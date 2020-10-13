Кабмин развенчал 10 мифов о проекте Госбюджета-2021. ИНФОГРАФИКА
Кабинет Министров Украины развенчал 10 мифов о проекте Государственного Бюджета на 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Правительство вовремя разработало и подало проект Госбюджета-2021. И пока документ находится на рассмотрении в Верховной Раде. Вокруг сметы идет много разговоров. Развенчиваем 10 самых популярных мифов о Госбюджете возможностей", - говорится в сообщении.
В частности Кабмин опровергает информацию о том, что объем субсидий в 2021 году уменьшится, а дефицит будет неподъемным.
Также правительство уверяет, что в бюджете будут средства для борьбы с COVID-19, несмотря на то, что Фонда по борьбе с коронавирусом не будет.
Среди основных "мифов" также названы неповышение зарплат учителям, а также увеличение ставки налогов.
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Совокупная сумма долговых платежей четвертого квартала 2020 года выше показателей третьего и составляет 5.587 млрд. долларов США.
При этом получение внешних кредитов находится под большим вопросом.
На этом фоне проект бюджета на 2021 год предусматривающий получение внешних кредитных средств на сумму 9.112 млрд. долларов, судя по доходной части, выглядит чистой фантазией.
Най спочатку розвінчають міф що з Шмигалем можна про щось домовитись
Источник: https://censor.net/ru/n3224596
То есть полный дерибан спецфонда для борьбы с COVID НЕ фейк.
откатами дороги не укатаешь!
@SkazhenyjPZh
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1 год
У відповідь
@tZEinform
Нет ни клоуна, ни ужаса. Есть циничный вор. Собрали фонд против пандемии, а Зеля:
- Отлично! Ща его распилим!
Ему говорят:
- Люди же начнут умирать тысячами!
- Да насрать
- Тебя ж в этих смертях обвинят
- Пф я им видосик замучу, и они заткнутся. Еще жопу мне лизать будут. Пилите 😀
Помніцца так ЗЕлохи писали до виборів. На кожній гілці.