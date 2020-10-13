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Новости Бюджет-2021
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Кабмин развенчал 10 мифов о проекте Госбюджета-2021. ИНФОГРАФИКА

Кабмин развенчал 10 мифов о проекте Госбюджета-2021. ИНФОГРАФИКА

Кабинет Министров Украины развенчал 10 мифов о проекте Государственного Бюджета на 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство вовремя разработало и подало проект Госбюджета-2021. И пока документ находится на рассмотрении в Верховной Раде. Вокруг сметы идет много разговоров. Развенчиваем 10 самых популярных мифов о Госбюджете возможностей", - говорится в сообщении.

В частности Кабмин опровергает информацию о том, что объем субсидий в 2021 году уменьшится, а дефицит будет неподъемным.

Также правительство уверяет, что в бюджете будут средства для борьбы с COVID-19, несмотря на то, что Фонда по борьбе с коронавирусом не будет.

Среди основных "мифов" также названы неповышение зарплат учителям, а также увеличение ставки налогов.

Также читайте: Украина упростила выдачу вида на жительство белорусам, - Кабмин

Кабмин развенчал 10 мифов о проекте Госбюджета-2021 01

Автор: 

госбюджет (1187) Кабмин (14045)


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Топ комментарии
+3
"Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Най спочатку розвінчають міф що з Шмигалем можна про щось домовитись
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13.10.2020 14:02 Ответить
+2
развенчайте еще один - где будете деньги брать? станок на круглосуточную вахту переведете? или таки где-то выклянчите по миру? ну не сокращать же зарплаты государственных содержанок (от 800 тыс до 2 млн в месяц)... правда ж????
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13.10.2020 13:55 Ответить
+2
"Также правительство уверяет, что в бюджете будут средства для борьбы с COVID-19, несмотря на то, что Фонда по борьбе с коронавирусом не будет."

Источник: https://censor.net/ru/n3224596

То есть полный дерибан спецфонда для борьбы с COVID НЕ фейк.
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13.10.2020 14:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
развенчайте еще один - где будете деньги брать? станок на круглосуточную вахту переведете? или таки где-то выклянчите по миру? ну не сокращать же зарплаты государственных содержанок (от 800 тыс до 2 млн в месяц)... правда ж????
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13.10.2020 13:55 Ответить
Общий уровень долговых обязательств Украины на 4-й квартал 2020 года характеризуется резкой диспропорцией между уровнем внешних и внутренних обязательств с точностью да наоборот повторяя ситуацию третьего квартала.
Совокупная сумма долговых платежей четвертого квартала 2020 года выше показателей третьего и составляет 5.587 млрд. долларов США.
При этом получение внешних кредитов находится под большим вопросом.
На этом фоне проект бюджета на 2021 год предусматривающий получение внешних кредитных средств на сумму 9.112 млрд. долларов, судя по доходной части, выглядит чистой фантазией.
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13.10.2020 14:48 Ответить
"Кабмин развенчал 10 мифов" - це 11 міф, який спростувати нікому неможливо.
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13.10.2020 13:56 Ответить
"Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Най спочатку розвінчають міф що з Шмигалем можна про щось домовитись
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13.10.2020 14:02 Ответить
"Также правительство уверяет, что в бюджете будут средства для борьбы с COVID-19, несмотря на то, что Фонда по борьбе с коронавирусом не будет."

Источник: https://censor.net/ru/n3224596

То есть полный дерибан спецфонда для борьбы с COVID НЕ фейк.
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13.10.2020 14:04 Ответить
Зате будуть асфальтовані дороги до цвинтаря. І освітлені.
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13.10.2020 14:09 Ответить
та хоть бы ж дороги те зиму выдержали...а то и они коту под хвост...
откатами дороги не укатаешь!
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13.10.2020 14:53 Ответить
Скажений Путч
@SkazhenyjPZh
·
1 год
У відповідь
@tZEinform
Нет ни клоуна, ни ужаса. Есть циничный вор. Собрали фонд против пандемии, а Зеля:
- Отлично! Ща его распилим!
Ему говорят:
- Люди же начнут умирать тысячами!
- Да насрать
- Тебя ж в этих смертях обвинят
- Пф я им видосик замучу, и они заткнутся. Еще жопу мне лизать будут. Пилите 😀
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13.10.2020 14:09 Ответить
"Есть циничный вор."
Помніцца так ЗЕлохи писали до виборів. На кожній гілці.
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13.10.2020 14:14 Ответить
Вот что клоуны научились окуенно делать - так это видосики и диаграммы.
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13.10.2020 14:13 Ответить
 
 