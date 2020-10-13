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Новости Коронавирус и карантин
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Для граждан Украины уже открыты 58 стран, к списку добавились Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, ЦАР, Сан-Томе и Принсипи, - Кулеба

Для граждан Украины уже открыты 58 стран, к списку добавились Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, ЦАР, Сан-Томе и Принсипи, - Кулеба

Туристы из Украины могут путешествовать в 58 страны. В обновленный список добавились еще 6 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в новый список добавились такие страны - Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан-Томе и Принсипи.

"Хорошая новость - к списку открытых стран добавились 6 стран. Нейтральная новость, что эти страны не самые популярные среди украинских туристов. По состоянию на 13 октября таких стран 58", - сказал Кулеба.

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Кроме этого для украинцев разрешен въезд в такие страны: Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

карантин (16729) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Шикарные страны...
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13.10.2020 09:58 Ответить
+9
Хочу в Принсипи, очень...
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13.10.2020 09:58 Ответить
+3
Це добре, з нашим рівнем життя ми не тільки поїдем туди на заробітки, а й захочимо там жити.
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13.10.2020 10:05 Ответить
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Шикарные страны...
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13.10.2020 09:58 Ответить
Хочу в Принсипи, очень...
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13.10.2020 09:58 Ответить
а я - до Уганди...
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13.10.2020 10:18 Ответить
Куда ехать в отпуск - в Бахрейн или Уганду ?
А ведь еще есть Гваделупа ...
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13.10.2020 10:36 Ответить
Сразу и в Сан-Томе побываешь - удобно.
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13.10.2020 13:51 Ответить
ну ..надеваем зеленую маску и полетели )
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13.10.2020 10:00 Ответить
краще б рот не відкривала, ця кулебяка.
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13.10.2020 10:03 Ответить
Интересно, а в Нигерии лето уже наступило
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13.10.2020 10:03 Ответить
Добавились по поводу того, что у нас увеличилось количество заболевших?
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13.10.2020 10:03 Ответить
Це добре, з нашим рівнем життя ми не тільки поїдем туди на заробітки, а й захочимо там жити.
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13.10.2020 10:05 Ответить
- У меня для вас хорошая и плохая новость. С какой начать?
- Давайте с хорошей.
- Болезнь назовут вашим именем...
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13.10.2020 10:18 Ответить
Все життя мріяв відвідадти Центрально-Африканську Республіку та її неповторну столицю Бангі...
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13.10.2020 10:29 Ответить
Это всё что нужно знать о достижениях в международной политике Зе-карлицы и его зе-шоблы. Безвиз в Пакистан, Уганду, ЦАР, Принсипи и др., что может быть лучше? Зе-челядь уже кипятит воду, чтобы отпраздновать "великую" победу главклоуна.
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13.10.2020 10:33 Ответить
цэ пэрэмога! хачю в пакистан! хачю в уганду...
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13.10.2020 10:52 Ответить
ЦАР, Уганда и Пакистан "саме то"
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13.10.2020 10:53 Ответить
Пакистан на хлеб не намажешь... (с)
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13.10.2020 10:58 Ответить
почти все страны, в которых украинцы зарабатывали на хлеб ,и приносили в Украину до 7 лярдов зелени ежегодно "слуги" закрыли
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13.10.2020 11:04 Ответить
С каждым днем все круче.

Самое смешное, что раньше зебилы даже названий этих стран не знали, не говоря про их географическое расположение.
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13.10.2020 11:30 Ответить
Их соду и на карте хрен найдешь, а о существовании некоторых я даже не догадывался. Даже в википедию пришлось заглянуть. ЗЕЗдобулы))
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13.10.2020 13:49 Ответить
Радісно привеземо ще більше ковіду до України!
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13.10.2020 14:07 Ответить
Ура. В Уганду, что ли, съездить... Гулять так гулять!
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13.10.2020 14:12 Ответить
 
 