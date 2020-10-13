Україна приєднається до запроваджених санкцій Євросоюзу проти Білорусі, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна приєднається до запроваджених Європейським Союзом санкцій проти Білорусі.

Про це повідомив Кулеба під час онлайн-брифінгу 13 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовної і чіткої: ми приєдналися до відповідних заяв Європейського Союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були запроваджені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до них", - заявив Кулеба.

За його словами, питання Білорусі - це приклад того, як працює передбачена угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик ЄС і України. "Коли ми дійсно виступаємо єдиним фронтом з найбільш болючих питань", - сказав Кулеба.

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