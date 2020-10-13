В Днепре третьеклассница сообщила о "заминировании" школы, родителям грозит штраф, - Нацполиция
В Днепре полицейские установили третьеклассницу, которая сообщила ложную информацию о заминировании школы.
Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.
"12 октября около 15:20 на линию "102" поступило сообщение о минировании одной из школ г.Днепр. Из учебного заведения эвакуировали 120 учеников и учителей, после чего работники взрывотехнической службы обследовали здание школы и прилегающую территорию. В результате никаких взрывчатых или опасных устройств обнаружено не было", - сказано в сообщении.
Полиция установила, что о минировании школы сообщила ученица 3-го класса: в присутствии родителей и психолога 8-летняя девочка объяснила, что это была шутка.
"О последствиях своих действий ребенок не догадывался. За ложное сообщение о минировании школы родителям школьницы грозит штраф", - говорится в сообщении.
В отношении отца девочки полицейские составили административный протокол по ст.184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
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