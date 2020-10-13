Україна спростила видачу посвідки на проживання білорусам, - Кабмін

Уряд України спростив порядок видачі посвідки на тимчасове проживання певним категоріям іноземців.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер іноземці, які є громадянами країн із безвізовим порядком в’їзду в Україну і перебувають у нашій державі на законних підставах, матимуть право подати документи на оформлення посвідки на тимчасове проживання без виїзду за межі України у зв’язку із зміною мети в’їзду. Особливо актуальним це питання є для громадян Республіки Білорусь, фахівців в галузі ІТ-технологій, які щойно працевлаштувалися в Україні, та членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.

Документи для оформлення посвідки на тимчасове проживання без виїзду за межі України подаються як і раніше – не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення дозволеного строку перебування.

Водночас спрощене оформлення не стосується громадян Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська опозиціонерка Колесникова відмовилася їхати на зустріч із Лукашенком, - адвокат