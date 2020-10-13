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Новости Революция в Беларуси
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Украина присоединится к введенным санкциям Евросоюза против Беларуси, - Кулеба

Украина присоединится к введенным санкциям Евросоюза против Беларуси, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против Беларуси.

Об этом сообщил Кулеба во время онлайн-брифинга 13 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", - заявил Кулеба.

По его словам, вопрос Беларуси - это пример того, как работает предусмотренная соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украины. "Когда мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопросам", - сказал Кулеба.

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Автор: 

Беларусь (7937) санкции (11590) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+1
Та ви шо!!!)))
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13.10.2020 10:28 Ответить
+1
Ну да, наша европейская позиция. А ты хотел кацапскую?
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13.10.2020 10:37 Ответить
+1
Каким фронтом придурошный? На импорт картошки санкции введи ещё. Все топливо в раше закупать хочешь?
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13.10.2020 11:01 Ответить
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идиоты
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13.10.2020 10:26 Ответить
Кто, бульбаши?
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13.10.2020 10:46 Ответить
Та ви шо!!!)))
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13.10.2020 10:28 Ответить
"Наша позиция".
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13.10.2020 10:36 Ответить
Ну да, наша европейская позиция. А ты хотел кацапскую?
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13.10.2020 10:37 Ответить
"европейская".
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13.10.2020 11:11 Ответить
а бульбофюрер в ответ введёт санкции на поставку в Украину белорусских морефруктов и океанической рыбы! )
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13.10.2020 10:37 Ответить
Наглядный пример
https://www.youtube.com/watch?v=n8DgkddCBFg&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C О белорусских киви, папайях и осьминогах - репортаж из зоны экономического чуда

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13.10.2020 12:46 Ответить
Каким фронтом придурошный? На импорт картошки санкции введи ещё. Все топливо в раше закупать хочешь?
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13.10.2020 11:01 Ответить
Ни Европа, ни Украина не осмелится ввести санкции против белоруской нефтянки
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13.10.2020 11:06 Ответить
swift nado otkliucyt vot togda mozet zadumalsia samoznec
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13.10.2020 11:52 Ответить
Ой! Послєдоватєльниє в своєй нєпослєдоватєльності - а чому стільки тягли з цим? Тому що Єрамак дозволив, бо Бацька вже з буцигарні випустив пріємніка Бабарику по вказівці уХйла?
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13.10.2020 12:13 Ответить
Не будем поставлять картоху в Белорусь!
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13.10.2020 12:22 Ответить
 
 