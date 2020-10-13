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У Дніпрі третьокласниця повідомила про "замінування" школи, батькам загрожує штраф, - Нацполіція

У Дніпрі третьокласниця повідомила про

У Дніпрі поліцейські встановили третьокласницю, яка повідомила неправдиву інформацію про замінування школи.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

"12 жовтня приблизно о 15:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про замінування однієї зі шкіл м. Дніпро. З навчального закладу евакуювали 120 учнів і вчителів, після чого працівники вибухотехнічної служби обстежили будівлю школи та прилеглу територію. У результаті жодних вибухових або небезпечних пристроїв виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановила, що про замінування школи повідомила учениця 3-го класу: в присутності батьків і психолога 8-річна дівчинка пояснила, що це був жарт.

"Про наслідки своїх дій дитина не здогадувалася. За неправдиве повідомлення про мінування школи батькам школярки загрожує штраф", - йдеться в повідомленні.

Щодо батька дівчинки поліцейські склали адміністративний протокол за ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Також читайте: СБУ затримала чоловіка, який погрожував підірвати всі електростанції країни і вимагав $1 мільйон

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Дніпро (3325) мінування (1218) Нацполіція (15327)


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Ремнем по жопе захотела...
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13.10.2020 12:28 Відповісти
детский голос скажет шо заминировал ядерной бомбой = весь город отведут любоваться "грибком"?
так и тут - поймали террористку блин
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13.10.2020 12:37 Відповісти
Доча пообещала, что у папы будут проблемы, если не купит куклу.
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13.10.2020 12:40 Відповісти
В Днепре третьеклассница сообщила о "заминировании" школы, родителям грозит штраф, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7482
Ніхачу учіцца!
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13.10.2020 12:41 Відповісти
а родители тут причём? шо им теперь ей язык отрезать???
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13.10.2020 13:26 Відповісти
Нет, родителям теперь надо идти на курсы минёров.
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13.10.2020 14:38 Відповісти
для несовершеннолетних нужно какое то другое наказание - какой то трудовой лагерь на месяцок или даже три...)
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13.10.2020 14:59 Відповісти
 
 