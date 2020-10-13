Кабмин развенчал 10 мифов о проекте Госбюджета-2021. ИНФОГРАФИКА

Кабинет Министров Украины развенчал 10 мифов о проекте Государственного Бюджета на 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство вовремя разработало и подало проект Госбюджета-2021. И пока документ находится на рассмотрении в Верховной Раде. Вокруг сметы идет много разговоров. Развенчиваем 10 самых популярных мифов о Госбюджете возможностей", - говорится в сообщении.

В частности Кабмин опровергает информацию о том, что объем субсидий в 2021 году уменьшится, а дефицит будет неподъемным.

Также правительство уверяет, что в бюджете будут средства для борьбы с COVID-19, несмотря на то, что Фонда по борьбе с коронавирусом не будет.

Среди основных "мифов" также названы неповышение зарплат учителям, а также увеличение ставки налогов.

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