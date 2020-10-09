Лукашенко рассказал, что "спас" Тихановскую: Плакала на шее, просила вывезти в Литву

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал новые подробности о выезде экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в Литву.

По словам Лукашенко, во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие добивались одного: "им не хватало сакральной жертвы". Ею могла стать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Однако по ее же просьбе Тихановскую успели вовремя вывезти в Литву.

"Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что Президент Беларуси ее спас", - отметил захвативший власть в Беларуси "президент".

Лукашенко рассказал, как в те дни вызвал к себе поздним вечером председателя КГБ Валерия Вакульчика (впоследствии он был назначен госсекретарем Совета безопасности) и поручил ему "снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции". В противном случае произошла бы беда.

На следующий день, рассказал Лукашенко, Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел, о чем Юрий Караев доложил ему.

"Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте Президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - отметил Лукашенко.

"Президент", захвативший власть, рассказал, что одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Светлане Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры.

"Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете. Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание", - подытожил Лукашенко.

