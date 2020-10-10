Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами. ФОТО
Александр Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ.
Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", передает Цензор.НЕТ.
В СИЗО КГБ Лукашенко встретился с политзаключенными, в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой.
Сообщается, что Лукашенко "это утро провел в СИЗО КГБ".
"Конституцию на улице не напишешь". Это слова Лукашенко — членам так называемого координационного совета и объединенного штаба, — сообщил позднее "Пул первого". — Там он (Лукашенко. — Прим. ред.) четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель Лукашенко — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне. И это еще не всё".
"Если судить по фото, то на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также был Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. За столом находилось как минимум 12 человек помимо Лукашенко", - пишет tut.by
"На фото в СИЗО КГБ:
Виктор Бабарико
Эдуард Бабарико
Юрий Воскресенский, активист штаба Бабарико
Лилия Власова, член президиума Координационного совета
Дмитрий Рабцевич, директор Pandadoc
Илья Салей, адвокат Марии Колесниковой (слева, видны только руки)
Виталий Шкляров, политтехнолог и полит. консультант (спиной, видно имя на табличке)
Предположительно Александр Василевич — в красной кофте и очках", - рассказал Павел Белавус.
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До речі, Колеснікової там, серед них, на фотці, нема. Вона - чи не єдинна жінка, яка сидить. Може, він їй приніс, а вона відмовилась зустрічатись з ним?
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Милицейская ориентировка времен СССР
- Діти, ви повинні дотримуваться заходів безпеки... От, у нас випадок був - діти пішли гулять на будівництво. Дівчинка одягла каску, а хлопчик не став. Їм на голову впало по цеглині... Хлопчик загинув, а дівчинка засміялася і пішла додому...
Вовочка:
- Я знаю цю дівчинку... Вона до цих пір ходить по мікрорайону і сміється... І, взагалі, - "нехрєн" ходить гулять там, де падає цегла...
ну или может совковый художник именно так представлял басмача .
тут вопрос не в лысине,а в характерных чертах.
так ,явная монобровь на рисунке присуща только армянам.
І де автомат?
А Бабарыко уже оппозиционер, хотя ещё вчера он числился просто вором.
Чудны дела твои, Господи! ))
Даже не знаю, толи плакать, толи смеяться...
А дела этого ублюдка, видать, совсем хреновые...
Что-то назревает в этом тандеме совковых диктаторов. Явно согласованные действия, являющиеся частью очередной "многоходовочки".