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Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політв'язнями-опозиціонерами. ФОТО

Олександр Лукашенко сьогодні вранці відвідав СІЗО КДБ.

Про це повідомляє телеграм-канал "Пул Першого", передає Цензор.НЕТ.

У СІЗО КДБ Лукашенко зустрівся з політв'язнями, зокрема з Віктором  Бабарикою і Едуардом Бабарикою, Лілією Власовою.

Повідомляється, що Лукашенко "цей ранок провів у СІЗО КДБ".

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Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політвязнями-опозиціонерами 01

"Конституцію на вулиці не напишеш". Це слова Лукашенка - членам так званої координаційної ради та об'єднаного штабу, — повідомив пізніше "Пул першого". - Там він (Лукашенко. -  Ред.) чотири з половиною години спілкувався з вищеназваними представниками, які перебувають в СІЗО. Мета Лукашенка- почути думки всіх. Втім, зміст бесіди учасники спільним рішенням залишили в таємниці. І це ще не все".

"Якщо судити по фото, то на зустрічі були присутні Віктор Бабарика і Едуард Бабарика, юрист, член Координаційної ради Лілія Власова, бізнесмен Юрій Воскресенський, політтехнолог Віталій Шкляров. Ймовірно, на зустрічі також був Кирило Бадей, який до арешту обіймав посаду в.о . голови правління Белгазпромбанку, а також директор IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевіч. За столом було щонайменше 12 осіб крім Лукашенка", - пише tut.by 

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"На фото в СІЗО КДБ:

Віктор Бабарико

Едуард Бабарико

Юрій Воскресенський, активіст штабу Бабарики

Лілія Власова, член президії Координаційної ради

Дмитро Рабцевіч, директор Pandadoc

Ілля Салей, адвокат Марії Колесникової (зліва, видно тільки руки)

Віталій Шкляров, політтехнолог і політ. консультант (спиною, видно ім'я на табличці)

Імовірно Олександр Василевич - в червоному светрі та окулярах",- розповів  Павло Белавус.

Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політвязнями-опозиціонерами 02
Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політвязнями-опозиціонерами 03
Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політвязнями-опозиціонерами 04

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) КДБ Білорусі (57) політв’язні (1359)


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Топ коментарі
+18
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами - Цензор.НЕТ 253
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10.10.2020 18:53 Відповісти
+14
Камеру себе присматривает?😂
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10.10.2020 18:47 Відповісти
+8
Не пригадую який ще президент зустрічався з опозицією в СІЗО. Невже такі вони такі страшні, що тільки в тюрьмі з ними зустрічатися? І з якою метою, коли сам відправив їх туди?
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10.10.2020 19:03 Відповісти
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Хитрый усатый
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10.10.2020 18:45 Відповісти
Камеру себе присматривает?😂
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10.10.2020 18:47 Відповісти
квіти приніс їм?
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10.10.2020 18:51 Відповісти
ті, що на столі?
До речі, Колеснікової там, серед них, на фотці, нема. Вона - чи не єдинна жінка, яка сидить. Може, він їй приніс, а вона відмовилась зустрічатись з ним?
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10.10.2020 19:06 Відповісти
Колесникова в тюрьме в Жодино.
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10.10.2020 20:43 Відповісти
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами - Цензор.НЕТ 253
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10.10.2020 18:53 Відповісти
Це вони у крємльовської стіни?
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10.10.2020 19:32 Відповісти
"Координационный совет для обеспечения передачи власти" на встрече вопросы по трансферу власти поднимал?
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10.10.2020 18:55 Відповісти
Спектакль лялькового театру маріонеток.
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10.10.2020 18:55 Відповісти
дуже зручно, послухав у Сізо..та й пішов собі
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10.10.2020 18:58 Відповісти
Не пригадую який ще президент зустрічався з опозицією в СІЗО. Невже такі вони такі страшні, що тільки в тюрьмі з ними зустрічатися? І з якою метою, коли сам відправив їх туди?
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10.10.2020 19:03 Відповісти
Колеснікової - нема там. А вона також сидить.
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10.10.2020 19:03 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Милицейская ориентировка времен СССР

Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами - Цензор.НЕТ 8851
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10.10.2020 19:06 Відповісти
а чЛенин таки точно татарином на четверть был .даже совковые менты это признали
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10.10.2020 19:07 Відповісти
Не татарин... Його предки, по батькові - хрещені калмики... А по матері - шведсько-німецькі євреї... "Чиста русский"...
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10.10.2020 19:13 Відповісти
а судя по ориентировке-и здесь родословную подменили
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10.10.2020 19:22 Відповісти
А де ти бачиш тут зображення "калмика"? Я цю книжку колись тримав у руках, коли "Криміналістику" вчив... Та, й до того, ж, якщо він - "напівкровка", то риси обличчя можуть буть не характерними...
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10.10.2020 19:43 Відповісти
верхній ряд,третій зліва .збільш зображення
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10.10.2020 20:15 Відповісти
Щоб ти знав, "татари" і "калмики" - різні народи, хоч і належать до "тюрків"... Ти ще скажи, що поляки, білоруси і українці - те саме...
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10.10.2020 20:40 Відповісти
та я ж не заперечую,що різні .я лише обговорюю малюнок
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11.10.2020 09:06 Відповісти
Давай "не будемо"... Ти виставляєш малюнок, викладаєш неіснуючу інформацію, "притягуєш за вуха" те, чого нема, і хочеш, щоб я погодився? Відкрий Гугл, прочитай наявну там інформацію про родовід Леніна, а потім щось стверджуй... (Я не хочу сказать, що там - "істина"... Може буть, що й там - брехня... Однак, я хоч чимсь аргументую, а ти дієш по принципу "Три "П", чотири "С"...)
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11.10.2020 09:46 Відповісти
Яр,я тебе не впізнаю...ти ти сарказму геть не бачиш?так біля кожного мого "ствердження" стоїть смйлик... .
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11.10.2020 09:50 Відповісти
Вчителька веде урок ОБЖ:
- Діти, ви повинні дотримуваться заходів безпеки... От, у нас випадок був - діти пішли гулять на будівництво. Дівчинка одягла каску, а хлопчик не став. Їм на голову впало по цеглині... Хлопчик загинув, а дівчинка засміялася і пішла додому...
Вовочка:
- Я знаю цю дівчинку... Вона до цих пір ходить по мікрорайону і сміється... І, взагалі, - "нехрєн" ходить гулять там, де падає цегла...
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11.10.2020 10:03 Відповісти
ну,ні,так ні...
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11.10.2020 10:14 Відповісти
Калмыком
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10.10.2020 19:13 Відповісти
А Сталин- азербайджанцем, если по фото?😁
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10.10.2020 23:39 Відповісти
В каком возрасте обязаны полысеть татары, узбеки и туркмены?
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10.10.2020 20:04 Відповісти
почему именно полысеть?у некоторых народов традиция запустить бороду и побрить голову.
ну или может совковый художник именно так представлял басмача .
тут вопрос не в лысине,а в характерных чертах.
так ,явная монобровь на рисунке присуща только армянам.
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10.10.2020 20:24 Відповісти
Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політв'язнями-опозиціонерами - Цензор.НЕТ 9571
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11.10.2020 10:53 Відповісти
верхний ряд третий слева ))))
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11.10.2020 10:54 Відповісти
а кто это? "я не узнаю вас в гриме"
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11.10.2020 11:01 Відповісти
Уолтер Уайт
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12.10.2020 01:18 Відповісти
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами - Цензор.НЕТ 1855
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10.10.2020 19:16 Відповісти
Я даже не знаю , смеяться или плакать (от счастья ) Молодым белорусам советую валить на хрен с этой Помойки
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10.10.2020 19:23 Відповісти
ИДИОТ ...
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10.10.2020 19:24 Відповісти
Заголовок має бути таким: "В СІЗО КДБ Білорусі завівся тарган. ФОТО"
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10.10.2020 19:43 Відповісти
Так може-б, там, і залишився? У ВІП-камері... НЕ треба буде потім розшук оголошувать, шукать, затримувать... (А може він вивчав умови утримання? Вибирав, наче Гамлет - "сидіть, чи не сидіть...?")
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10.10.2020 19:47 Відповісти
Так Бабарико же под следствием за экономические преступления? Или дело не в них?
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10.10.2020 19:53 Відповісти
Зубы заговаривает.
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10.10.2020 19:59 Відповісти
А що так? Очко не залізне?
І де автомат?
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10.10.2020 20:13 Відповісти
Ага... Троцького теж називали "опозиціонером" Сталіна... Тільки от майже всі характерні ознаки сталінського режиму - політичні репресії, концтабори, трудармії, колгоспи, примусова праця, були задумані саме Троцьким... Сталін їх тільки в життя втілив... Такий самий і ваш "опозиціонер" Лукашенку, Бабарико...
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10.10.2020 20:48 Відповісти
Поиграл выборы . https://www.youtube.com/watch?v=v1EOEMpj9WM цифровой мир
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10.10.2020 20:25 Відповісти
Ну, да. Что-то ни Станкевича, ни Северинца, ни Афнагеля, ни кого-либо ещё из ныне сидящих оппозиционеров не рискнули пригласить на это дружеское совещание узников Дахау с палачем перед печью.
А Бабарыко уже оппозиционер, хотя ещё вчера он числился просто вором.
Чудны дела твои, Господи! ))
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10.10.2020 20:28 Відповісти
Круглый стол в застенках КГБ спасителяСветы с ворами и уголовниками по поправкам в конституцию: высказали свои пожелания и по камерам под конвоем.
Даже не знаю, толи плакать, толи смеяться...
А дела этого ублюдка, видать, совсем хреновые...
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10.10.2020 21:22 Відповісти
Господи, откуда вы только вылазите, патриоты нулевые и ыксперты по беларускому направлению... Вы Цензор для себя вчера открыли? Или по разнарядке здесь? ))
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10.10.2020 22:38 Відповісти
Давно пьёте? )))
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12.10.2020 01:00 Відповісти
Не дольше, чем ты сасешь чупачупесы.
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12.10.2020 20:13 Відповісти
Внезапная проверка, не косят ли политзеки под голодающих или находящихся в ужасных застенках диктатуры.
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10.10.2020 20:36 Відповісти
Думаю, события в Киргизии так повлияли на Лу и Пу, что один бросился "общаться с оппозицией" в тюрьме, а второй жестоко разогнал протестующих в Хабаровске, на которых 3 месяца не обращал внимания.
Что-то назревает в этом тандеме совковых диктаторов. Явно согласованные действия, являющиеся частью очередной "многоходовочки".
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10.10.2020 21:13 Відповісти
Не то ашко рыпеть начинаить.
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10.10.2020 21:41 Відповісти
Кремль готовит Луку на Ростов
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10.10.2020 21:52 Відповісти
Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політв'язнями-опозиціонерами - Цензор.НЕТ 9079
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10.10.2020 22:19 Відповісти
Обменялись так сказать опытом. Пригодится в будущем обеим сторонам.
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10.10.2020 22:24 Відповісти
В этой кампании не хватает Тихановской. Тут лука сам виноват, отправил ее за 15 000 $ за кордон. Теперь придется давать опять 15 000 и возвращать назад на пресс-конференцию в СИЗО КГБ. И наверное отправлять обратно не будет. Зачем тратить постоянно деньги. Это сделано по указке карлика, так сказать демократия, а то оппозицию по нычкам лука не может всех собрать. а так все на месте.
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10.10.2020 22:59 Відповісти
Ну прямо умиление прошибает каждого, кто посмотрел "встречу" главного тюремщика с оппозиционерами за овальным столом. Там и цветы, и лакеи вокруг, готовые услужить (ирония), и голос презика такой доверительный, завораживающий...
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11.10.2020 15:30 Відповісти
Кошка так же любит поиграть с пойманной мышкой перед тем как её сожрать.Заканчивайте этот цирк , настоящие лидеры Беларусов это П.Северинец, А.Санников, Н.Статкевич,вот кого лукавая нечисть боиться по настоящему.Только организованное сопротивление способно уничтожить эту нечисть, а к нему надо готовится, как был готов правый сектор в Украине.Вот почему эти все русскомирные твари беснуются при одном их упоминании, эта реальная сила от которой коммисары сруться.
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11.10.2020 17:58 Відповісти
 
 