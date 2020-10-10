Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політв'язнями-опозиціонерами. ФОТО

Олександр Лукашенко сьогодні вранці відвідав СІЗО КДБ.

Про це повідомляє телеграм-канал "Пул Першого", передає Цензор.НЕТ.

У СІЗО КДБ Лукашенко зустрівся з політв'язнями, зокрема з Віктором Бабарикою і Едуардом Бабарикою, Лілією Власовою.

Повідомляється, що Лукашенко "цей ранок провів у СІЗО КДБ".

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"Конституцію на вулиці не напишеш". Це слова Лукашенка - членам так званої координаційної ради та об'єднаного штабу, — повідомив пізніше "Пул першого". - Там він (Лукашенко. - Ред.) чотири з половиною години спілкувався з вищеназваними представниками, які перебувають в СІЗО. Мета Лукашенка- почути думки всіх. Втім, зміст бесіди учасники спільним рішенням залишили в таємниці. І це ще не все".

"Якщо судити по фото, то на зустрічі були присутні Віктор Бабарика і Едуард Бабарика, юрист, член Координаційної ради Лілія Власова, бізнесмен Юрій Воскресенський, політтехнолог Віталій Шкляров. Ймовірно, на зустрічі також був Кирило Бадей, який до арешту обіймав посаду в.о . голови правління Белгазпромбанку, а також директор IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевіч. За столом було щонайменше 12 осіб крім Лукашенка", - пише tut.by

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"На фото в СІЗО КДБ:

Віктор Бабарико

Едуард Бабарико

Юрій Воскресенський, активіст штабу Бабарики

Лілія Власова, член президії Координаційної ради

Дмитро Рабцевіч, директор Pandadoc

Ілля Салей, адвокат Марії Колесникової (зліва, видно тільки руки)

Віталій Шкляров, політтехнолог і політ. консультант (спиною, видно ім'я на табличці)

Імовірно Олександр Василевич - в червоному светрі та окулярах",- розповів Павло Белавус.





