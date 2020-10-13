В Украине по всем средствам индивидуальной защиты создан двухмесячный запас, - Степанов
По всем средствам индивидуальной защиты в Украине запас, минимум, на два месяца.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"В определенных для лечения COVID-19 медучреждениях по всем без исключения средствам индивидуальной защиты по всей стране остатки на 92-75 суток. Это костюмы, перчатки, маски, респираторы – по каждому остатки не менее чем на два месяца",- сказал он.
Топ комментарии
+2 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий13.10.2020 10:27 Ответить Ссылка
+2 grusniy sal
показать весь комментарий13.10.2020 10:50 Ответить Ссылка
+1 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий13.10.2020 10:28 Ответить Ссылка
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кошмар. если бы давали денег шоп это слушать - то должны бы дать много
Встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой излагается официальная позиция, делается короткое информационное сообщение по какой-либо проблеме (обычно, в отличие от пресс-конференции, без ответов на вопросы приглашённых). От пресс-конференции отличается отсутствием презентационной части.
Кроме того, брифинг носит закрытый характер, на него приглашаются только определённые заранее представители СМИ.
и что мне с того что это брифинг? я и написал то шо в новости пишет.
Костюмы защитные стирают!