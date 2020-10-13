Зеленский подписал стимулирующий инвестиционную и кредитную сферы экономики закон о процедуре банкротства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства" № 686-IX, который Верховная Рада приняла 5 июня 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ направлен на устранение недостатков Кодекса Украины по процедурам банкротства и недопущение открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Так, согласно подписанному закону, производство по делам о банкротстве должников - казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санация таких должников до открытия производства по делу о банкротстве не допускаются.

Также указанный документ позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики.

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