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Новости Революция в Беларуси
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Белорусская оппозиционерка Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко, - адвокат

Белорусская оппозиционерка Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко, - адвокат

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова отказалась от встречи с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by", об этом рассказал ее адвокат Александр Пыльченко.

"Оказывается, в пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотите ли пообщаться (с Лукашенко. - Ред.). Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить (насилие), сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми", - отметил правозащитник.

Кроме того, по словам адвоката, когда эти мужчины задали Колесниковой вопрос, как она видит свое будущее, она сказала, что видит по-разному: либо пять лет заключения - до новых выборов, либо полтора года - потому что так в Беларуси сидят политзаключенные, либо все изменится в любую секунду.

Напомним, ранее Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами.

Читайте также: Минский горсуд отказался освободить оппозиционерку Колесникову, она останется под арестом до ноября

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) Колесникова Мария (36)


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Топ комментарии
+5
Тест на настоящесть опозиционности белорусам продемонстрирован, что дальше ? Бабарика Президент под сапогом Кремля?
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13.10.2020 12:41 Ответить
+4
Відмовилась - респект.

І?
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13.10.2020 12:44 Ответить
+3
...она одна отказалась бежать из страны, она одна отказалась сесть со своим тюремщиком за один стол...а те "рыцари круглого стола" хитрозачесанному 3%-нтнику еще и руки подавали, и за баньку благодарили...**************...
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13.10.2020 14:25 Ответить
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Тест на настоящесть опозиционности белорусам продемонстрирован, что дальше ? Бабарика Президент под сапогом Кремля?
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13.10.2020 12:41 Ответить
Eto ona mozet bit stavlena kremliom kak i Babariko,pro Tichonovsku tak somnevajus,da i ona nexocet idti v prezidenti.Sperva nado ubrat togo sto nado ubrat fasista Lukosenko,potom uze mezdu opozicej pust razbirajetsia
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13.10.2020 12:48 Ответить
Це по теорії Гордона? - побачимо ...
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13.10.2020 12:52 Ответить
Давай, завизжи еще - Вздрючай, строна огробная, взрючай нас невзначай.....

Рабы останутся рабами.... эээ....
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13.10.2020 12:43 Ответить
Відмовилась - респект.

І?
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13.10.2020 12:44 Ответить
Дурний піп, дурна його молитва.
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13.10.2020 12:46 Ответить
Сразу видно кто оппозиционер, а кто консерва Кремля, идти на встречу можно было только с целью плюнуть в морду Лукашенко.
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13.10.2020 12:47 Ответить
Делают из неё Надю Савченко 2.0
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13.10.2020 12:56 Ответить
Я вот тоже про Надюху вспомнил. Изначально ведь наверняка нормальная девчонка была. Что с ней за поребриком сделали - не понимаю.
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13.10.2020 13:01 Ответить
все они консервы...так как были допущены к выборам Лукашенкой...честных и достойных на выборы не допустят...
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13.10.2020 13:04 Ответить
Білоруська опозиціонерка Колесникова відмовилася їхати на зустріч із Лукашенком, - адвокат - Цензор.НЕТ 7037
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13.10.2020 13:08 Ответить
НАДО! Правильно писать не оппозиционерка, А! человек, который хотел позвать путина-моль медиатором в переговорный процесс.
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13.10.2020 13:12 Ответить
Вот настоящий оппозиционер!
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13.10.2020 13:13 Ответить
Вылитая Надюха Савченко. Та тоже из заключения (в РФ) правильные речи толкала.
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13.10.2020 13:26 Ответить
ты или дурак или вражина...
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13.10.2020 13:54 Ответить
сам дурак
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13.10.2020 15:41 Ответить
Это амфашу адресуется
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13.10.2020 13:55 Ответить
Все эти чокнутые хороводы с цветами, это продукт действий колесниковой, ихоновской и прочей мутатени...
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13.10.2020 13:58 Ответить
из сябров сделали идиотов
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13.10.2020 13:59 Ответить
...она одна отказалась бежать из страны, она одна отказалась сесть со своим тюремщиком за один стол...а те "рыцари круглого стола" хитрозачесанному 3%-нтнику еще и руки подавали, и за баньку благодарили...**************...
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13.10.2020 14:25 Ответить
Какая-то некрасивая мадам. Губы намалевала словно кровью измазала. Неприятно смотреть
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13.10.2020 16:50 Ответить
Я помню как она у Шустера выступала. Крик стоял - стены дрожали. Даже Шустер ошалел, никак ее успокоить не мог
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13.10.2020 16:53 Ответить
лохобелоры пусть и дальше сосут, видно мало их ******
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13.10.2020 20:06 Ответить
Хоть у кого-то яйца оказались.
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18.10.2020 20:39 Ответить
 
 