Білоруська опозиціонерка Колесникова відмовилася їхати на зустріч із Лукашенком, - адвокат

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова відмовилася від зустрічі з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "TTUT.by", про це розповів її адвокат Олександр Пильченко.

"Виявляється, в п'ятницю до Марії приїжджали двоє гарненьких чоловіків, як вона сказала, і спілкувалися з нею на цю тему, чи не хотіли б поспілкуватися (з Лукашенком. - Ред.). Марія така креативна дівчина, видно, їх трошки налякала. Сказала: ну чого зараз спілкуватися, півтора місяці тому ми пропонували все це зупинити (насильство), зараз усі у в’язниці або видворені з країни. До того ж ви не представилися, годі, мене вже повозили по Білорусі приблизно півтори доби, і я не знала, де перебуваю. От коли представляться люди, скажуть, хто вони і куди везуть, щоб я не боялася їхати. Зараз сказала, що в Жодіно в ізоляторі їй спокійніше, ніж їздити з незнайомими людьми", - зазначив правозахисник.

Крім того, за словами адвоката, коли ці чоловіки поставили Колесниковій запитання, як вона бачить своє майбутнє, вона сказала, що бачить по-різному: або п'ять років ув'язнення - до нових виборів, або півтора року - бо так у Білорусі сидять політв'язні, або все зміниться в будь-яку секунду.

Нагадаємо, раніше Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політв'язнями-опозиціонерами.

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