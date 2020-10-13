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Украина упростила выдачу вида на жительство белорусам, - Кабмин

Украина упростила выдачу вида на жительство белорусам, - Кабмин

Правительство Украины упростило порядок выдачи вида на жительство определенным категориям иностранцев.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь иностранцы, которые являются гражданами стран с безвизовым порядком въезда в Украину и находятся в нашем государстве на законных основаниях, имеют право подать документы на оформление вида на жительство без выезда за пределы Украины в связи с изменением цели въезда. Особенно актуальным этот вопрос является для граждан Республики Беларусь, специалистов в области ИТ-технологий, которые только трудоустроились в Украине, и членов их семей", - говорится в сообщении.

"Особенно актуальным этот вопрос является для граждан Республики Беларусь, специалистов в области ИТ-технологий, которые только трудоустроились в Украине, и членов их семей", - говорится в сообщении.

Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются, как и раньше, - не позднее чем за 15 рабочих дней до завершения разрешенного срока пребывания.

В то же время упрощенное оформление не касается граждан Российской Федерации.

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Автор: 

Беларусь (7937) Кабмин (14045) МВД (9333)


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А Добровольцям, що ризикували своїми здоров"ям та життям на Сході, - роками доводиться чекати (і не факт -що результативно)!
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13.10.2020 13:20 Ответить
Проте сепарсько-колорадській гидоті , зелене світло !!))
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13.10.2020 13:24 Ответить
Головне не пропускати в Україну московську пошість!!))
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13.10.2020 13:22 Ответить
На біса нам ці совки?
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13.10.2020 15:39 Ответить
Там-лугандонці атакують, тут-білоруси щимляться, там-кацапи з усіх сторін лізуть. Кого першим на сосну-не зрозумієш.
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13.10.2020 19:44 Ответить
 
 