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Новини Бюджет-2021
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Кабмін розвінчав 10 міфів щодо проєкту Держбюджету-2021. ІНФОГРАФІКА

Кабмін розвінчав 10 міфів щодо проєкту Держбюджету-2021. ІНФОГРАФІКА

Кабінет Міністрів України розвінчав 10 міфів про проєкт Державного Бюджету на 2021 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд вчасно розробив і подав проєкт Держбюджету-2021. І наразі документ перебуває на розгляді у Верховній Раді. Навколо кошторису точиться багато розмов. Розвінчуємо 10 найпопулярніших міфів про Держбюджет можливостей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Кабмін спростовує інформацію про те, що обсяг субсидій у 2021 році зменшиться, а дефіцит буде непідйомним.

Також уряд запевняє, що в бюджеті будуть кошти для боротьби з COVID-19, попри те, що Фонду боротьби з коронавірусом не буде.

Серед основних "міфів" також названі непідвищення зарплат учителям, а також збільшення ставки податків.

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Кабмін розвінчав 10 міфів щодо проєкту Держбюджету-2021 01

Автор: 

держбюджет (2425) Кабмін (14189)


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Топ коментарі
+3
"Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Най спочатку розвінчають міф що з Шмигалем можна про щось домовитись
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13.10.2020 14:02 Відповісти
+2
развенчайте еще один - где будете деньги брать? станок на круглосуточную вахту переведете? или таки где-то выклянчите по миру? ну не сокращать же зарплаты государственных содержанок (от 800 тыс до 2 млн в месяц)... правда ж????
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13.10.2020 13:55 Відповісти
+2
"Также правительство уверяет, что в бюджете будут средства для борьбы с COVID-19, несмотря на то, что Фонда по борьбе с коронавирусом не будет."

Источник: https://censor.net/ru/n3224596

То есть полный дерибан спецфонда для борьбы с COVID НЕ фейк.
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13.10.2020 14:04 Відповісти
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развенчайте еще один - где будете деньги брать? станок на круглосуточную вахту переведете? или таки где-то выклянчите по миру? ну не сокращать же зарплаты государственных содержанок (от 800 тыс до 2 млн в месяц)... правда ж????
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13.10.2020 13:55 Відповісти
Общий уровень долговых обязательств Украины на 4-й квартал 2020 года характеризуется резкой диспропорцией между уровнем внешних и внутренних обязательств с точностью да наоборот повторяя ситуацию третьего квартала.
Совокупная сумма долговых платежей четвертого квартала 2020 года выше показателей третьего и составляет 5.587 млрд. долларов США.
При этом получение внешних кредитов находится под большим вопросом.
На этом фоне проект бюджета на 2021 год предусматривающий получение внешних кредитных средств на сумму 9.112 млрд. долларов, судя по доходной части, выглядит чистой фантазией.
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13.10.2020 14:48 Відповісти
"Кабмин развенчал 10 мифов" - це 11 міф, який спростувати нікому неможливо.
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13.10.2020 13:56 Відповісти
"Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Най спочатку розвінчають міф що з Шмигалем можна про щось домовитись
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13.10.2020 14:02 Відповісти
"Также правительство уверяет, что в бюджете будут средства для борьбы с COVID-19, несмотря на то, что Фонда по борьбе с коронавирусом не будет."

Источник: https://censor.net/ru/n3224596

То есть полный дерибан спецфонда для борьбы с COVID НЕ фейк.
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13.10.2020 14:04 Відповісти
Зате будуть асфальтовані дороги до цвинтаря. І освітлені.
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13.10.2020 14:09 Відповісти
та хоть бы ж дороги те зиму выдержали...а то и они коту под хвост...
откатами дороги не укатаешь!
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13.10.2020 14:53 Відповісти
Скажений Путч
@SkazhenyjPZh
·
1 год
У відповідь
@tZEinform
Нет ни клоуна, ни ужаса. Есть циничный вор. Собрали фонд против пандемии, а Зеля:
- Отлично! Ща его распилим!
Ему говорят:
- Люди же начнут умирать тысячами!
- Да насрать
- Тебя ж в этих смертях обвинят
- Пф я им видосик замучу, и они заткнутся. Еще жопу мне лизать будут. Пилите 😀
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13.10.2020 14:09 Відповісти
"Есть циничный вор."
Помніцца так ЗЕлохи писали до виборів. На кожній гілці.
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13.10.2020 14:14 Відповісти
Вот что клоуны научились окуенно делать - так это видосики и диаграммы.
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13.10.2020 14:13 Відповісти
 
 