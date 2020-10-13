РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10542 посетителя онлайн
Новости
1 410 2

Зеленский подписал стимулирующий инвестиционную и кредитную сферы экономики закон о процедуре банкротства

Зеленский подписал стимулирующий инвестиционную и кредитную сферы экономики закон о процедуре банкротства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства" № 686-IX, который Верховная Рада приняла 5 июня 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ направлен на устранение недостатков Кодекса Украины по процедурам банкротства и недопущение открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Так, согласно подписанному закону, производство по делам о банкротстве должников - казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санация таких должников до открытия производства по делу о банкротстве не допускаются.

Также указанный документ позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики.

Читайте: Банкротство "Росавы" создало конфликт интересов, глава Совета арбитражных управляющих Боярчуков использует должность для недобросовестной конкуренции, - ликвидатор "Росавы" Демина

Автор: 

банкротство (284) закон (3179) Зеленский Владимир (21096)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Банкротства всегда стимулировали инвестиционный климат в стране. Надо записать в учебники экономики Самуэльсона, Кейса и др.
показать весь комментарий
13.10.2020 12:30 Ответить
ну-да, ну-да, а "похоронные законы" стимулируют демографическую ситуацию и рождаемость!
показать весь комментарий
13.10.2020 12:36 Ответить
 
 