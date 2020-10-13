У Дніпрі третьокласниця повідомила про "замінування" школи, батькам загрожує штраф, - Нацполіція
У Дніпрі поліцейські встановили третьокласницю, яка повідомила неправдиву інформацію про замінування школи.
Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.
"12 жовтня приблизно о 15:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про замінування однієї зі шкіл м. Дніпро. З навчального закладу евакуювали 120 учнів і вчителів, після чого працівники вибухотехнічної служби обстежили будівлю школи та прилеглу територію. У результаті жодних вибухових або небезпечних пристроїв виявлено не було", - йдеться в повідомленні.
Поліція встановила, що про замінування школи повідомила учениця 3-го класу: в присутності батьків і психолога 8-річна дівчинка пояснила, що це був жарт.
"Про наслідки своїх дій дитина не здогадувалася. За неправдиве повідомлення про мінування школи батькам школярки загрожує штраф", - йдеться в повідомленні.
Щодо батька дівчинки поліцейські склали адміністративний протокол за ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).
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