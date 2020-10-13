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Новости Коронавирус и карантин
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Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может привести к смерти, - ЦОЗ

Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может привести к смерти, - ЦОЗ

Грипп и коронавирусная инфекция - опасные и высоко заразные заболевания, которые могут иметь как легкое течение и лечение дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ.

Отмечается, что болезни похожи по симптомам (лихорадка, кашель, усталость) и способом передачи (капельным путем). В то же время антибиотики не ускоряют выздоровление как в случае заболевания гриппом, так и COVID-19.

"Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти", - отметили в ЦОЗ.

Соблюдение респираторной гигиены и гигиены рук, вакцинация, здоровое питание, сон, физическая активность снижают вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и одновременного заболевания гриппом.

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Автор: 

грипп (573) карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Я до сих пор не могу понять зачем вообще нужен посредник в виде семейного врача и зачем этому посреднику диплом врача.
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13.10.2020 15:13 Ответить
+2
А на хер семейный врач нужен? Шоб было кому деньги отдавать?
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13.10.2020 15:04 Ответить
+2
Харе уже пугать, вроде самого ковида вполне достаточно недавно было.
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13.10.2020 15:16 Ответить
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И по-отдельности тоже.
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13.10.2020 15:02 Ответить
А на хер семейный врач нужен? Шоб было кому деньги отдавать?
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13.10.2020 15:04 Ответить
Я до сих пор не могу понять зачем вообще нужен посредник в виде семейного врача и зачем этому посреднику диплом врача.
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13.10.2020 15:13 Ответить
А кто же будет начальству предержащему деньги собирать?
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13.10.2020 15:29 Ответить
Нужен для того, чтобьі люди не ставили сами себе диагноз и не шли к профильному врачу, которьій по их мнению должен подтвердить или опровергнуть их диагноз и в случае чего перенаправить к другому врачу, а для того, чтобьі єто делал терапевт и возможно кое-какие рекомендации вьідавались им и возможно без визита к профильному врачу.
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13.10.2020 15:44 Ответить
Если бы я следовал рекомендациям своего участкового врача то уже давно стал бы инвалидом. Но я в процессе жизни привык проверять и перепроверять данные. В данном случае мне 8 месяцев "шили" неверный диагноз, а когда я самостоятельно выяснил свой подлинный, потребовали готовится к операции и заявили что "альтернативы нет" и необходимо удалить щитовидную железу и заплаить за это удовольствие и постоперационную реабилитацию весьма крупную сумму. Также решил перепроверить и оказалось что в англоязычном сегменте сети есть протоколы лечения без оперативного вмешательства. Подобрал аналоги самостоятельно. Применил. Через 6 месяцев полностью излечился. У меня только пару вопросов осталось - зачем я 28 лет исправно платил налоги и при этом ни разу не был на больничном если теперь за все эти денежки мне даже диагноз поставить не могут, а за лечения я должен платить в полном объеме по коммерческим расценкам? С тех пор налогов не плачу (только 20% НДС). Так что теперь мой "семейный врач" это интернет и откровенно коммерческие структуры с соответствующей репутацией.
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13.10.2020 16:27 Ответить
Деревне это не понять.
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13.10.2020 22:37 Ответить
Рехворма от Супрунши!, чего ожидать?
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13.10.2020 15:18 Ответить
о,степашкин родственник отозвался .когда врачам за вредность ковида платить будут?
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13.10.2020 16:25 Ответить
а если вирус гриппа заразить коронавирусум? а наоборот? хто от кого тогда скорее сдохнет? )
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13.10.2020 15:07 Ответить
Ты
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13.10.2020 15:19 Ответить
Цоз неучи они враги и вытесняют друг друга. Это как два вида дрожей бродит только одна раса дрожей.
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13.10.2020 15:12 Ответить
Ну вирусы не грибы, гораздо меньше и другой природы.
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13.10.2020 15:20 Ответить
Это ученый вирусолог Гундаров сказал . Там где грип ковиду делать нечего.
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13.10.2020 15:26 Ответить
Но сравнивать их с грибами не стоит.
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13.10.2020 15:30 Ответить
серьезно? а если долго жить, то тоже можно умереть.
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13.10.2020 15:15 Ответить
Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно и тогда существует риск тяжелого поражения легких...а что тогда делает с легкими ,открытая форма туберкулеза в паре с сахарным диабетом....?
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13.10.2020 15:16 Ответить
Харе уже пугать, вроде самого ковида вполне достаточно недавно было.
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13.10.2020 15:16 Ответить
Це щоб робили щеплення від грипу.
А дружині Степанова- шекелі.
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13.10.2020 15:29 Ответить
Был случай с моим отцом, когда на работе от гриппа привился он один (хорошая французская прививка, ДТЭК закупил), остальные не захотели. Так вот гриппом переболел только он один среди всех коллег😊. Может организм был ослаблен, может прививка на деле оказалась гавно (кто ж её проверял?), но такой факт был.
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13.10.2020 15:37 Ответить
Это они намекают что зима заберет многих.
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13.10.2020 15:32 Ответить
Зима близко!😊
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13.10.2020 15:38 Ответить
Это они намекают что зима заберет многих.
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13.10.2020 15:34 Ответить
Да, Зеленский заберёт в могилу много людей.
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13.10.2020 16:21 Ответить
Видите ли ....дружище....ЦОЗ, однажды будучи свидетелем разговора между маленькими зелеными, я( повторюсь, наверное не расслышали -лично я!) услышал такую фразу
Если один занял место, то другой уже не поселяется....
Это сказал некто ...Пропердон( все имена условны) ...ооочень большой специалист по вирусам....
И я почему то верю этой фразе. У вас, лично у вас есть доказательства одновременного инфицирования????
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13.10.2020 15:52 Ответить
Вам нужны доказательства. Да легко. Вам дали ссылку на такую авторитетную организацию, а Вы не верите. Сарказм, если что.
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13.10.2020 16:14 Ответить
Милейший...ЦОЗ это центр охраны здоровья. Даже само название уже не внушает мне доверия.
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13.10.2020 16:39 Ответить
ну это как посмотреть, в теории и два спокойно могут "работать" тело - оно весьма огромное для вирусов. а то, что имелось ввиду так это то, что в уже инфицированной клетке второй вирус вряд ли успешно "заработает", хотя, конечно, если вирус искусственный - то могут сделать что угодно (в естественной среде вирус, который переписывает другие вирусы и к тому же нелетальный (иначе бы не выжил) - наверное остался бы в нашем времени уже единственным)
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13.10.2020 17:40 Ответить
Шикарная новость. К смерти может привести также падение с высоты, удар током. Особо тяжело человеческий организм переносит отрубание головы.
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13.10.2020 17:26 Ответить
За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
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13.10.2020 18:46 Ответить
Кается эта статья была написана неучами.
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13.10.2020 20:40 Ответить
Сейчас везде, особенно в мировой том числе медицине - неучи. И молодежь растят своими идиотскими стараниями неучами
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13.10.2020 21:04 Ответить
 
 