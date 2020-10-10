Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами. ФОТО

Александр Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ.

Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", передает Цензор.НЕТ.

В СИЗО КГБ Лукашенко встретился с политзаключенными, в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой.

Сообщается, что Лукашенко "это утро провел в СИЗО КГБ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко рассказал, что "спас" Тихановскую: Плакала на шее, просила вывезти в Литву

"Конституцию на улице не напишешь". Это слова Лукашенко — членам так называемого координационного совета и объединенного штаба, — сообщил позднее "Пул первого". — Там он (Лукашенко. — Прим. ред.) четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель Лукашенко — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне. И это еще не всё".

"Если судить по фото, то на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также был Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. За столом находилось как минимум 12 человек помимо Лукашенко", - пишет tut.by

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о студенческих протестах: Недорабатывают ректоры вузов. В течение недели мы должны решить кадровую проблему по таким вузам

"На фото в СИЗО КГБ:

Виктор Бабарико

Эдуард Бабарико

Юрий Воскресенский, активист штаба Бабарико

Лилия Власова, член президиума Координационного совета

Дмитрий Рабцевич, директор Pandadoc

Илья Салей, адвокат Марии Колесниковой (слева, видны только руки)

Виталий Шкляров, политтехнолог и полит. консультант (спиной, видно имя на табличке)

Предположительно Александр Василевич — в красной кофте и очках", - рассказал Павел Белавус.





