УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8347 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
1 143 16

Україна приєднається до запроваджених санкцій Євросоюзу проти Білорусі, - Кулеба

Україна приєднається до запроваджених санкцій Євросоюзу проти Білорусі, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна приєднається до запроваджених Європейським Союзом санкцій проти Білорусі.

Про це повідомив Кулеба під час онлайн-брифінгу 13 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовної і чіткої: ми приєдналися до відповідних заяв Європейського Союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були запроваджені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до них", - заявив Кулеба.

За його словами, питання Білорусі - це приклад того, як працює передбачена угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик ЄС і України. "Коли ми дійсно виступаємо єдиним фронтом з найбільш болючих питань", - сказав Кулеба.

Також читайте: Лукашенко заявляє про готовність передати частину своїх повноважень іншим органам влади

Автор: 

Білорусь (7987) санкції (12298) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Та ви шо!!!)))
показати весь коментар
13.10.2020 10:28 Відповісти
+1
Ну да, наша европейская позиция. А ты хотел кацапскую?
показати весь коментар
13.10.2020 10:37 Відповісти
+1
Каким фронтом придурошный? На импорт картошки санкции введи ещё. Все топливо в раше закупать хочешь?
показати весь коментар
13.10.2020 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
идиоты
показати весь коментар
13.10.2020 10:26 Відповісти
Кто, бульбаши?
показати весь коментар
13.10.2020 10:46 Відповісти
Та ви шо!!!)))
показати весь коментар
13.10.2020 10:28 Відповісти
"Наша позиция".
показати весь коментар
13.10.2020 10:36 Відповісти
Ну да, наша европейская позиция. А ты хотел кацапскую?
показати весь коментар
13.10.2020 10:37 Відповісти
"европейская".
показати весь коментар
13.10.2020 11:11 Відповісти
а бульбофюрер в ответ введёт санкции на поставку в Украину белорусских морефруктов и океанической рыбы! )
показати весь коментар
13.10.2020 10:37 Відповісти
Наглядный пример
https://www.youtube.com/watch?v=n8DgkddCBFg&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C О белорусских киви, папайях и осьминогах - репортаж из зоны экономического чуда

показати весь коментар
13.10.2020 12:46 Відповісти
Каким фронтом придурошный? На импорт картошки санкции введи ещё. Все топливо в раше закупать хочешь?
показати весь коментар
13.10.2020 11:01 Відповісти
Ни Европа, ни Украина не осмелится ввести санкции против белоруской нефтянки
показати весь коментар
13.10.2020 11:06 Відповісти
swift nado otkliucyt vot togda mozet zadumalsia samoznec
показати весь коментар
13.10.2020 11:52 Відповісти
Ой! Послєдоватєльниє в своєй нєпослєдоватєльності - а чому стільки тягли з цим? Тому що Єрамак дозволив, бо Бацька вже з буцигарні випустив пріємніка Бабарику по вказівці уХйла?
показати весь коментар
13.10.2020 12:13 Відповісти
Не будем поставлять картоху в Белорусь!
показати весь коментар
13.10.2020 12:22 Відповісти
 
 