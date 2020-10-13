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В Днепре третьеклассница сообщила о "заминировании" школы, родителям грозит штраф, - Нацполиция

В Днепре третьеклассница сообщила о

В Днепре полицейские установили третьеклассницу, которая сообщила ложную информацию о заминировании школы.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"12 октября около 15:20 на линию "102" поступило сообщение о минировании одной из школ г.Днепр. Из учебного заведения эвакуировали 120 учеников и учителей, после чего работники взрывотехнической службы обследовали здание школы и прилегающую территорию. В результате никаких взрывчатых или опасных устройств обнаружено не было", - сказано в сообщении.

Полиция установила, что о минировании школы сообщила ученица 3-го класса: в присутствии родителей и психолога 8-летняя девочка объяснила, что это была шутка.

"О последствиях своих действий ребенок не догадывался. За ложное сообщение о минировании школы родителям школьницы грозит штраф", - говорится в сообщении.

В отношении отца девочки полицейские составили административный протокол по ст.184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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Автор: 

Днепр (4463) минирование (1446) Нацполиция (16608)


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Ремнем по жопе захотела...
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13.10.2020 12:28 Ответить
детский голос скажет шо заминировал ядерной бомбой = весь город отведут любоваться "грибком"?
так и тут - поймали террористку блин
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13.10.2020 12:37 Ответить
Доча пообещала, что у папы будут проблемы, если не купит куклу.
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13.10.2020 12:40 Ответить
В Днепре третьеклассница сообщила о "заминировании" школы, родителям грозит штраф, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7482
Ніхачу учіцца!
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13.10.2020 12:41 Ответить
а родители тут причём? шо им теперь ей язык отрезать???
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13.10.2020 13:26 Ответить
Нет, родителям теперь надо идти на курсы минёров.
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13.10.2020 14:38 Ответить
для несовершеннолетних нужно какое то другое наказание - какой то трудовой лагерь на месяцок или даже три...)
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13.10.2020 14:59 Ответить
 
 