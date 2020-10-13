Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может привести к смерти, - ЦОЗ

Грипп и коронавирусная инфекция - опасные и высоко заразные заболевания, которые могут иметь как легкое течение и лечение дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ.

Отмечается, что болезни похожи по симптомам (лихорадка, кашель, усталость) и способом передачи (капельным путем). В то же время антибиотики не ускоряют выздоровление как в случае заболевания гриппом, так и COVID-19.

"Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти", - отметили в ЦОЗ.

Соблюдение респираторной гигиены и гигиены рук, вакцинация, здоровое питание, сон, физическая активность снижают вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и одновременного заболевания гриппом.

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