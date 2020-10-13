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Новини Революція в Білорусі
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Білоруська опозиціонерка Колесникова відмовилася їхати на зустріч із Лукашенком, - адвокат

Білоруська опозиціонерка Колесникова відмовилася їхати на зустріч із Лукашенком, - адвокат

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова відмовилася від зустрічі з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "TTUT.by", про це розповів її адвокат Олександр Пильченко.

"Виявляється, в п'ятницю до Марії приїжджали двоє гарненьких чоловіків, як вона сказала, і спілкувалися з нею на цю тему, чи не хотіли б поспілкуватися (з Лукашенком. - Ред.). Марія така креативна дівчина, видно, їх трошки налякала. Сказала: ну чого зараз спілкуватися, півтора місяці тому ми пропонували все це зупинити (насильство), зараз усі у в’язниці або видворені з країни. До того ж ви не представилися, годі, мене вже повозили по Білорусі приблизно півтори доби, і я не знала, де перебуваю. От коли представляться люди, скажуть, хто вони і куди везуть, щоб я не боялася їхати. Зараз сказала, що в Жодіно в ізоляторі їй спокійніше, ніж їздити з незнайомими людьми", - зазначив правозахисник.

Крім того, за словами адвоката, коли ці чоловіки поставили Колесниковій запитання, як вона бачить своє майбутнє, вона сказала, що бачить по-різному: або п'ять років ув'язнення - до нових виборів, або півтора року - бо так у Білорусі сидять політв'язні, або все зміниться в будь-яку секунду.

Нагадаємо, раніше Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політв'язнями-опозиціонерами.

Також читайте: Мінський міський суд відмовився звільнити опозиціонерку Колесникову, вона залишиться під арештом до листопада

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) Колесникова Марія (34)


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Топ коментарі
+5
Тест на настоящесть опозиционности белорусам продемонстрирован, что дальше ? Бабарика Президент под сапогом Кремля?
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13.10.2020 12:41 Відповісти
+4
Відмовилась - респект.

І?
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13.10.2020 12:44 Відповісти
+3
...она одна отказалась бежать из страны, она одна отказалась сесть со своим тюремщиком за один стол...а те "рыцари круглого стола" хитрозачесанному 3%-нтнику еще и руки подавали, и за баньку благодарили...**************...
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13.10.2020 14:25 Відповісти
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Тест на настоящесть опозиционности белорусам продемонстрирован, что дальше ? Бабарика Президент под сапогом Кремля?
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13.10.2020 12:41 Відповісти
Eto ona mozet bit stavlena kremliom kak i Babariko,pro Tichonovsku tak somnevajus,da i ona nexocet idti v prezidenti.Sperva nado ubrat togo sto nado ubrat fasista Lukosenko,potom uze mezdu opozicej pust razbirajetsia
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13.10.2020 12:48 Відповісти
Це по теорії Гордона? - побачимо ...
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13.10.2020 12:52 Відповісти
Давай, завизжи еще - Вздрючай, строна огробная, взрючай нас невзначай.....

Рабы останутся рабами.... эээ....
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13.10.2020 12:43 Відповісти
Відмовилась - респект.

І?
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13.10.2020 12:44 Відповісти
Дурний піп, дурна його молитва.
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13.10.2020 12:46 Відповісти
Сразу видно кто оппозиционер, а кто консерва Кремля, идти на встречу можно было только с целью плюнуть в морду Лукашенко.
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13.10.2020 12:47 Відповісти
Делают из неё Надю Савченко 2.0
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13.10.2020 12:56 Відповісти
Я вот тоже про Надюху вспомнил. Изначально ведь наверняка нормальная девчонка была. Что с ней за поребриком сделали - не понимаю.
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13.10.2020 13:01 Відповісти
все они консервы...так как были допущены к выборам Лукашенкой...честных и достойных на выборы не допустят...
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13.10.2020 13:04 Відповісти
Білоруська опозиціонерка Колесникова відмовилася їхати на зустріч із Лукашенком, - адвокат - Цензор.НЕТ 7037
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13.10.2020 13:08 Відповісти
НАДО! Правильно писать не оппозиционерка, А! человек, который хотел позвать путина-моль медиатором в переговорный процесс.
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13.10.2020 13:12 Відповісти
Вот настоящий оппозиционер!
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13.10.2020 13:13 Відповісти
Вылитая Надюха Савченко. Та тоже из заключения (в РФ) правильные речи толкала.
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13.10.2020 13:26 Відповісти
ты или дурак или вражина...
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13.10.2020 13:54 Відповісти
сам дурак
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13.10.2020 15:41 Відповісти
Это амфашу адресуется
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13.10.2020 13:55 Відповісти
Все эти чокнутые хороводы с цветами, это продукт действий колесниковой, ихоновской и прочей мутатени...
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13.10.2020 13:58 Відповісти
из сябров сделали идиотов
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13.10.2020 13:59 Відповісти
...она одна отказалась бежать из страны, она одна отказалась сесть со своим тюремщиком за один стол...а те "рыцари круглого стола" хитрозачесанному 3%-нтнику еще и руки подавали, и за баньку благодарили...**************...
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13.10.2020 14:25 Відповісти
Какая-то некрасивая мадам. Губы намалевала словно кровью измазала. Неприятно смотреть
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13.10.2020 16:50 Відповісти
Я помню как она у Шустера выступала. Крик стоял - стены дрожали. Даже Шустер ошалел, никак ее успокоить не мог
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13.10.2020 16:53 Відповісти
лохобелоры пусть и дальше сосут, видно мало их ******
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13.10.2020 20:06 Відповісти
Хоть у кого-то яйца оказались.
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18.10.2020 20:39 Відповісти
 
 