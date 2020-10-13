Белорусская оппозиционерка Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко, - адвокат

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова отказалась от встречи с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by", об этом рассказал ее адвокат Александр Пыльченко.

"Оказывается, в пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотите ли пообщаться (с Лукашенко. - Ред.). Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить (насилие), сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми", - отметил правозащитник.

Кроме того, по словам адвоката, когда эти мужчины задали Колесниковой вопрос, как она видит свое будущее, она сказала, что видит по-разному: либо пять лет заключения - до новых выборов, либо полтора года - потому что так в Беларуси сидят политзаключенные, либо все изменится в любую секунду.

Напомним, ранее Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами.

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