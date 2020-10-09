РУС
10 726 58

Лукашенко рассказал, что "спас" Тихановскую: Плакала на шее, просила вывезти в Литву

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал новые подробности о выезде экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в Литву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие добивались одного: "им не хватало сакральной жертвы". Ею могла стать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Однако по ее же просьбе Тихановскую успели вовремя вывезти в Литву.

"Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что Президент Беларуси ее спас", - отметил захвативший власть в Беларуси "президент".

Лукашенко рассказал, как в те дни вызвал к себе поздним вечером председателя КГБ Валерия Вакульчика (впоследствии он был назначен госсекретарем Совета безопасности) и поручил ему "снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции". В противном случае произошла бы беда.

На следующий день, рассказал Лукашенко, Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел, о чем Юрий Караев доложил ему.

"Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте Президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - отметил Лукашенко.

"Президент", захвативший власть, рассказал, что одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Светлане Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры.

"Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете. Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание", - подытожил Лукашенко.

Беларусь (8023) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+17
"плакала на шее", "с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов", "сакральная жертва".
госпади, бред какой, писец просто.
спаситель прям
показать весь комментарий
09.10.2020 16:48 Ответить
+13
И курицу отварил на дорогу! И яичек положить не забыл, коробок соли, бульбу... Черт ногу сломит с этими белорусскими рэволюционэрами!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:45 Ответить
+13
Кто нибудь ещё верит шизику, он 26 лет в неадеквате.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:53 Ответить
Я чомусь то вірю в цю версію )
показать весь комментарий
09.10.2020 16:41 Ответить
согласен с вами.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:53 Ответить
лукашеску от страха совсем взбесился, ему никто не верит, кроме психиатров..
показать весь комментарий
09.10.2020 17:36 Ответить
а шо так рыволюцыонерка свитлана продешевила?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:44 Ответить
Не факт. Возможно Лукашонка переплатил.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:48 Ответить
З глузду з'їхав чи що 🤣
показать весь комментарий
09.10.2020 16:44 Ответить
Там глузд, чтобы с него съезжать, не был задуман при рождении.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:23 Ответить
Это так любому этот скот лукашенка может 15 тысяч долларов дать с госпредприятия?? А друзьям и родственникам по сколько дает?? А в свои офшоры??
показать весь комментарий
09.10.2020 16:45 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2020 16:45 Ответить
И курицу отварил на дорогу! И яичек положить не забыл, коробок соли, бульбу... Черт ногу сломит с этими белорусскими рэволюционэрами!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:45 Ответить
Лука, нельзя сдавать своих сексотов!, тебя пуйло, шо? Не научил???)
показать весь комментарий
09.10.2020 16:46 Ответить
Почему нельзя? А если обстановка требует?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:52 Ответить
Шеф разрешил раньше снять?, я понял!)))
показать весь комментарий
09.10.2020 16:54 Ответить
Vranjio konecno.Ona vygrala vybori jesli tak cesno podcytali
показать весь комментарий
09.10.2020 16:47 Ответить
Eto takaja ze pravda kak on nabral na vyborov 80% golosov.Fantaziji ego net predelov
показать весь комментарий
09.10.2020 16:58 Ответить
Вот так в беларуссии...на госпредприятиях... в тумбочках ..спокойно лежит наличман в валюте...15 штук баксов....
Неужели кто то поверит в этот бред??
показать весь комментарий
09.10.2020 16:48 Ответить
Ну он же не сказал в каком именно госпредприятии. В нацбанке (или кто там золотовалютные резервы крышует) наверняка 15 штук баксов есть.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:50 Ответить
Когда говорят о нацбанке...то так и говорят нацбанк... а не госпредпритятие....
показать весь комментарий
09.10.2020 16:54 Ответить
Зачем кричать на весь мир о тумбочке, в которой держишь деньги?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:59 Ответить
"плакала на шее", "с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов", "сакральная жертва".
госпади, бред какой, писец просто.
спаситель прям
показать весь комментарий
09.10.2020 16:48 Ответить
Вариант номер два разговора Варшавы с Берлином!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:02 Ответить
версии узурпатора(передаст выставлят себя белым и пушистым) не верю, нужна для равновесия версия Тихановской.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:52 Ответить
И она ещё и воду мутит из-за границы, после всего, что Лукашенко для неё сделал? Неблагодарная!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:53 Ответить
Кто нибудь ещё верит шизику, он 26 лет в неадеквате.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:53 Ответить
Что должен сделать таракан чтобы вы поднялись? Когда пойдут расстрелы будет уже поздно
показать весь комментарий
09.10.2020 17:06 Ответить
ну раз он 26 лет во власти, значит вы и верите
показать весь комментарий
09.10.2020 18:30 Ответить
Це білорасєйське стадо вже майже тридцять років у нєадєкватє...))))))))
показать весь комментарий
09.10.2020 20:58 Ответить
Звиздит, как Путин.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:54 Ответить
Путина он обогнал в миллиарды раз.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:57 Ответить
*****, я ошибся.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:58 Ответить
***** не обгониш. Єталон гниды
показать весь комментарий
09.10.2020 16:59 Ответить
Они оба - эталоны!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:03 Ответить
Не верится не потому,что та Тихоновская эталон смелости и патриотизма,а потому что усатый совсем не добренький к оппонентам
показать весь комментарий
09.10.2020 16:59 Ответить
Та ладно. Он же никого из оппонентов не закопал. И "передавай привет ихтиандру" никого не просил. Все свалили забугор. Потому что гуманист.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:02 Ответить
За время его правления такое количество убитых и пропавших без вести оппонентов, что Ваш комент выглядит несколько кощунственно.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:19 Ответить
Значит про них CNN и Цензор.нет не писали...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:25 Ответить
Угу, гуманист, поэтому и был под санкциями ЕС и США с 2004 г.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:35 Ответить
В рашке оппозицию стреляют и травят, но на ***** никаких санкций никто не накладывает. Так что там тоже может какого нибудь зубра или мешок бульбы не поделили.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:45 Ответить
Настало время ох удивительныχ историй
показать весь комментарий
09.10.2020 17:01 Ответить
оно мерзавец и подонок.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:01 Ответить
Тихановская - это вообщето "она".
показать весь комментарий
09.10.2020 17:47 Ответить
Белорусы оказались рабами. Грустно...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:05 Ответить
Хахахах.
Господи, за каких же идиотов, принимают людей, спятившие от своей власти, царьки.
Лука, умных людей немного. Но совсем с детским разумом, тоже не больше 20%. Они всё проголосовали итак за тебя, какую-то прибавку к этому проценту, пробовать черпать- это всё равно, что выжимать воду из песка.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:05 Ответить
Та щось я їм обом не дуже....
показать весь комментарий
09.10.2020 17:08 Ответить
**********! Хіба можна таке публікувати?! Аж пиво носом пішло!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:12 Ответить
Он психически больной человек. Главное, что он сам верит в ту хрень, которую несёт. Ему и Илон Маск уже машину лично дарил, и папа у него погиб во второй мировой, а он через десять лет после этого родился...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:15 Ответить
Клизма!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:27 Ответить
Честные украинцы поддерживают Лукашенко! Только он спасет Беларусь от кухарок и проходимцев
показать весь комментарий
09.10.2020 17:30 Ответить
ты за всех честных украинцев не расписывайся. Я вот никого из них там не поддерживаю. Будет братьям-сябрам жопа вне зависимости от того, кто останется на троне. И это печально.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:47 Ответить
Больное, зачморенное с детства, жалкое необразованное существо. С огромной кучей комплексов, фобий, психических заболеваний.
Необразованный, с отсутствием морали, совести, стыда - "человек".
Но я сейчас не про него - откуда берутся деграданты, поддерживающие его на этом форуме? Это же дно последнее...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:59 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2020 21:23 Ответить
лука - диктатор и подлежит сносу, но вот тихановская энд компани превзошли узурпатора в судорогах подмахивания и вылизывания мордора. Касательно наведеного эпизода революционной борьбы с режимом, то лука еще многого не договаривает, правда намного ужасней.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:14 Ответить
А ее мужа Лукашенко посадил в тюрьму, чтобы его не убили солдаты НАТО.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:14 Ответить
Убийца Лукашенко конечно врёт, но запугать женщину у которой муж-заложник в тюрьме конечно мог.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:33 Ответить
Саша, якщо ти зробив шляхетну справу і допоміг жінці, то нема чого дзвонити про це на всіх перехрестях. Будь мужчиною, а не сорокою.

Хоча я вже в твої побрехеньки давно не вірю.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:57 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2020 22:24 Ответить
вреть на голубом глазу про Тихановскую....сидела бы в тюрьме если бы попалась ему в руки...Чего ж ей тогда было бежать из Белоруссии?
показать весь комментарий
09.10.2020 22:31 Ответить
рАтівник млять картофЕльний, усіх урАтував, сраний Херой на бабський строй, коли відповіді від беззбройних баб не буде..
показать весь комментарий
10.10.2020 07:14 Ответить
 
 