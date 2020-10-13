Кабмін розвінчав 10 міфів щодо проєкту Держбюджету-2021. ІНФОГРАФІКА
Кабінет Міністрів України розвінчав 10 міфів про проєкт Державного Бюджету на 2021 рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Уряд вчасно розробив і подав проєкт Держбюджету-2021. І наразі документ перебуває на розгляді у Верховній Раді. Навколо кошторису точиться багато розмов. Розвінчуємо 10 найпопулярніших міфів про Держбюджет можливостей", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, Кабмін спростовує інформацію про те, що обсяг субсидій у 2021 році зменшиться, а дефіцит буде непідйомним.
Також уряд запевняє, що в бюджеті будуть кошти для боротьби з COVID-19, попри те, що Фонду боротьби з коронавірусом не буде.
Серед основних "міфів" також названі непідвищення зарплат учителям, а також збільшення ставки податків.
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Совокупная сумма долговых платежей четвертого квартала 2020 года выше показателей третьего и составляет 5.587 млрд. долларов США.
При этом получение внешних кредитов находится под большим вопросом.
На этом фоне проект бюджета на 2021 год предусматривающий получение внешних кредитных средств на сумму 9.112 млрд. долларов, судя по доходной части, выглядит чистой фантазией.
Най спочатку розвінчають міф що з Шмигалем можна про щось домовитись
Источник: https://censor.net/ru/n3224596
То есть полный дерибан спецфонда для борьбы с COVID НЕ фейк.
откатами дороги не укатаешь!
@SkazhenyjPZh
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1 год
У відповідь
@tZEinform
Нет ни клоуна, ни ужаса. Есть циничный вор. Собрали фонд против пандемии, а Зеля:
- Отлично! Ща его распилим!
Ему говорят:
- Люди же начнут умирать тысячами!
- Да насрать
- Тебя ж в этих смертях обвинят
- Пф я им видосик замучу, и они заткнутся. Еще жопу мне лизать будут. Пилите 😀
Помніцца так ЗЕлохи писали до виборів. На кожній гілці.