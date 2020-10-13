В Украине по всем средствам индивидуальной защиты создан двухмесячный запас, - Степанов

По всем средствам индивидуальной защиты в Украине запас, минимум, на два месяца.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"В определенных для лечения COVID-19 медучреждениях по всем без исключения средствам индивидуальной защиты по всей стране остатки на 92-75 суток. Это костюмы, перчатки, маски, респираторы – по каждому остатки не менее чем на два месяца",- сказал он.

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