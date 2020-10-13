Во Львовской области COVID-19 болеют 269 педработников и 100 школьников, - ОГА

Во Львовской области 269 учителей и работников школ инфицированы COVID-19. Также болеют коронавирусом 100 школьников.

Об этом сообщила во время брифинга ведущий специалист отдела дошкольного, общего среднего и внешкольного образования Львовской ОГА Леся Боса, передает Цензор.НЕТ.

"269 учителей и сотрудников школ больны коронавирусом, а также 100 учеников", - сказала Боса.

По ее словам, девять учреждений среднего образования из 1 187, находящихся в подчинении департамента образования ОГА, проводят обучение дистанционно: 5 из них в Сокальском районе, 2 – в Пустомытовском, и по одному в Мостисском и Каменка-Бугском районах.

Также 183 класса находятся на самоизоляции.

По словам директора департамента здравоохранения Ореста Чемериса, ежедневно в больницы области поступают более 120 пациентов с пневмониями в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии.

"Тенденции негативные и тревожные – у нас ежедневно более 130 человек госпитализируют с пневмониями в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести", - сказал он.

По его словам, больницы, проводящие лечение больных коронавирусом, заполнены на 53%.

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