У Дніпрі третьокласниця повідомила про "замінування" школи, батькам загрожує штраф, - Нацполіція

У Дніпрі поліцейські встановили третьокласницю, яка повідомила неправдиву інформацію про замінування школи.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

"12 жовтня приблизно о 15:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про замінування однієї зі шкіл м. Дніпро. З навчального закладу евакуювали 120 учнів і вчителів, після чого працівники вибухотехнічної служби обстежили будівлю школи та прилеглу територію. У результаті жодних вибухових або небезпечних пристроїв виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановила, що про замінування школи повідомила учениця 3-го класу: в присутності батьків і психолога 8-річна дівчинка пояснила, що це був жарт.

"Про наслідки своїх дій дитина не здогадувалася. За неправдиве повідомлення про мінування школи батькам школярки загрожує штраф", - йдеться в повідомленні.

Щодо батька дівчинки поліцейські склали адміністративний протокол за ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

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