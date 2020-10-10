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Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами. ФОТО

Александр Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ.

Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", передает Цензор.НЕТ.

В СИЗО КГБ Лукашенко встретился с политзаключенными, в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой.

Сообщается, что Лукашенко "это утро провел в СИЗО КГБ".

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Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами 01

"Конституцию на улице не напишешь". Это слова Лукашенко — членам так называемого координационного совета и объединенного штаба, — сообщил позднее "Пул первого". — Там он (Лукашенко. — Прим. ред.) четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель Лукашенко — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне. И это еще не всё".

"Если судить по фото, то на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также был Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. За столом находилось как минимум 12 человек помимо Лукашенко", - пишет tut.by 

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"На фото в СИЗО КГБ: 

Виктор Бабарико

Эдуард Бабарико

Юрий Воскресенский, активист штаба Бабарико

Лилия Власова, член президиума Координационного совета

Дмитрий Рабцевич, директор Pandadoc

Илья Салей, адвокат Марии Колесниковой (слева, видны только руки)

Виталий Шкляров, политтехнолог и полит. консультант (спиной, видно имя на табличке)

Предположительно Александр Василевич — в красной кофте и очках", - рассказал Павел Белавус.

Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами 02
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами 03
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами 04

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) КГБ Беларуси (65) политзаключенные (1626)


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Топ комментарии
+18
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами - Цензор.НЕТ 253
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10.10.2020 18:53 Ответить
+14
Камеру себе присматривает?😂
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10.10.2020 18:47 Ответить
+8
Не пригадую який ще президент зустрічався з опозицією в СІЗО. Невже такі вони такі страшні, що тільки в тюрьмі з ними зустрічатися? І з якою метою, коли сам відправив їх туди?
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10.10.2020 19:03 Ответить
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Хитрый усатый
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10.10.2020 18:45 Ответить
Камеру себе присматривает?😂
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10.10.2020 18:47 Ответить
квіти приніс їм?
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10.10.2020 18:51 Ответить
ті, що на столі?
До речі, Колеснікової там, серед них, на фотці, нема. Вона - чи не єдинна жінка, яка сидить. Може, він їй приніс, а вона відмовилась зустрічатись з ним?
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10.10.2020 19:06 Ответить
Колесникова в тюрьме в Жодино.
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10.10.2020 20:43 Ответить
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами - Цензор.НЕТ 253
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10.10.2020 18:53 Ответить
Це вони у крємльовської стіни?
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10.10.2020 19:32 Ответить
"Координационный совет для обеспечения передачи власти" на встрече вопросы по трансферу власти поднимал?
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10.10.2020 18:55 Ответить
Спектакль лялькового театру маріонеток.
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10.10.2020 18:55 Ответить
дуже зручно, послухав у Сізо..та й пішов собі
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10.10.2020 18:58 Ответить
Не пригадую який ще президент зустрічався з опозицією в СІЗО. Невже такі вони такі страшні, що тільки в тюрьмі з ними зустрічатися? І з якою метою, коли сам відправив їх туди?
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10.10.2020 19:03 Ответить
Колеснікової - нема там. А вона також сидить.
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10.10.2020 19:03 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Милицейская ориентировка времен СССР

Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами - Цензор.НЕТ 8851
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10.10.2020 19:06 Ответить
а чЛенин таки точно татарином на четверть был .даже совковые менты это признали
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10.10.2020 19:07 Ответить
Не татарин... Його предки, по батькові - хрещені калмики... А по матері - шведсько-німецькі євреї... "Чиста русский"...
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10.10.2020 19:13 Ответить
а судя по ориентировке-и здесь родословную подменили
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10.10.2020 19:22 Ответить
А де ти бачиш тут зображення "калмика"? Я цю книжку колись тримав у руках, коли "Криміналістику" вчив... Та, й до того, ж, якщо він - "напівкровка", то риси обличчя можуть буть не характерними...
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10.10.2020 19:43 Ответить
верхній ряд,третій зліва .збільш зображення
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10.10.2020 20:15 Ответить
Щоб ти знав, "татари" і "калмики" - різні народи, хоч і належать до "тюрків"... Ти ще скажи, що поляки, білоруси і українці - те саме...
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10.10.2020 20:40 Ответить
та я ж не заперечую,що різні .я лише обговорюю малюнок
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11.10.2020 09:06 Ответить
Давай "не будемо"... Ти виставляєш малюнок, викладаєш неіснуючу інформацію, "притягуєш за вуха" те, чого нема, і хочеш, щоб я погодився? Відкрий Гугл, прочитай наявну там інформацію про родовід Леніна, а потім щось стверджуй... (Я не хочу сказать, що там - "істина"... Може буть, що й там - брехня... Однак, я хоч чимсь аргументую, а ти дієш по принципу "Три "П", чотири "С"...)
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11.10.2020 09:46 Ответить
Яр,я тебе не впізнаю...ти ти сарказму геть не бачиш?так біля кожного мого "ствердження" стоїть смйлик... .
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11.10.2020 09:50 Ответить
Вчителька веде урок ОБЖ:
- Діти, ви повинні дотримуваться заходів безпеки... От, у нас випадок був - діти пішли гулять на будівництво. Дівчинка одягла каску, а хлопчик не став. Їм на голову впало по цеглині... Хлопчик загинув, а дівчинка засміялася і пішла додому...
Вовочка:
- Я знаю цю дівчинку... Вона до цих пір ходить по мікрорайону і сміється... І, взагалі, - "нехрєн" ходить гулять там, де падає цегла...
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11.10.2020 10:03 Ответить
ну,ні,так ні...
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11.10.2020 10:14 Ответить
Калмыком
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10.10.2020 19:13 Ответить
А Сталин- азербайджанцем, если по фото?😁
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10.10.2020 23:39 Ответить
В каком возрасте обязаны полысеть татары, узбеки и туркмены?
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10.10.2020 20:04 Ответить
почему именно полысеть?у некоторых народов традиция запустить бороду и побрить голову.
ну или может совковый художник именно так представлял басмача .
тут вопрос не в лысине,а в характерных чертах.
так ,явная монобровь на рисунке присуща только армянам.
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10.10.2020 20:24 Ответить
Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політв'язнями-опозиціонерами - Цензор.НЕТ 9571
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11.10.2020 10:53 Ответить
верхний ряд третий слева ))))
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11.10.2020 10:54 Ответить
а кто это? "я не узнаю вас в гриме"
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11.10.2020 11:01 Ответить
Уолтер Уайт
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12.10.2020 01:18 Ответить
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами - Цензор.НЕТ 1855
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10.10.2020 19:16 Ответить
Я даже не знаю , смеяться или плакать (от счастья ) Молодым белорусам советую валить на хрен с этой Помойки
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10.10.2020 19:23 Ответить
ИДИОТ ...
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10.10.2020 19:24 Ответить
Заголовок має бути таким: "В СІЗО КДБ Білорусі завівся тарган. ФОТО"
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10.10.2020 19:43 Ответить
Так може-б, там, і залишився? У ВІП-камері... НЕ треба буде потім розшук оголошувать, шукать, затримувать... (А може він вивчав умови утримання? Вибирав, наче Гамлет - "сидіть, чи не сидіть...?")
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10.10.2020 19:47 Ответить
Так Бабарико же под следствием за экономические преступления? Или дело не в них?
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10.10.2020 19:53 Ответить
Зубы заговаривает.
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10.10.2020 19:59 Ответить
А що так? Очко не залізне?
І де автомат?
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10.10.2020 20:13 Ответить
Ага... Троцького теж називали "опозиціонером" Сталіна... Тільки от майже всі характерні ознаки сталінського режиму - політичні репресії, концтабори, трудармії, колгоспи, примусова праця, були задумані саме Троцьким... Сталін їх тільки в життя втілив... Такий самий і ваш "опозиціонер" Лукашенку, Бабарико...
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10.10.2020 20:48 Ответить
Поиграл выборы . https://www.youtube.com/watch?v=v1EOEMpj9WM цифровой мир
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10.10.2020 20:25 Ответить
Ну, да. Что-то ни Станкевича, ни Северинца, ни Афнагеля, ни кого-либо ещё из ныне сидящих оппозиционеров не рискнули пригласить на это дружеское совещание узников Дахау с палачем перед печью.
А Бабарыко уже оппозиционер, хотя ещё вчера он числился просто вором.
Чудны дела твои, Господи! ))
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10.10.2020 20:28 Ответить
Круглый стол в застенках КГБ спасителяСветы с ворами и уголовниками по поправкам в конституцию: высказали свои пожелания и по камерам под конвоем.
Даже не знаю, толи плакать, толи смеяться...
А дела этого ублюдка, видать, совсем хреновые...
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10.10.2020 21:22 Ответить
Господи, откуда вы только вылазите, патриоты нулевые и ыксперты по беларускому направлению... Вы Цензор для себя вчера открыли? Или по разнарядке здесь? ))
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10.10.2020 22:38 Ответить
Давно пьёте? )))
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12.10.2020 01:00 Ответить
Не дольше, чем ты сасешь чупачупесы.
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12.10.2020 20:13 Ответить
Внезапная проверка, не косят ли политзеки под голодающих или находящихся в ужасных застенках диктатуры.
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10.10.2020 20:36 Ответить
Думаю, события в Киргизии так повлияли на Лу и Пу, что один бросился "общаться с оппозицией" в тюрьме, а второй жестоко разогнал протестующих в Хабаровске, на которых 3 месяца не обращал внимания.
Что-то назревает в этом тандеме совковых диктаторов. Явно согласованные действия, являющиеся частью очередной "многоходовочки".
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10.10.2020 21:13 Ответить
Не то ашко рыпеть начинаить.
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10.10.2020 21:41 Ответить
Кремль готовит Луку на Ростов
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10.10.2020 21:52 Ответить
Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політв'язнями-опозиціонерами - Цензор.НЕТ 9079
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10.10.2020 22:19 Ответить
Обменялись так сказать опытом. Пригодится в будущем обеим сторонам.
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10.10.2020 22:24 Ответить
В этой кампании не хватает Тихановской. Тут лука сам виноват, отправил ее за 15 000 $ за кордон. Теперь придется давать опять 15 000 и возвращать назад на пресс-конференцию в СИЗО КГБ. И наверное отправлять обратно не будет. Зачем тратить постоянно деньги. Это сделано по указке карлика, так сказать демократия, а то оппозицию по нычкам лука не может всех собрать. а так все на месте.
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10.10.2020 22:59 Ответить
Ну прямо умиление прошибает каждого, кто посмотрел "встречу" главного тюремщика с оппозиционерами за овальным столом. Там и цветы, и лакеи вокруг, готовые услужить (ирония), и голос презика такой доверительный, завораживающий...
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11.10.2020 15:30 Ответить
Кошка так же любит поиграть с пойманной мышкой перед тем как её сожрать.Заканчивайте этот цирк , настоящие лидеры Беларусов это П.Северинец, А.Санников, Н.Статкевич,вот кого лукавая нечисть боиться по настоящему.Только организованное сопротивление способно уничтожить эту нечисть, а к нему надо готовится, как был готов правый сектор в Украине.Вот почему эти все русскомирные твари беснуются при одном их упоминании, эта реальная сила от которой коммисары сруться.
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11.10.2020 17:58 Ответить
 
 