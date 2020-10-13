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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине по всем средствам индивидуальной защиты создан двухмесячный запас, - Степанов

В Украине по всем средствам индивидуальной защиты создан двухмесячный запас, - Степанов

По всем средствам индивидуальной защиты в Украине запас, минимум, на два месяца.

 Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"В определенных для лечения COVID-19 медучреждениях по всем без исключения средствам индивидуальной защиты по всей стране остатки на 92-75 суток. Это костюмы, перчатки, маски, респираторы – по каждому остатки не менее чем на два месяца",- сказал он.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
В случае работы со СМИ, брифинг это краткая пресс-конференция, посвящённая одному вопросу.

Встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой излагается официальная позиция, делается короткое информационное сообщение по какой-либо проблеме (обычно, в отличие от пресс-конференции, без ответов на вопросы приглашённых). От пресс-конференции отличается отсутствием презентационной части.

Кроме того, брифинг носит закрытый характер, на него приглашаются только определённые заранее представители СМИ.
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13.10.2020 10:27 Ответить
+2
У меня жена медик, рассказываю: в городе власть захватили рыги путем подделки документов рейдернули горсовет найдя госрегистратора которая зарегистрировала их "липу", потом быстро слили весь ковидный фонд бабла и теперь в нашей больнице нету НИХЕРА. Какие респираторы и одноразовые косюмы? Даже масок одноразовых в достаточном колличестве не выдают, перчатки одни на смену, антисептиков не хватает, зато застовляют фиксироват время которое ты провел обслуживая ковидного пациента, чтобы потом оплатить тебе эти 10 минут, люди увольняются, правоохранители позасовывали закон себе в жопы и нихера не предпренимают, бо Деркач..... Отакие запасы, ****....
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13.10.2020 10:50 Ответить
+1
Найбільший запас напевне по презервативах. У владі. Нє?
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13.10.2020 10:28 Ответить
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Читающе-бекающий что-то промекал. Министр чо. Его "брифинг" смотреть = заикаться начать. ээээ-ыыыыы, нуууу, бееее
кошмар. если бы давали денег шоп это слушать - то должны бы дать много
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13.10.2020 10:24 Ответить
В случае работы со СМИ, брифинг это краткая пресс-конференция, посвящённая одному вопросу.

Встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой излагается официальная позиция, делается короткое информационное сообщение по какой-либо проблеме (обычно, в отличие от пресс-конференции, без ответов на вопросы приглашённых). От пресс-конференции отличается отсутствием презентационной части.

Кроме того, брифинг носит закрытый характер, на него приглашаются только определённые заранее представители СМИ.
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13.10.2020 10:27 Ответить
Какая разница, если "министр" читает по бумажке как дети в третьем классе то?
и что мне с того что это брифинг? я и написал то шо в новости пишет.
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13.10.2020 10:30 Ответить
Поблагодарим Порошенко !
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13.10.2020 11:58 Ответить
Вольнов сказал: Порошенко е,,ашил русню, мне этого достаточно(хотя он и атеист, Вольнов то)
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13.10.2020 11:59 Ответить
Этого зескота-убийцу еще не уволили?
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13.10.2020 10:26 Ответить
Найбільший запас напевне по презервативах. У владі. Нє?
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13.10.2020 10:28 Ответить
Масок по 5 только уже нет.
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13.10.2020 10:48 Ответить
Общий уровень долговых обязательств Украины на 4-й квартал 2020 года характеризуется резкой диспропорцией между уровнем внешних и внутренних обязательств с точностью да наоборот повторяя ситуацию третьего квартала. Совокупная сумма долговых платежей четвертого квартала 2020 года выше показателей третьего и составляет 5.587 млрд. долларов США. При этом получение внешних кредитов находится под большим вопросом. На этом фоне проект бюджета на 2021 год предусматривающий получение внешних кредитных средств на сумму 9.112 млрд. долларов, судя по доходной части, выглядит чистой фантазией.
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13.10.2020 10:49 Ответить
У меня жена медик, рассказываю: в городе власть захватили рыги путем подделки документов рейдернули горсовет найдя госрегистратора которая зарегистрировала их "липу", потом быстро слили весь ковидный фонд бабла и теперь в нашей больнице нету НИХЕРА. Какие респираторы и одноразовые косюмы? Даже масок одноразовых в достаточном колличестве не выдают, перчатки одни на смену, антисептиков не хватает, зато застовляют фиксироват время которое ты провел обслуживая ковидного пациента, чтобы потом оплатить тебе эти 10 минут, люди увольняются, правоохранители позасовывали закон себе в жопы и нихера не предпренимают, бо Деркач..... Отакие запасы, ****....
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13.10.2020 10:50 Ответить
Общался с сотрудником РЛ, нету! СИЗ нету.
Костюмы защитные стирают!
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13.10.2020 11:40 Ответить
 
 