Лукашенко рассказал, что "спас" Тихановскую: Плакала на шее, просила вывезти в Литву
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал новые подробности о выезде экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в Литву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
По словам Лукашенко, во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие добивались одного: "им не хватало сакральной жертвы". Ею могла стать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Однако по ее же просьбе Тихановскую успели вовремя вывезти в Литву.
"Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что Президент Беларуси ее спас", - отметил захвативший власть в Беларуси "президент".
Лукашенко рассказал, как в те дни вызвал к себе поздним вечером председателя КГБ Валерия Вакульчика (впоследствии он был назначен госсекретарем Совета безопасности) и поручил ему "снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции". В противном случае произошла бы беда.
На следующий день, рассказал Лукашенко, Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел, о чем Юрий Караев доложил ему.
"Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте Президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - отметил Лукашенко.
"Президент", захвативший власть, рассказал, что одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Светлане Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры.
"Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете. Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание", - подытожил Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Неужели кто то поверит в этот бред??
госпади, бред какой, писец просто.
спаситель прям
охудивительныχ историй
Господи, за каких же идиотов, принимают людей, спятившие от своей власти, царьки.
Лука, умных людей немного. Но совсем с детским разумом, тоже не больше 20%. Они всё проголосовали итак за тебя, какую-то прибавку к этому проценту, пробовать черпать- это всё равно, что выжимать воду из песка.
Необразованный, с отсутствием морали, совести, стыда - "человек".
Но я сейчас не про него - откуда берутся деграданты, поддерживающие его на этом форуме? Это же дно последнее...
Хоча я вже в твої побрехеньки давно не вірю.