітєсь. Харошего вам настроєнія.
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13.10.2020 09:45 Ответить
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Безработных в Украине на 159 тыс. больше, чем в прошлом году, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 6383
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13.10.2020 09:42 Ответить
Уже на кутние смеется. Погибель близка.
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13.10.2020 10:12 Ответить
Безработных в Украине на 159 тыс. больше, чем в прошлом году, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 9789
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13.10.2020 09:42 Ответить
хуже не будет (с)
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13.10.2020 09:43 Ответить
Лох должен страдать.
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13.10.2020 09:46 Ответить
Той хто обіцяв нові робочі місця поїхав в далекі краї. На самокаті. Ну ви там дєржітєсь. Харошего вам настроєнія.
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13.10.2020 09:45 Ответить
Шмыгаль скоро создаст 500к рабочих мест и еще европейцы будут драться за оставшиеся 73к.
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13.10.2020 10:05 Ответить
Как так то, Вова, КАК???
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13.10.2020 09:50 Ответить
Каком к верху...
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13.10.2020 09:57 Ответить
Та ти що? 😮 А у Лондоні Зєлєнскій кореспондент втирав, що спас Україну від загнивання, деградації і розвалу, до якого вів Порошенко. А в принципі, настала епозане зубожіння, а безробіття. Тільки це не те безробіття, про яке мріяли 73 відсотки зебаранів - нічого не робити, смачно ситно 'сти і лежачи на д вані, дивитися шоу. Це безробіття, при якому холодильник міняють на' жу, як і телевізор з диваном.
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13.10.2020 09:50 Ответить
Безробітних в Україні на 159 тис. більше, ніж минулого року, - Державний центр зайнятості - Цензор.НЕТ 3863
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13.10.2020 10:02 Ответить
Это уже обещанный зелькой в прошлом году "рывок", или нас ждет еще " прорыв"...?
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13.10.2020 10:13 Ответить
За дурість виборець платить зубожінням.
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13.10.2020 10:15 Ответить
Для украинцев создадут миллион новых рабочих мест, - Зеленский

https://24tv.ua/ru/dlja_ukraincev_sozdadut_million_novyh_rabochih_mest__zelenskij_n1308880
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13.10.2020 10:24 Ответить
А зачем миллион, если нужно всего 150 000? Эти рабочие места появятся в новом игорном бизнесе - крупье, инкассаторы, официанты, вышибалы, охранники, психиатры и пр...
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13.10.2020 10:31 Ответить
"инвест няни" на бюджет Украины
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13.10.2020 10:30 Ответить
Еще один фактический итог "работы" Гундоса и его банды.
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13.10.2020 10:56 Ответить
 
 