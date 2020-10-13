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Україна спростила видачу посвідки на проживання білорусам, - Кабмін

Україна спростила видачу посвідки на проживання білорусам, - Кабмін

Уряд України спростив порядок видачі посвідки на тимчасове проживання певним категоріям іноземців.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер іноземці, які є громадянами країн із безвізовим порядком в’їзду в Україну і перебувають у нашій державі на законних підставах, матимуть право подати документи на оформлення посвідки на тимчасове проживання без виїзду за межі України у зв’язку із зміною мети в’їзду. Особливо актуальним це питання є для громадян Республіки Білорусь, фахівців в галузі ІТ-технологій, які щойно працевлаштувалися в Україні, та членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.

Документи для оформлення посвідки на тимчасове проживання без виїзду за межі України подаються як і раніше – не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення дозволеного строку перебування.

Водночас спрощене оформлення не стосується громадян Російської Федерації.

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Білорусь (7987) Кабмін (14189) МВС (3522)


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А Добровольцям, що ризикували своїми здоров"ям та життям на Сході, - роками доводиться чекати (і не факт -що результативно)!
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13.10.2020 13:20 Відповісти
Проте сепарсько-колорадській гидоті , зелене світло !!))
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13.10.2020 13:24 Відповісти
Головне не пропускати в Україну московську пошість!!))
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13.10.2020 13:22 Відповісти
На біса нам ці совки?
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13.10.2020 15:39 Відповісти
Там-лугандонці атакують, тут-білоруси щимляться, там-кацапи з усіх сторін лізуть. Кого першим на сосну-не зрозумієш.
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13.10.2020 19:44 Відповісти
 
 