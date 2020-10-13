Кабмін розвінчав 10 міфів щодо проєкту Держбюджету-2021. ІНФОГРАФІКА

Кабінет Міністрів України розвінчав 10 міфів про проєкт Державного Бюджету на 2021 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд вчасно розробив і подав проєкт Держбюджету-2021. І наразі документ перебуває на розгляді у Верховній Раді. Навколо кошторису точиться багато розмов. Розвінчуємо 10 найпопулярніших міфів про Держбюджет можливостей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Кабмін спростовує інформацію про те, що обсяг субсидій у 2021 році зменшиться, а дефіцит буде непідйомним.

Також уряд запевняє, що в бюджеті будуть кошти для боротьби з COVID-19, попри те, що Фонду боротьби з коронавірусом не буде.

Серед основних "міфів" також названі непідвищення зарплат учителям, а також збільшення ставки податків.

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