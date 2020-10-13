Украина присоединится к введенным санкциям Евросоюза против Беларуси, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против Беларуси.

Об этом сообщил Кулеба во время онлайн-брифинга 13 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", - заявил Кулеба.

По его словам, вопрос Беларуси - это пример того, как работает предусмотренная соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украины. "Когда мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопросам", - сказал Кулеба.

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